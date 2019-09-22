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Трансляция
С конца
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'19
Янг от угла поля выполнил высокую подачу, но партнёры Эшли по команде ждали немного другой розыгрыш этого стандарта.
'17
Ван-Биссака в классном подкате остановил фланговое подключение Крессвела в атаку — аут в пользу хозяев.
'15
В атаке гостей Матич пробил по центру ворот — никаких проблем для Фабиански.
'14
'12
Пока не хватает этой игре скоростей. Команды излишне, пожалуй, осторожничают.
'10
«Манчестер» задержался в атаке, но первый же проникающий пас в штрафную соперника получился неточным.
'8
Матич исполнил заброс к штрафной «Вест Хэма», но Перейра не смог зацепиться за мяч.
'6
Право на угловой получили лондонцы. Рашфорд пришёл на помощь обороне, выбив мяч за штрафную манкунианцев.
'5
Диоп надёжно закрыл правый фланг обороны хозяев, не позволив Джеймсу придумать момент у ворот Фабиански.
'3
Матич заигрался в центре поля и мяч потерял, но «Вест Хэм» не смог быстро развить атаку, выбрав позиционное нападение.
'1
Встреча началась!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
'0