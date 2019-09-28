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АПЛ. 7-й тур. «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон». ОНЛАЙН

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» принимает «Саутгемптон» в матче 7-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
7-й тур  |   28 сентября 17:00   |  2 тайм
Тоттенхэм Хотспур
2:1
Саутгемптон
Стадион «Тоттенхэм Хотспур», Лондон | Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
Н'Домбеле Альваро 24'
Орье 27'
Орье 31'
Кейн 43'
Ингс 39'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Уго Льорис
5 (з)   Ян Вертонген
3 (з)   Дэнни Роуз
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
24 (з)   Серж Орье 27' 31'
17 (п)   Мусса Сиссоко
28 (п)   Тангай Н'Домбеле 24'
8 (п)   Гарри Уинкс
23 (п)   Кристиан Эриксен
7 (н)   Сон Хын
10 (н)   Гарри Кейн 43'
28 (в)   Ангус Ганн
35 (з)   Ян Беднарек
3 (з)   Майя Йосида
21 (з)   Райан Бертранд
4 (з)   Янник Вестергор
19 (п)   Софьян Буфаль
16 (п)   Джеймс Уорд-Праус
23 (п)   Пьер-Эмиль Хёйбьерг
14 (п)   Ориоль Ромеу
22 (п)   Нейтан Редмонд
9 (н)   Дэнни Ингс 39'
Запасной состав
22 (в)   Пауло 
33 (з)   Бен Дэвис
12 (п)   Виктор Ваньяма
15 (п)   Эрик Дайер
11 (п)   Эрик Ламела
20 (п)   Деле Алли
27 (п)    Лукас
41 (в)   Харри Льюис
43 (з)   Янн Валери
38 (з)   Кевин Дансо
17 (п)   Стюарт Армстронг
20 (н)   Майкл Обафеми
7 (н)   Шейн Лонг
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`52

Бертранд остановил опасную атаку «Тоттенхэма», перехватив мяч.

`50

Момент! Сон отправил мяч за спины защитникам «святых» — справились гости на этот раз.

`48

Гости активно навалились на ворота «шпор» в дебюте второго отрезка игры, но без опасности.

`46

Второй тайм начался! Поехали!

Перерыв

Свисток на перерыв отправляет команды в раздевалки — 2:1 в пользу «Тоттенхэма». Остались хозяева в меньшинстве после удаления Орье, однако под конец тайма сумели выйти вперед. Отдохнем немного.

`45+2

Беднарек очень грубо сыграл против Ндомбеле, но благо, что все обошлось для хавбека «шпор».

`45

Три минуты судья компенсирует к первому тайму.

`44

ГОЛ! Убежали три в три игроки «Тоттенхэма», прекрасное взаимодействие показали и разобрали буквально «святых». Кейн с передачи Эриксена вывел «шпор» вперед — 2:1.

`43

Эриксен хорошую передачу вырезал в штрафную — одноклубники не откликнулись.

`41

Очень красивую комбинацию игроки «шпор» разыграли на подходе к штрафной соперника, не хватило завершающего паса.

`39

ГОЛ! Льорис чудовищную ошибку совершает, пытаясь обыграть Ингса, и форвард «святых» без проблем отправляет мяч в пустые ворота. 1:1 — «Саутгемптон» сравнивает счет.

`37

Кейн из-за предела штрафной пробил — чуть выше снаряд прошел.

`35

Много попыток пробить по воротам у «святых» после того, как в большинстве они оказались. Пока все не слишком опасно.

`33

Хейбьерг с дальней дистанции решил проверить реакцию Льориса — прошел над перекладиной мяч.

`31

Ого! Серж Орье получает вторую желтую карточку за срыв атаки и отправляется отдыхать. «Шпоры» в меньшинстве оказываются.

`30

Хороший момент был у Кейна, но его удар головой прошел мимо ворот.

`28

Есида вынес мяч из штрафной. Много забросов у «шпор».

`26

Редмонд воспользовался суматохой в защите «Тоттенхэма», пытался один в один обыграть соперник и пробить — заблокировали.

`24

ГОЛ! Ндомбеле открылся в штрафной «святых» после передачи Сона и отлично пробил с левой ноги. 1:0 в пользу «шпор».

`22

Моментище! Ндомбеле здорово открылся в свободной зоне в штрафной соперника, а его удар ушел выше после того, как ногу подставил Хейбьерг.

`20

Сон на небольшом пространстве пытался обыграть сразу трех соперников в штрафной «святых» — справились гости.

`18

Эриксену поставили подножку в центре поля. Пожалел судья Уорд-Прауза, мог желтую карточку давать.

`16

Уорд-Прауз навешивал в штрафную соперника с фланга, Алдейвейрелд вынес.

`14

«Тоттенхэм» больше владеет мячом, однако «Саутгемптон» создал больше опасных моментов.

`12

Харри Кейн опасный навес оформлял в штрафную «святых», но вынесли соперники.

`10

Первый опасный момент! Уго Льорис спасает «шпор» после эффектного удара Хейбьерга из штрафной.

`8

Буфаль прошел по флангу и здорово прострелил, но накрыли Ингса защитники «Тоттенхэма».

`5

Ингс оказался на ударной позиции, запустил «свечу», но мимо ворот ушел снаряд.

`3

Ндомбеле оказывают помощь после попадания локтя Ромеу. Неприятный эпизод.

`1

Матч начался! Поехали!

16:55

Начало встречи запланировано на 17.00 мск.

16:50

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 7-го Английской премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон».