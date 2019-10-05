Брайтон энд Хоув Альбион

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Аарон Муй пытался навертеть на левом фланге сразу двух защитников «Тоттенхэма», но пробиться мимо них не сумел, зато заставил их выбить в аут. «Брайтон» контролирует мяч.
«Брайтон» ответил своей атакой — Ниль Мопе получил мяч в штрафной и пробил, однако попал в Алдервейрелда.
Эриксен выполнил дальний заброс на Сон Хын Мина, который набирал скорость по направлению к чужой штрафной, однако вратарь «Брайтана» Мэтью Райан успел к мячу раньше.
После навеса с углового футболисты «Брайтона» завладели мячом, протащили его до чужой половины поля и попытались закинуть на линию штрафной, где караулил Коннолли, однако 19-летний нападающий проиграл борьбу за мяч высокорослым защитникам «Тоттенхэма».
Игроки «Тоттенхэма» заработали уже второй угловой за тайм. Мяч был разыгран, затем последовала подача в штрафную, но защитники выбили на очередной угловой.
«Тоттенхэм» начал очень агрессивно и быстро заработал угловой. Ламела навесил на дальнюю штангу, но Берн выбил его головой. Мяч вновь оказался у гостей, и последовал прострел во вратарскую, однако голкипер «Брайтона» припал к земле и зафиксировал снаряд.
Первый тайм подошел к концу! На поле происходит что-то невероятное. «Брайтон» с 16-го места таблицы АПЛ раскатывает «Тоттенхэм» — красивая игра в пас, молниеносные контратаки, голы, причем могло быть не два, а больше, однако арбитр в одном моменте в упор не увидел пенальти. А у «шпор» все плохо — капитан и голкипер команды Уго Льорис в самом начале пропустил глупый гол и в том же эпизоде сильно травмировался, так что врачам даже пришлось уносить его на носилках. Команда в серьезном кризисе, и как выбираться из него, пока не очень понятно.
Ниль Мопе уже настолько сильно уверен в своих силах, что решил пробить с дальней дистанции, однако вратарь вовремя припал к земле и сумел зафиксировать мяч.
«Шпоры» оцепили чужую штрафную, но никак не могут проникнуть внутрь. В итоге последовала передача к лицевой с расчетом на то, что Н'Домбеле догонит его и сделает подачу, однако получилось слишком сильно, и снаряд ушел за лицевую.
Полузащитник хозяев поля Аарон Муй дерзко пробил с дальней дистанции — ему даже никто не мешал. К счастью для голкипера, мяч не пошел в створ.
Защитник «Брайтона» Дэниел Берн очень красиво «качнул» и обыграл Сиссоко на левом фланге, а затем мгновенно навесил в штрафную, но там мяч перехватили защитники «Тоттенхэма».
«Шпоры» невесело волочат ноги в центре поля, почти не оказывая давления на соперника, который получает возможность раскатывать мяч, как на тренировке.
Голкипер «Тоттенхэма» Гассанига пытался отдать мяч защитнику на фланг, но неловким пасом отправил его в аут. «Брайтон» опять владеет снарядом на чужой половине поля.
После навеса с левого фланга Конноли с лета пробил по воротам, голкипер отразил мяч перед собой, но защита ему не помогла, и Конноли без проблем добил снаряд в сетку! 2:0!
Ламела нарывается на желтую карточку. Сначала сбил с ног соперника в центре поля, а затем не дал ему разыграть мяч с «точки» — снова подставил подножку сзади. Арена гневно свистит, но арбитр пока не дает желтую. Видимо, не хочет расшатывать еще больше нервы «Тоттенхэма», которому и так непросто.
Первый удар «шпор» в створ! Правда, с дальней дистанции и не очень опасно, но уже хоть что-то. Пытался забить Эриксен, но вратарь легко забрал мяч.
Игроки «Брайтона» прошли по левому флангу и организовали навес в штрафную, однако защита «Тоттенхэма» сумела выбить мяч.
Игра возобновилась, и снова мяч у «Брайтона». И как тут поймешь, кто фаворит? Почти все атаки и контроль мяча полностью за хозяевами поля.
Игроки «Брайтона» контролируют мяч на своей половине поля, а гости пока не особенно настырно их прессингуют, чтобы отобрать, — видимо, до сих пор психологически подавлены после обескураживающего начала матча.
Следует подача со штрафного, и Дэйл Стивенс с лета бьет по воротам! Могло быть опасно, но мяч врезается в голову игроку «Тоттенхэма». К счастью, здесь травмы нет.
Игра возобновляется, и «Брайтон» сразу начинает очередную атаку! Нападающий Аарон Коннолли промчался по правому флангу и готовился подавать, но его сбил Мусса Сиссоко. Будет штрафной.
Французского голкипера уносят с поля под аплодисменты фанатов обеих команд.
Льориса заменит аргентинский вратарь Пауло Гассанига. Он уже мнется на кромке поля.
Пошла высокая подача с левого фланга в штрафную «Тоттенхэма», Льорис подпрыгнул, схватил мяч двумя руками, но вдруг почему-то выпустил его и позволил нападающему «Брайтона» Нилю Мопе занести снаряд в ворота. 1:0!
«Тоттенхэм» в последних пяти матчах во всех турнирах одержал лишь одну победу — над «Саутгемптоном» в Премьер-лиге у себя дома (2:1). При этом подопечные Почеттино сыграли вничью с «Олимпиакосом» (0:0) и влетели 2:7 «Баварии» в Лиге чемпионов, проиграли «Лестеру» в АПЛ (1:2) и разошлись миром с каким-то «Колчестером» (0:0) в Кубке лиги. В общем, все очень плохо — из этой полосы неудач нужно срочно выбираться.
Финалист прошлогодней Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сейчас переживает непростые времена. В таблице АПЛ он только шестой с 11-ю очками (у лидирующего «Ливерпуля», например, 21). У «Брайтона», конечно, все еще печальнее — 16-я строчка и только шесть баллов, — но от него чудес и не ждали, в отличие от «шпор».
Стартовый состав «Тоттенхэма»: Уго Льорис, Ян Вертонген, Бен Дэвис, Тоби Алдервейрелд, Мусса Сиссоко, Кристиан Эриксен, Эрик Дайер, Эрик Ламела, Тангай Н'Домбеле Альваро, Гарри Кейн, Сон Хын Мин
Стартовый состав «Брайтона»: Мэтью Райан, Дэниел Бёрн, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Мартин Монтойя, Стивен Альсате, Паскаль Гросс, Аарон Муй, Дэйл Стивенс, Ниль Мопе, Аарон Коннолли
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 8-го тура Английской премьер-лиги «Брайтон» — «Тоттенхэм».
Начало встречи запланировано на 14.30 мск.