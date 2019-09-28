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Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Эвертон» — «Манчестер Сити» можно здесь.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура АПЛ: «Эвертон» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
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