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Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед

Борьба за тройку: «Вест Хэм» против «Манчестер Юнайтед». LIVE

АПЛ. 6-й тур. «Вест Хэм Юнайтед» - «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

«Вест Хэм Юнайтед» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
6-й тур  |   22 сентября 16:00   |  1 тайм
Вест Хэм Юнайтед
0:0
Манчестер Юнайтед
Стадион «Олимпийский», Лондон | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Огбонна 14'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Лукаш Фабиански
3 (з)   Аарон Крессвел
21 (з)   Анджело Огбонна 14'
24 (з)   Райан Фредерикс
23 (з)   Исса Диоп
16 (п)   Марк Ноубл
41 (п)   Деклан Райс
18 (п)   Пабло Форнальс
8 (п)   Фелипе Андерсон
7 (н)   Андрей Ярмоленко
22 (н)   Себастьен Аллер
1 (в)   Давид де
2 (з)   Виктор Линделёф
5 (з)   Гарри Магуайр
18 (з)   Эшли Янг
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
15 (п)   Андреас Перейра
8 (п)   Хуан Мата
31 (п)   Неманья Матич
21 (п)   Даниэль Джеймс
39 (п)   Скотт Мактоминай
10 (н)   Маркус Рашфорд
Запасной состав
13 (в)    Роберто
5 (з)   Пабло Сабалета
4 (з)   Фабиан Бальбуэна
19 (п)   Джек Уилшир
11 (п)   Роберт Снодграсс
15 (п)   Карлос Санчес
27 (н)   Албиан Аети
22 (в)   Серхио Ромеро
38 (з)   Аксель Туанзебе
16 (з)   Маркос Рохо
14 (п)   Джесси Лингард
28 (п)   Анхель Гомес
17 (п)    Фред
44 (н)   Тахит Чон
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Удары
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Владение мячом
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Самоечитаемое
Трансляция
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'19
Янг от угла поля выполнил высокую подачу, но партнёры Эшли по команде ждали немного другой розыгрыш этого стандарта.
'17
Ван-Биссака в классном подкате остановил фланговое подключение Крессвела в атаку — аут в пользу хозяев.
'15
В атаке гостей Матич пробил по центру ворот — никаких проблем для Фабиански.
'14
Перейра набрал скорость по правому краю, далее прокинул мяч мимо Огбонны, пришлось лондонскому защитнику фолить на карточку.
'12
Пока не хватает этой игре скоростей. Команды излишне, пожалуй, осторожничают.
'10
«Манчестер» задержался в атаке, но первый же проникающий пас в штрафную соперника получился неточным.
'8
Матич исполнил заброс к штрафной «Вест Хэма», но Перейра не смог зацепиться за мяч.
'6
Право на угловой получили лондонцы. Рашфорд пришёл на помощь обороне, выбив мяч за штрафную манкунианцев.
'5
Диоп надёжно закрыл правый фланг обороны хозяев, не позволив Джеймсу придумать момент у ворот Фабиански.
'3
Матич заигрался в центре поля и мяч потерял, но «Вест Хэм» не смог быстро развить атаку, выбрав позиционное нападение.
'1
Встреча началась!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
'0
Промо матча «Вест Хэм Юнайтед — «Манчестер Юнайтед»: https://www.championat.com/video/205673/