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Манчестер Сити Уотфорд

Догнать «Ливерпуль»: «Манчестер Сити» громит «Уотфорд». LIVE

АПЛ. 6-й тур. «Манчестер Сити» - «Уотфорд». ОНЛАЙН

«Манчестер Сити» принимает «Уотфорд» в матче 6-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
6-й тур  |   21 сентября 17:00   |  1 тайм
Манчестер Сити
5:0
Уотфорд
Стадион «Этихад - Сити оф Манчестер», Манчестер | Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Сильва 1'
Агуэро 7' (пен)
Марез 12'
Силва 15'
Отаменди 18'
Силва 19'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)    Эдерсон
30 (з)   Николас Отаменди 18'
2 (з)   Кайл Уолкер
22 (з)   Бенжамен Менди
25 (п)    Фернандиньо
16 (п)   Родриго Эрнандес
21 (п)   Давид Сильва 1'
17 (п)   Кевин Де
20 (п)   Бернарду Силва 15' 19'
26 (н)   Рияд Марез 12'
10 (н)   Серхио Агуэро 7'
26 (в)   Бен Фостер
25 (з)   Хосе Холебас
4 (з)   Крэйг Доусон
21 (з)   Кико Фемения
6 (з)   Эдриан Мариаппа
36 (з)   Димитри Фулкье 33'
16 (п)   Абдулайе Дукуре
29 (п)   Этьен Капу
8 (п)   Том Клеверли
19 (п)   Уилл Хьюз
7 (н)   Жерар Деулофеу
Запасной состав
1 (в)   Клаудио Браво
27 (з)   Жоау Канселу
12 (з)   Хосе Тасенде
50 (з)   Эрик Гарсия
8 (п)   Илкай Гюндоган
9 (н)   Габриэл Жезус
7 (н)   Рахим Стерлинг
1 (в)   Эурельо Гомес
27 (з)   Кристиан Кабазель
2 (з)   Дарил Янмат
37 (п)   Роберто Перейра 33'
14 (п)   Натаниэл Чалоба
18 (н)   Андре Грэй
23 (н)   Исмаила Сарр
Удары
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Владение мячом
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Удары
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Владение мячом
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  • Угловые
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Самоечитаемое
Трансляция
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'33
Ушел с поля Фулкье.
'30
Бернарду Силва получил пас от Агуэро на линии чужой штрафной и мощно низом пробил, но принял этот выстрел на себя Доусон.
'28
Штанга! Де Брейне отпасовал низом с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Агуэро в касание пробил, но приняла на себя этот выстрел ближняя штанга ворот Фостера!
'26
Момент у «Манчестер Сити»! Агуэро вышел один на один по месту правого форварда после паса от Де Брейне и попытался забить ударом черпачком, но отправил мяч мимо дальней штанги ворот Фостера!
'24
Бернарду Силва отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Менди, а тот исполнил безадресную подачу в чужую штрафную, где никого из партнеров не оказалось.
'22
Де Брейне навесил с углового с левого фланга на ближнюю штангу, где первым на мяче был один из соперников. Отбились в этот раз гости.
'20
Деулофеу навесил со штрафного с правого фланга атаки, но никому из партнеров не удалось откликнуться на этот пас.
'19
Бернарду Силва получил желтую карточку за фол против Кико на правом фланге атаки «Уотфорда».
'18
Гол! 5:0! После быстрого розыгрыша стандартного положения Агуэро получил пас на левом краю чужой штрафной и прострелил низом во вратарскую, где Отаменди в падении занес мяч в сетку ворот.
'18
5:0. Отаменди («Ман. Сити») замыкает прострел Агуэро: https://www.championat.com/video/205755/
'17
Четыре удара по воротам и четыре гола у «Манчестер Сити» на старте сегодняшнего матча. Великолепную реализацию моментов показывают хозяева.
'15
Гол! 4:0! Де Брейне навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, откуда Агуэро в борьбе сбросил мяч во вратарскую, где Бернарду Силва ударом головой в падении с нескольких метров отправил мяч точно в цель.
'15
4:0. Бернарду Силва («Ман. Сити») забивает очередной гол горожан: https://www.championat.com/video/205753/
'14
Де Брейне дважды опасно простреливал с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, пока мяч не был вынесен за лицевую линию поля на угловой.
'12
Гол! 3:0! Марез на исполнение пробил со штрафного метров с 20-ти и рикошетом от головы Клеверли мяч залетел в сетку ворот.
'12
3:0. Рикошет помог Марезу («Ман. Сити») отличиться со штрафного: https://www.championat.com/video/205751/
'10
Марез устремился в скоростной прорыв к чужой штрафной и был остановлен фолом со стороны Дукуре почти на самой линии штрафной.
'8
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты «Манчестер Сити». Могут себе позволить хозяева никуда не торопиться.
'7
2:0. Агуэро («Ман. Сити») реализует пенальти за фол на Марезе: https://www.championat.com/video/205749/
'6
Гол! 2:0! Агуэро уверенным ударом с точки отправил мяч по центру ворот, а Фостер бросился в угол.
'5
Пенальти! Де Брейне отпасовал низом на правый край чужой штрафной, где Фостер сбил Мареза!
'4
И еще один провал в обороне «Манчестер Сити»! Деулофеу легко ушел от Отаменди на правом краю чужой штрафной, вышел один на один, но его удар отправил на угловой Эдерсон!
'3
Потеряли мяч футболисты «Манчестер Сити» у своей штрафной и едва не организовали гости опасную атаку. Вовремя вышел из ворот Эдерсон и опасность ликвидировал.
'1
Гол! 1:0! Де Брейне исполнил классную подачу с правого фланга атаки в центр во вратарскую, где Давид Сильва ударом в касание с нескольких метров отправил мяч точно в цель!
'1
Матч начался!
'1
1:0. Давид Сильва («Ман. Сити») открывает счет уже на первой ми: https://www.championat.com/video/205747/
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Манчестер Сити» — «Уотфорд» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
'0
Промо матча «Манчестер Сити — «Уотфорд»: https://www.championat.com/video/205679/