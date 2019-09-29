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Лестер Сити Ньюкасл Юнайтед

Подняться со дна: «Ньюкасл» против «Лестера». LIVE

Футбол. АПЛ. 7-й тур. «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». ОНЛАЙН

«Лестер Сити» на своем поле принимает «Ньюкасл Юнайтед» в матче 7-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
7-й тур  |   29 сентября 18:30   |  1 тайм
Лестер Сити
0:0
Ньюкасл Юнайтед
Стадион «Кинг Пауэр - Уолкерс», Лестер | Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Каспер Шмейхель
6 (з)   Джонни Эванс
21 (з)    Рикарду
3 (з)   Бенджамин Чилвел
4 (з)   Чаглар Сёюнджю
26 (п)   Деннис Прает
15 (п)   Харви Барнс
25 (п)   Онинье Ндиди
8 (п)   Юри Тилеманс
17 (н)   Айосе Перес
9 (н)   Джейми Варди
1 (в)   Мартин Дубравка
17 (з)   Эмиль Крафт
6 (з)   Джамал Ласcеллс
5 (з)   Фабиан Шёр
3 (з)   Пол Дамметт
24 (п)   Мигель Альмирон
36 (п)   Шон Лонгстафф
30 (п)   Кристиан Атсу
14 (п)   Айзак Хэйден
13 (н)   Йосинори Муто
9 (н)    Жоэлинтон
Запасной состав
12 (в)   Дэнни Уорд
2 (з)   Джеймс Джастин
5 (з)   Уэс Морган
11 (п)   Марк Олбрайтон
20 (п)   Хамза Чодури
7 (п)   Демарай Грей
14 (н)   Келечи Ихеаначо
26 (в)   Карл Дарлоу
19 (з)   Хавьер Манкильо
18 (з)   Федерико Фернандес
22 (з)   Деандре Йедлин
4 (п)   Ки Сун
10 (п)   Аллан Сент-Максимен
7 (н)   Энди Кэрролл
Самоечитаемое
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'3

Опасно! «Лестер» чуть не открыл счет после двух минут игры! Испанский нападающий Айосе Перес ворвался в штрафную, получил мяч после прострела с фланга и пытался протолкнуть мяч в створ, но попал прямо в голкипера!

'2

Хозяева развели мяч с центра поля и пока спокойно владеют мячом. «Ньюкасл» не особо выбрасывается вперед, предпочитая пока аккуратно осматриваться на чужом стадионе.

'1

Матч начался! Ждем искрометного футбола и побольше голов!

18:29

Команды вышли на поле! Игра вот-вот начнется!

18:28

Разминка на стадионе «Лестера» проходила под небольшим дождем и под аккомпанемент композиций из «Величайшего шоумена». Что ж, осталось всего несколько минут до начала футбольного «The Greatest Show». Надеемся, что действительно увидим сегодня горячую битву за очки.

18:25

«Ньюкасл» располагается в турнирной таблице лишь на 19-м месте из 20-ти — у «сорок» все очень плохо: три поражения, две ничьих и лишь одна победа (причем над «Тоттенхэмом»!). Посмотрим, смогут ли они противопоставить что-то сегодня мотивированным хозяевам поля, которые в случае победы могут даже подняться на третью строчку в АПЛ!

18:20

В этом сезоне АПЛ на счету «Лестера» пока три победы, две ничьих и одно поражение (от «Манчестер Юнайтед»).

18:15

В таблице Английской премьер-лиги «Лестер» занимает сейчас пятое место — весьма неплохая позиция для клуба, который после сенсационного чемпионства в сезоне-2015/16 резко сдал и с тех пор занимал в чемпионате только девятое место (дважды) и один раз — 12-е.

18:10

Стартовый состав «Ньюкасла»: Мартин Дубравка, Эмиль Крафт, Джамал Ласcеллс, Фабиан Шёр, Пол Дамметт, Мигель Альмирон, Шон Лонгстафф, Кристиан Атсу, Айзак Хэйден, Йосинори Муто, Жоэлинтон.

18:05

Стартовый состав «Лестера»: Каспер Шмейхель, Джонни Эванс, Рикарду, Бенджамин Чилвел, Чаглар Сёюнджю, Деннис Прает, Харви Барнс, Онинье Ндиди, Юри Тилеманс, Айосе Перес, Джейми Варди.

18:00

Приветствуем всех любителей футбола на текстовой онлайн-трансляции матча «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»! Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.