Брайтон энд Хоув Альбион

Первый тайм подошел к концу! На поле происходит что-то невероятное. «Брайтон» с 16-го места таблицы АПЛ раскатывает «Тоттенхэм» — красивая игра в пас, молниеносные контратаки, голы, причем могло быть не два, а больше, однако арбитр в одном моменте в упор не увидел пенальти. А у «шпор» все плохо — капитан и голкипер команды Уго Льорис в самом начале пропустил глупый гол и в том же эпизоде сильно травмировался, так что врачам даже пришлось уносить его на носилках. Команда в серьезном кризисе, и как выбираться из него, пока не очень понятно.