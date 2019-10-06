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Арсенал Борнмут

Ворваться в тройку: «Арсенал» играет с «Борнмутом». LIVE

АПЛ. 8-й тур. «Арсенал» — «Борнмут». ОНЛАЙН

В рамках 8-го тура чемпионата Англии «Арсенал» встречается с «Борнмутом». В случае победы «канониры» могут подняться на третье место в таблице АПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
8-й тур  |   06 октября 16:00   |  1 тайм
Арсенал
1:0
Борнмут
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Давид Луис 9'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Бернд Лено
5 (з)   Сократис Папастатопулос
31 (з)   Зеад Колашинац
21 (з)   Калум Чемберс
23 (з)   Давид Луис 9'
29 (п)   Маттео Гюэндузи
34 (п)   Гранит Джака
8 (п)   Даниель Себальос
77 (п)   Букайо Сака
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
19 (н)   Николя Пепе
12 (в)   Арон Ремсдейл
5 (з)   Натан Аке
21 (з)   Диего Рико
17 (з)   Джек Стейси
3 (з)   Стив Кук
8 (п)   Хефферсон Лерма
29 (п)   Филип Биллинг
22 (п)   Гарри Уилсон
7 (н)   Джошуа Кинг
9 (н)   Доминик Соланке
13 (н)   Каллум 
Запасной состав
26 (в)   Дамиан Мартинес
3 (з)   Киран Тирни
16 (з)   Роб Холдинг
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
11 (п)   Лукас Торрейра
28 (п)   Джозеф Уиллок
35 (н)   Габриэл Мартинелли
1 (в)   Артур Боруц
2 (з)   Саймон Фрэнсис
26 (з)   Ллойд Келли
6 (п)   Эндрю Сурман
24 (п)   Райан 
16 (п)   Льюис Кук
14 (н)   Арно Груневелд
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`11

Мало пока получается у гостей что-то в атаке. «Канониры» же активно прессингуют и заставляют ошибаться соперника.

`9

ГОЛ! Давид Луиз выпрыгнул выше всех на ближней штанге после подачи углового от Пепе, элегантно переправив мяч в ворота. 1:0 — «Арсенал» повел.

`6

Обамеянг оказался на ударной позиции вблизи штрафной и хлестко пробил в девятку — мимо.

`3

Гендузи хорошей передачей одноклубника выводил в штрафную, а, получив обратный пас, замешкался и упустил мяч.

`1

Матч начался! Поехали!

15:55

Сама встреча начнется в 16.00 мск.

15:50

Здравствуйте, уважаемые любители английского футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча 8-го тура Английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Борнмутом».