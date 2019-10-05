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Брайтон энд Хоув Альбион Тоттенхэм Хотспур

Жуткая травма вратаря: «Тоттенхэм» проигрывает «Брайтону». LIVE

АПЛ. 8-й тур. «Брайтон» — «Тоттенхэм». ОНЛАЙН

«Брайтон» принимает на своем поле лондонский «Тоттенхэм» в матче 8-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
8-й тур  |   05 октября 14:30   |  2 тайм
Брайтон энд Хоув Альбион
2:0
Тоттенхэм Хотспур
Стадион «Фалмер - Зе Амекс», Брайтон энд Хоув | Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Мопе 3'
Коннолли 32'
Стивенс 57'
Дайер 55'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Мэтью Райан
33 (з)   Дэниел Бёрн
15 (з)   Адам Уэбстер
5 (з)   Льюис Данк
22 (з)   Мартин Монтойя
46 (п)   Стивен Альсате
13 (п)   Паскаль Гросс
18 (п)   Аарон Муй
6 (п)   Дэйл Стивенс 57'
7 (н)   Ниль Мопе 3'
44 (н)   Аарон Коннолли 32'
1 (в)   Уго Льорис 8'
5 (з)   Ян Вертонген
33 (з)   Бен Дэвис
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
17 (п)   Мусса Сиссоко
23 (п)   Кристиан Эриксен
15 (п)   Эрик Дайер 55'
11 (п)   Эрик Ламела
28 (п)   Тангай Н'Домбеле 46'
10 (н)   Гарри Кейн
7 (н)   Сон Хын
Запасной состав
27 (в)   Дэвид Баттон
14 (з)   Леон Балогун
3 (з)   Гаэтан Бонг
8 (п)   Ив Биссума
20 (п)   Соломон Марч
16 (н)   Алиреза Джаханбакш
17 (н)   Гленн Мюррей
22 (в)   Пауло  8'
6 (з)   Давинсон Санчес
21 (з)   Хуан Фойт
8 (п)   Гарри Уинкс 46'
20 (п)   Деле Алли
29 (п)   Оливер Скипп
27 (п)    Лукас
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'60

Аарон Муй пытался навертеть на левом фланге сразу двух защитников «Тоттенхэма», но пробиться мимо них не сумел, зато заставил их выбить в аут. «Брайтон» контролирует мяч.

'58

Стивенс получает желтую карточку за неспортивное поведение! Сначала он нарушил правила, а затем не дал сопернику разыграть мяч, отбив его в сторону с «точки».

'56

«Брайтон» ответил своей атакой — Ниль Мопе получил мяч в штрафной и пробил, однако попал в Алдервейрелда.

'54

Эриксен выполнил дальний заброс на Сон Хын Мина, который набирал скорость по направлению к чужой штрафной, однако вратарь «Брайтана» Мэтью Райан успел к мячу раньше.

'52

После навеса с углового футболисты «Брайтона» завладели мячом, протащили его до чужой половины поля и попытались закинуть на линию штрафной, где караулил Коннолли, однако 19-летний нападающий проиграл борьбу за мяч высокорослым защитникам «Тоттенхэма».

'50

Игроки «Тоттенхэма» заработали уже второй угловой за тайм. Мяч был разыгран, затем последовала подача в штрафную, но защитники выбили на очередной угловой.

'48

«Тоттенхэм» начал очень агрессивно и быстро заработал угловой. Ламела навесил на дальнюю штангу, но Берн выбил его головой. Мяч вновь оказался у гостей, и последовал прострел во вратарскую, однако голкипер «Брайтона» припал к земле и зафиксировал снаряд.

'47

И сразу же первая замена у «шпор»: полузащитник Гарри Уинкс вышел вместо Тангая Н'Домбеле Альваро.

'46

Второй тайм начался! «Тоттенхэму» пора просыпаться и спасаться.

'45+7

Первый тайм подошел к концу! На поле происходит что-то невероятное. «Брайтон» с 16-го места таблицы АПЛ раскатывает «Тоттенхэм» — красивая игра в пас, молниеносные контратаки, голы, причем могло быть не два, а больше, однако арбитр в одном моменте в упор не увидел пенальти. А у «шпор» все плохо — капитан и голкипер команды Уго Льорис в самом начале пропустил глупый гол и в том же эпизоде сильно травмировался, так что врачам даже пришлось уносить его на носилках. Команда в серьезном кризисе, и как выбираться из него, пока не очень понятно.

'45+6

Ниль Мопе уже настолько сильно уверен в своих силах, что решил пробить с дальней дистанции, однако вратарь вовремя припал к земле и сумел зафиксировать мяч.

'45+5

Опасно! «Тоттенхэм» чуть не организовал сейчас автогол в свои ворота! Мог быть разгром. Игрок «Брайтона» сильно прострелил во вратарскую, Алдервейрелд подставил ногу, и рикошетом от нее мяч едва не залетел в дальний угол.

'45+3

«Шпоры» оцепили чужую штрафную, но никак не могут проникнуть внутрь. В итоге последовала передача к лицевой с расчетом на то, что Н'Домбеле догонит его и сделает подачу, однако получилось слишком сильно, и снаряд ушел за лицевую.

'45+1

Арбитр добавил целых семь минут. Впрочем, это можно понять — Льорису очень долго оказывали помощь плюс было два празднования гола.

'45

Вау, острая контратака «Тоттенхэма» — давненько мы такого не видели! В несколько передач добрались до чужой штрафной, и Ламела пробил в дальний угол! Вратарь караулил ближний, и уже бы никак не спас, но защитник Льюис Данк занял правильную позицию и выбил мяч за боковую.

'43

Полузащитник хозяев поля Аарон Муй дерзко пробил с дальней дистанции — ему даже никто не мешал. К счастью для голкипера, мяч не пошел в створ.

'42

Защитник «Брайтона» Дэниел Берн очень красиво «качнул» и обыграл Сиссоко на левом фланге, а затем мгновенно навесил в штрафную, но там мяч перехватили защитники «Тоттенхэма».

'40

«Шпоры» невесело волочат ноги в центре поля, почти не оказывая давления на соперника, который получает возможность раскатывать мяч, как на тренировке.

'38

Голкипер «Тоттенхэма» Гассанига пытался отдать мяч защитнику на фланг, но неловким пасом отправил его в аут. «Брайтон» опять владеет снарядом на чужой половине поля.

'36

«Брайтон» играет, как мировой гранд. Конноли чуть не оформил дубль! 19-летний паренек грамотно открылся в штрафной и в касание пробил после прострела партнера, однако мяч прошел рядом со штангой.

'34

О-го-го! Паскаль Гросс пробил с линии штрафной, Тангай Н'Домбеле подставил свою ногу, и мяч рикошетом от нее ушел на угловой, однако по дороге чуть не залетел в нижний угол ворот!

'32

После навеса с левого фланга Конноли с лета пробил по воротам, голкипер отразил мяч перед собой, но защита ему не помогла, и Конноли без проблем добил снаряд в сетку! 2:0!

'32

ГОООООЛ!!! Все-таки забивает «Брайтон» второй! Причем делает это тот самый Конноли, которого только что сбили в штрафной. Первая игра в стартовом составе и сразу — первый гол в АПЛ!

'30

Вот это момент! И здесь нет пенальти?! Форвард «Брайтона» Коннолли здорово принял мяч после дальней передачи, в мгновенье ока влетел в чужую штрафную, но Сиссоко мощно толкнул его сзади и забрал мяч. Казалось бы, явное нарушение, но судья, видимо, опять решил не добивать «Тоттенхэм».

'28

Ламела нарывается на желтую карточку. Сначала сбил с ног соперника в центре поля, а затем не дал ему разыграть мяч с «точки» — снова подставил подножку сзади. Арена гневно свистит, но арбитр пока не дает желтую. Видимо, не хочет расшатывать еще больше нервы «Тоттенхэма», которому и так непросто.

'27

Первый удар «шпор» в створ! Правда, с дальней дистанции и не очень опасно, но уже хоть что-то. Пытался забить Эриксен, но вратарь легко забрал мяч.

'26

Игроки «Брайтона» прошли по левому флангу и организовали навес в штрафную, однако защита «Тоттенхэма» сумела выбить мяч.

'25

Еще одна отличная атака «Брайтона» на скорости! Несколькими передачами разрезали всю оборону и доставили мяч до Монтойи, который караулил в штрафной на правом краю. Однако испанец не решился бить с острого угла, прострелил в центр штрафной, а там мяч перехватил соперник.

'23

Игра возобновилась, и снова мяч у «Брайтона». И как тут поймешь, кто фаворит? Почти все атаки и контроль мяча полностью за хозяевами поля.

'21

В центре поля в жесткой борьбе за мяч схлестнулись Ян Вертонген и Ниль Мопе — столкнулись головами. У Вертонгена уже вскочил огромный синяк под глазом. Играть так будет, конечно, сложно...

'19

Игроки «Брайтона» контролируют мяч на своей половине поля, а гости пока не особенно настырно их прессингуют, чтобы отобрать, — видимо, до сих пор психологически подавлены после обескураживающего начала матча.

'17

Сиссоко пытался принять мяч возле чужой штрафной после дальней передачи, но оказался в офсайде.

'15

Что творит «Брайтон»! Полузащитник Стивен Альсате ворвался в штрафную «Тоттенхэма», и Эрик Дайер в очень рискованном подкате выбил мяч у него из-под ног. Судья посчитал, что все было в рамках правилах, но стадион возмущенно ревет, прося пенальти.

'13

Могло быть опасно! Защитник «шпор» Бен Дэвис выдал классный пас в штрафную «Брайтона» на Кристиана Эриксена, и тот почти принял мяч, но его на долю секунды опередил защитник и выбил снаряд подальше в поле.

'11

Следует подача со штрафного, и Дэйл Стивенс с лета бьет по воротам! Могло быть опасно, но мяч врезается в голову игроку «Тоттенхэма». К счастью, здесь травмы нет.

'10

Игра возобновляется, и «Брайтон» сразу начинает очередную атаку! Нападающий Аарон Коннолли промчался по правому флангу и готовился подавать, но его сбил Мусса Сиссоко. Будет штрафной.

'8

Французского голкипера уносят с поля под аплодисменты фанатов обеих команд.

'6

Льориса заменит аргентинский вратарь Пауло Гассанига. Он уже мнется на кромке поля.

'4

Еще и травму получает Льорис — он так неудачно приземлился на газон, что рука страшно вывернулась. Врачи уже на газоне и скоро будут выносить голкипера с поля. Применяют даже кислородный баллончик — кажется, вратарь потерял сознание. Ужас, очень сильный болевой шок... Здоровья!

'3

Пошла высокая подача с левого фланга в штрафную «Тоттенхэма», Льорис подпрыгнул, схватил мяч двумя руками, но вдруг почему-то выпустил его и позволил нападающему «Брайтона» Нилю Мопе занести снаряд в ворота. 1:0!

'3

ГООООЛ!!! Что происходит?! Уже на третьей минуте «Брайтон» неожиданно открывает счет!

'1

Матч начался! Желаем удачи командам и ждем голов!

14:25

«Тоттенхэм» в последних пяти матчах во всех турнирах одержал лишь одну победу — над «Саутгемптоном» в Премьер-лиге у себя дома (2:1). При этом подопечные Почеттино сыграли вничью с «Олимпиакосом» (0:0) и влетели 2:7 «Баварии» в Лиге чемпионов, проиграли «Лестеру» в АПЛ (1:2) и разошлись миром с каким-то «Колчестером» (0:0) в Кубке лиги. В общем, все очень плохо — из этой полосы неудач нужно срочно выбираться.

14:20

Финалист прошлогодней Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сейчас переживает непростые времена. В таблице АПЛ он только шестой с 11-ю очками (у лидирующего «Ливерпуля», например, 21). У «Брайтона», конечно, все еще печальнее — 16-я строчка и только шесть баллов, — но от него чудес и не ждали, в отличие от «шпор».

14:15

Стартовый состав «Тоттенхэма»: Уго Льорис, Ян Вертонген, Бен Дэвис, Тоби Алдервейрелд, Мусса Сиссоко, Кристиан Эриксен, Эрик Дайер, Эрик Ламела, Тангай Н'Домбеле Альваро, Гарри Кейн, Сон Хын Мин

14:10

Стартовый состав «Брайтона»: Мэтью Райан, Дэниел Бёрн, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Мартин Монтойя, Стивен Альсате, Паскаль Гросс, Аарон Муй, Дэйл Стивенс, Ниль Мопе, Аарон Коннолли

14:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 8-го тура Английской премьер-лиги «Брайтон» — «Тоттенхэм».

14:05

Начало встречи запланировано на 14.30 мск.