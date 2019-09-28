Шеффилд Юнайтед

Очень много свободных зон оставляет «Шеффилд» перед своей штрафной. У игроков «Ливерпуля» имеется огромное количество вариантов продолжения атаки, а особенно — для дальних ударов. Впрочем, гости пока этим не пользуются и пытаются разыграть комбинацию до верного.