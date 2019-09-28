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Шеффилд Юнайтед Ливерпуль

Сотворить сенсацию: «Шеффилд Юнайтед» против «Ливерпуля». LIVE

АПЛ. 7-й тур. «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

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«Шеффилд Юнайтед» принимает «Ливерпуль» в матче 7-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
7-й тур  |   28 сентября 14:30   |  1 тайм
Шеффилд Юнайтед
0:0
Ливерпуль
Стадион «Брэммел Лэйн», Шеффилд | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Дин Хендерсон
5 (з)   Джек О'Коннелл
12 (з)   Джон Иган
6 (з)   Крис Башам
2 (з)   Джордж Балдок
3 (з)   Энда Стивенс
7 (п)   Джон Ландстрем
4 (п)   Джон Флек
16 (п)   Оливер Норвуд
9 (н)   Оливер Макбарни
11 (н)   Каллум Робинсон
13 (в)    Адриан
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
32 (з)   Жоэль Матип
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
3 (п)    Фабиньо
14 (п)   Джордан Хендерсон
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
11 (п)   Мохамед Салах
10 (н)   Садио Мане
9 (н)   Роберто Фирмино
Запасной состав
25 (в)   Саймон Мур
15 (з)   Фил Джагелка
23 (п)   Бен Осборн
8 (п)   Люк Фримен
27 (п)   Мухамед Бешич
24 (н)   Леон Кларк
22 (н)   Ли Муссе
62 (в)   Кивин Келлехер
6 (з)   Деян Ловрен
12 (з)   Джозеф Гомес
7 (п)   Джеймс Милнер
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
20 (п)   Адам Лаллана
27 (н)   Дивок Ориги
Самоечитаемое
Трансляция
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'39

Хендерсон все чаще появляется на правом фланге, а Салах и вовсе оттянулся к центру поля. Пытается египтянин найти себя на поле, но пока не выходит.

'37

Ух, опасно могло быть! Вновь Стивенс выполнил классный навес в чужую вратарскую, Робинсон удачно расположился между Матипом и ван Дейком, но не хватило ему роста для того, чтобы нанести акцентированный удар!

'36

Робертсон удачно сыграл на подборе и пробил из-за пределов штрафной! Рядом со штангой пролетел мяч.

'35

Это, кстати, едва ли не первый дальний заброс, который у «Ливерпуля» получился. До этого защитники «Шеффилда» весь верх «забирали».

'34

Момент! Ван Дейк выполнил длинный заброс из глубины, Мане опередил защитника, вышел один на один с голкипером, про пробил выше ворот.

'31

Стоит отметить внешний вид вратаря «Шеффилда». Играет в кепке Хендерсон, светит ему солнце в глаза. И ведь далеко не первый раз уже он так выходит.

'30

Совсем не получается у «Ливерпуля» позиционная атака. Приходится мельчить у штрафной, а отсюда и количество ошибок возрастает. Длинные забросы у «красных» также не работают совсем.

'28

Опасно! Робинсон подхватил мяч в штрафной и навесил на дальнюю штангу, куда уже набегал Макбарни. В последний момент ван Дейк сумел выпрыгнуть и передачу прервать. Иначе — быть бы голу.

'26

Салах обокрал Стивенса в чужой штрафной и сразу же пробил в дальний нижний угол. Немного неточно.

'25

Контролируют мяч игроки «Ливерпуля», но только в центре поля. Как только гости доходят до чужой штрафной, начинаются проблемы. Грамотно при этом обороняется «Шеффилд».

'24

Опасно могло быть! Трент навесил с фланга, но мяч немного сошел с ноги и полетел в сторону ворот. Едва-едва «круглый» не залетел за шиворот голкиперу!

'22

Явно выпадает из игры Салах. Пытается египтянин цепляться за мяч у чужой штрафной, смещается в центр, но без толку. Большинство передач от Мохамеда просто не находят адресата.

'20

МОМЕНТ! Флек сделал классную передачу на ход Робинсону, тот немного вошел в штрафную и обработал мяч, а затем нанес хлесткий удар в сторону дальнего угла! Мимо штанги.

'18

Хендерсон вновь сделал длинный заброс из глубины к штрафной, но Мане не сумел зацепиться за мяч

'16

И в итоге Вейналдум все-таки бьет с линии штрафной! Правда, голландец бил из очень неудобной позиции, от чего и удар вышел неточным и слабым.

'15

Очень много свободных зон оставляет «Шеффилд» перед своей штрафной. У игроков «Ливерпуля» имеется огромное количество вариантов продолжения атаки, а особенно — для дальних ударов. Впрочем, гости пока этим не пользуются и пытаются разыграть комбинацию до верного.

'13

Стивенс на скорости пробежался по флангу и мощно прострелил в сторону 11-метровой отметки. Хендерсон пытался в подкате передачу заблокировать, но в итоге немного повредил себе ногу. Зато Александр-Арнольд смог подстраховать своего капитана и вынес мяч за лицевую.

'11

Странная погода сегодня в Шеффилде. Вроде светит солнце, но при этом вовсю идет дождь. И очень даже неслабый. Но пока на футболе погода не сказывается.

'9

Салах вошел в штрафную и решил сделать пас пяткой — блокирует передачу защитник.

'8

«Шеффилд» преимущественно атакует дальними забросами на Макбарни. И Оливер едва не создал еще один момент у ворот Адриана. Форвард хозяев прорвался по левому флангу, убрал мяч под себя и не стал бить, а пытался прострелить. Но пас нападающего «Шеффилда» прервал Матип.

'6

Хендерсон пытался обводящей передачей с правого фланга вывести Мане один на один с вратарем. Очень неточно.

'4

Мане получил по ногам от Ландстрема в середине поля.

'3

И ответ от «Шеффилда»! Ошибся Матип в передаче со своей половины поля, и хозяева убежали в контратаку. Макбарни прошел по левому флангу, ворвался в штрафную и, сместившись в центр, пробил. Адриан мяч поймал без проблем.

'2

Сразу же устроили «красные» осаду ворот хозяев. Мане классной передачей вывел Фирмино на ударную позицию, но тот решил развернуться и сыграть немного назад. В итоге все завершилось неточным прострелом Робертсона.

'1

Матч начался!

14:27

Вышли команды на поле.

14:25

За всю историю «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпуль» провели между собой 132 встречи. 59 победы в своем активе имеют «красные», 42 — «Шеффилд». 31 раз команды сыграли вничью.

14:20

После шести сыгранных туров АПЛ «Ливерпуль» остается единственной командой, не потерявшей очков. В активе команды Юргена Клоппа шесть побед и чистое первое место в турнирной таблице. У «Шеффилда» же дела обстоят несколько скромнее: красно-черные набрали восемь баллов и расположились на десятой строчке.

14:15

«Ливерпуль»: Вратарь: Адриан;

Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум, Мохамед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино.

14:10

Представляем стартовые составы команд. Начнем с хозяев. «Шеффилд Юнайтед»:

Вратарь: Дик Хендерсон;

Джек О'Коннелл, Джон Иган, Крис Башам, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Джон Ландстрем, Джон Флен, Оливер Норвуд, Оливер Макбарни, Каллум Робинсон.

14:05

Начало встречи запланировано на 14.30 мск.

14:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 7-го тура Английской премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль».