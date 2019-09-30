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Считанные минуты остаются до стартового свистка Кевина Френда. Ждем яркой и результативной игры!
Напомним, «Арсенал» идет на восьмом месте с 11 очками, «Манчестер» занимает 11-е место с восемью очками.
«Канониры» также определились со списком стартовых 11 игроков:
Лено, Чемберс, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац, Гендоузи, Джака, Торрейра, Пепе, Обамеянг, Сака.
«Манчестер Юнайтед» огласил свой стартовый состав:
Де Хеа, Туанзебе, Линделеф, Магуайр, Янг, Мактоминей, Погба, Перейра, Лингард, Джеймс, Рэшфорд.
Уважаемые читатели, все готово к сегодняшнему матчу. Трансляцию для вас будет вести Андрей Лёвин!
Приветствуем всех любителей футбола на текстовой онлайн-трансляции матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»! Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.