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Трансляция
С конца
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`11
Мало пока получается у гостей что-то в атаке. «Канониры» же активно прессингуют и заставляют ошибаться соперника.
`9
`6
Обамеянг оказался на ударной позиции вблизи штрафной и хлестко пробил в девятку — мимо.
`3
Гендузи хорошей передачей одноклубника выводил в штрафную, а, получив обратный пас, замешкался и упустил мяч.
`1
15:55
Сама встреча начнется в 16.00 мск.
15:50
Здравствуйте, уважаемые любители английского футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча 8-го тура Английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Борнмутом».