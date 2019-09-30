онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
Смотреть все события
Манчестер Юнайтед Арсенал

Битва тура: «Манчестер Юнайтед» принимает «Арсенал». LIVE

Футбол. АПЛ. 7-й тур. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». LIVE

«Манчестер Юнайтед» на своем поле принимает «Арсенал» в матче 7-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
7-й тур  |   30 сентября 22:00   |  Матч не начался
Манчестер Юнайтед
0:0
Арсенал
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
18 (з)   Эшли Янг
38 (з)   Аксель Туанзебе
5 (з)   Гарри Магуайр
2 (з)   Виктор Линделёф
39 (п)   Скотт Мактоминай
6 (п)   Поль Погба
15 (п)   Андреас Перейра
21 (п)   Даниэль Джеймс
14 (п)   Джесси Лингард
10 (н)   Маркус Рашфорд
1 (в)   Бернд Лено
23 (з)   Давид Луис
5 (з)   Сократис Папастатопулос
21 (з)   Калум Чемберс
31 (з)   Зеад Колашинац
34 (п)   Гранит Джака
29 (п)   Маттео Гюэндузи
11 (п)   Лукас Торрейра
77 (п)   Букайо Сака
19 (н)   Николя Пепе
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
Запасной состав
22 (в)   Серхио Ромеро
16 (з)   Маркос Рохо
53 (з)   Брендон Уильямс
8 (п)   Хуан Мата
31 (п)   Неманья Матич
17 (п)    Фред
26 (н)   Мэйсон Гринвуд
26 (в)   Дамиан Мартинес
16 (з)   Роб Холдинг
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
8 (п)   Даниель Себальос
28 (п)   Джозеф Уиллок
35 (н)   Габриэл Мартинелли
24 (н)   Рейсс Нелсон
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
21:55

Считанные минуты остаются до стартового свистка Кевина Френда. Ждем яркой и результативной игры!

21:50

Напомним, «Арсенал» идет на восьмом месте с 11 очками, «Манчестер» занимает 11-е место с восемью очками.

21:47

«Канониры» также определились со списком стартовых 11 игроков:

Лено, Чемберс, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац, Гендоузи, Джака, Торрейра, Пепе, Обамеянг, Сака.

21:45

«Манчестер Юнайтед» огласил свой стартовый состав:

Де Хеа, Туанзебе, Линделеф, Магуайр, Янг, Мактоминей, Погба, Перейра, Лингард, Джеймс, Рэшфорд.

21:33

Уважаемые читатели, все готово к сегодняшнему матчу. Трансляцию для вас будет вести Андрей Лёвин!

21:30

Приветствуем всех любителей футбола на текстовой онлайн-трансляции матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»! Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.