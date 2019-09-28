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Эвертон Манчестер Сити

Догнать «Ливерпуль»: «Манчестер Сити» гостит у «Эвертона». LIVE

АПЛ. 7-й тур. «Эвертон» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

«Эвертон» на своем поле сражается с «Манчестер Сити» в рамках 7-тура Английской премьер-лиги (АПЛ), «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
7-й тур  |   28 сентября 19:30   |  1 тайм
Эвертон
0:0
Манчестер Сити
Стадион «Гудисон Парк», Ливерпуль | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Джордан Пикфорд
5 (з)   Майкл Кин
13 (з)   Йерри Мина
23 (з)   Шеймус Коулман
12 (з)   Лука Динь
10 (п)   Гилфи Тор
8 (п)   Фабиан Делф
18 (п)   Морган Шнейдерлен
7 (н)    Ришарлисон
11 (н)   Тео Уолкотт 7'
9 (н)   Доминик Калверт-Льюин
31 (в)    Эдерсон
11 (з)   Александр Зинченко
2 (з)   Кайл Уолкер
30 (з)   Николас Отаменди
25 (п)    Фернандиньо
17 (п)   Кевин Де
8 (п)   Илкай Гюндоган
16 (п)   Родриго Эрнандес
26 (н)   Рияд Марез
9 (н)   Габриэл Жезус
7 (н)   Рахим Стерлинг
Запасной состав
49 (в)   Йонас Лоссль
19 (з)   Джибриль Сидибе
2 (з)   Мэйсон Холгейт
17 (п)   Алекс Айуоби 7'
26 (п)   Том Дэвис
27 (н)   Мойзе Кин
14 (н)   Дженк Тосун
1 (в)   Клаудио Браво
22 (з)   Бенжамен Менди
27 (з)   Жоау Канселу
20 (п)   Бернарду Силва
47 (п)   Филип Фоден
21 (п)   Давид Сильва
10 (н)   Серхио Агуэро
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Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Эвертон» — «Манчестер Сити» можно здесь.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура АПЛ: «Эвертон» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
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Промо матча «Эвертон» — «Манчестер Сити»: https://www.championat.com/video/206041/