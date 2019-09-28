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Бертранд остановил опасную атаку «Тоттенхэма», перехватив мяч.
Момент! Сон отправил мяч за спины защитникам «святых» — справились гости на этот раз.
Гости активно навалились на ворота «шпор» в дебюте второго отрезка игры, но без опасности.
Беднарек очень грубо сыграл против Ндомбеле, но благо, что все обошлось для хавбека «шпор».
Эриксен хорошую передачу вырезал в штрафную — одноклубники не откликнулись.
Очень красивую комбинацию игроки «шпор» разыграли на подходе к штрафной соперника, не хватило завершающего паса.
Кейн из-за предела штрафной пробил — чуть выше снаряд прошел.
Много попыток пробить по воротам у «святых» после того, как в большинстве они оказались. Пока все не слишком опасно.
Хейбьерг с дальней дистанции решил проверить реакцию Льориса — прошел над перекладиной мяч.
Хороший момент был у Кейна, но его удар головой прошел мимо ворот.
Есида вынес мяч из штрафной. Много забросов у «шпор».
Редмонд воспользовался суматохой в защите «Тоттенхэма», пытался один в один обыграть соперник и пробить — заблокировали.
Сон на небольшом пространстве пытался обыграть сразу трех соперников в штрафной «святых» — справились гости.
Эриксену поставили подножку в центре поля. Пожалел судья Уорд-Прауза, мог желтую карточку давать.
Уорд-Прауз навешивал в штрафную соперника с фланга, Алдейвейрелд вынес.
«Тоттенхэм» больше владеет мячом, однако «Саутгемптон» создал больше опасных моментов.
Харри Кейн опасный навес оформлял в штрафную «святых», но вынесли соперники.
Буфаль прошел по флангу и здорово прострелил, но накрыли Ингса защитники «Тоттенхэма».
Ингс оказался на ударной позиции, запустил «свечу», но мимо ворот ушел снаряд.
Начало встречи запланировано на 17.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 7-го Английской премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон».