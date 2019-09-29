Лестер Сити

«Ньюкасл» располагается в турнирной таблице лишь на 19-м месте из 20-ти — у «сорок» все очень плохо: три поражения, две ничьих и лишь одна победа (причем над «Тоттенхэмом»!). Посмотрим, смогут ли они противопоставить что-то сегодня мотивированным хозяевам поля, которые в случае победы могут даже подняться на третью строчку в АПЛ!