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Опасно! «Лестер» чуть не открыл счет после двух минут игры! Испанский нападающий Айосе Перес ворвался в штрафную, получил мяч после прострела с фланга и пытался протолкнуть мяч в створ, но попал прямо в голкипера!
Хозяева развели мяч с центра поля и пока спокойно владеют мячом. «Ньюкасл» не особо выбрасывается вперед, предпочитая пока аккуратно осматриваться на чужом стадионе.
Матч начался! Ждем искрометного футбола и побольше голов!
Команды вышли на поле! Игра вот-вот начнется!
Разминка на стадионе «Лестера» проходила под небольшим дождем и под аккомпанемент композиций из «Величайшего шоумена». Что ж, осталось всего несколько минут до начала футбольного «The Greatest Show». Надеемся, что действительно увидим сегодня горячую битву за очки.
«Ньюкасл» располагается в турнирной таблице лишь на 19-м месте из 20-ти — у «сорок» все очень плохо: три поражения, две ничьих и лишь одна победа (причем над «Тоттенхэмом»!). Посмотрим, смогут ли они противопоставить что-то сегодня мотивированным хозяевам поля, которые в случае победы могут даже подняться на третью строчку в АПЛ!
В этом сезоне АПЛ на счету «Лестера» пока три победы, две ничьих и одно поражение (от «Манчестер Юнайтед»).
В таблице Английской премьер-лиги «Лестер» занимает сейчас пятое место — весьма неплохая позиция для клуба, который после сенсационного чемпионства в сезоне-2015/16 резко сдал и с тех пор занимал в чемпионате только девятое место (дважды) и один раз — 12-е.
Стартовый состав «Ньюкасла»: Мартин Дубравка, Эмиль Крафт, Джамал Ласcеллс, Фабиан Шёр, Пол Дамметт, Мигель Альмирон, Шон Лонгстафф, Кристиан Атсу, Айзак Хэйден, Йосинори Муто, Жоэлинтон.
Стартовый состав «Лестера»: Каспер Шмейхель, Джонни Эванс, Рикарду, Бенджамин Чилвел, Чаглар Сёюнджю, Деннис Прает, Харви Барнс, Онинье Ндиди, Юри Тилеманс, Айосе Перес, Джейми Варди.
Приветствуем всех любителей футбола на текстовой онлайн-трансляции матча «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»! Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.