Шеффилд Юнайтед

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Хендерсон все чаще появляется на правом фланге, а Салах и вовсе оттянулся к центру поля. Пытается египтянин найти себя на поле, но пока не выходит.
Ух, опасно могло быть! Вновь Стивенс выполнил классный навес в чужую вратарскую, Робинсон удачно расположился между Матипом и ван Дейком, но не хватило ему роста для того, чтобы нанести акцентированный удар!
Робертсон удачно сыграл на подборе и пробил из-за пределов штрафной! Рядом со штангой пролетел мяч.
Это, кстати, едва ли не первый дальний заброс, который у «Ливерпуля» получился. До этого защитники «Шеффилда» весь верх «забирали».
Стоит отметить внешний вид вратаря «Шеффилда». Играет в кепке Хендерсон, светит ему солнце в глаза. И ведь далеко не первый раз уже он так выходит.
Совсем не получается у «Ливерпуля» позиционная атака. Приходится мельчить у штрафной, а отсюда и количество ошибок возрастает. Длинные забросы у «красных» также не работают совсем.
Салах обокрал Стивенса в чужой штрафной и сразу же пробил в дальний нижний угол. Немного неточно.
Контролируют мяч игроки «Ливерпуля», но только в центре поля. Как только гости доходят до чужой штрафной, начинаются проблемы. Грамотно при этом обороняется «Шеффилд».
Опасно могло быть! Трент навесил с фланга, но мяч немного сошел с ноги и полетел в сторону ворот. Едва-едва «круглый» не залетел за шиворот голкиперу!
Явно выпадает из игры Салах. Пытается египтянин цепляться за мяч у чужой штрафной, смещается в центр, но без толку. Большинство передач от Мохамеда просто не находят адресата.
Хендерсон вновь сделал длинный заброс из глубины к штрафной, но Мане не сумел зацепиться за мяч
И в итоге Вейналдум все-таки бьет с линии штрафной! Правда, голландец бил из очень неудобной позиции, от чего и удар вышел неточным и слабым.
Очень много свободных зон оставляет «Шеффилд» перед своей штрафной. У игроков «Ливерпуля» имеется огромное количество вариантов продолжения атаки, а особенно — для дальних ударов. Впрочем, гости пока этим не пользуются и пытаются разыграть комбинацию до верного.
Стивенс на скорости пробежался по флангу и мощно прострелил в сторону 11-метровой отметки. Хендерсон пытался в подкате передачу заблокировать, но в итоге немного повредил себе ногу. Зато Александр-Арнольд смог подстраховать своего капитана и вынес мяч за лицевую.
Странная погода сегодня в Шеффилде. Вроде светит солнце, но при этом вовсю идет дождь. И очень даже неслабый. Но пока на футболе погода не сказывается.
Салах вошел в штрафную и решил сделать пас пяткой — блокирует передачу защитник.
«Шеффилд» преимущественно атакует дальними забросами на Макбарни. И Оливер едва не создал еще один момент у ворот Адриана. Форвард хозяев прорвался по левому флангу, убрал мяч под себя и не стал бить, а пытался прострелить. Но пас нападающего «Шеффилда» прервал Матип.
Хендерсон пытался обводящей передачей с правого фланга вывести Мане один на один с вратарем. Очень неточно.
Мане получил по ногам от Ландстрема в середине поля.
И ответ от «Шеффилда»! Ошибся Матип в передаче со своей половины поля, и хозяева убежали в контратаку. Макбарни прошел по левому флангу, ворвался в штрафную и, сместившись в центр, пробил. Адриан мяч поймал без проблем.
Сразу же устроили «красные» осаду ворот хозяев. Мане классной передачей вывел Фирмино на ударную позицию, но тот решил развернуться и сыграть немного назад. В итоге все завершилось неточным прострелом Робертсона.
Вышли команды на поле.
За всю историю «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпуль» провели между собой 132 встречи. 59 победы в своем активе имеют «красные», 42 — «Шеффилд». 31 раз команды сыграли вничью.
После шести сыгранных туров АПЛ «Ливерпуль» остается единственной командой, не потерявшей очков. В активе команды Юргена Клоппа шесть побед и чистое первое место в турнирной таблице. У «Шеффилда» же дела обстоят несколько скромнее: красно-черные набрали восемь баллов и расположились на десятой строчке.
«Ливерпуль»: Вратарь: Адриан;
Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум, Мохамед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино.
Представляем стартовые составы команд. Начнем с хозяев. «Шеффилд Юнайтед»:
Вратарь: Дик Хендерсон;
Джек О'Коннелл, Джон Иган, Крис Башам, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Джон Ландстрем, Джон Флен, Оливер Норвуд, Оливер Макбарни, Каллум Робинсон.
Начало встречи запланировано на 14.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 7-го тура Английской премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль».