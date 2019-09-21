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Трансляция
С конца
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'33
'30
Бернарду Силва получил пас от Агуэро на линии чужой штрафной и мощно низом пробил, но принял этот выстрел на себя Доусон.
'28
Штанга! Де Брейне отпасовал низом с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Агуэро в касание пробил, но приняла на себя этот выстрел ближняя штанга ворот Фостера!
'26
Момент у «Манчестер Сити»! Агуэро вышел один на один по месту правого форварда после паса от Де Брейне и попытался забить ударом черпачком, но отправил мяч мимо дальней штанги ворот Фостера!
'24
Бернарду Силва отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Менди, а тот исполнил безадресную подачу в чужую штрафную, где никого из партнеров не оказалось.
'22
Де Брейне навесил с углового с левого фланга на ближнюю штангу, где первым на мяче был один из соперников. Отбились в этот раз гости.
'20
Деулофеу навесил со штрафного с правого фланга атаки, но никому из партнеров не удалось откликнуться на этот пас.
'19
'18
'18
'17
Четыре удара по воротам и четыре гола у «Манчестер Сити» на старте сегодняшнего матча. Великолепную реализацию моментов показывают хозяева.
'15
'15
'14
Де Брейне дважды опасно простреливал с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, пока мяч не был вынесен за лицевую линию поля на угловой.
'12
'12
'10
Марез устремился в скоростной прорыв к чужой штрафной и был остановлен фолом со стороны Дукуре почти на самой линии штрафной.
'8
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты «Манчестер Сити». Могут себе позволить хозяева никуда не торопиться.
'7
'6
'5
Пенальти! Де Брейне отпасовал низом на правый край чужой штрафной, где Фостер сбил Мареза!
'4
И еще один провал в обороне «Манчестер Сити»! Деулофеу легко ушел от Отаменди на правом краю чужой штрафной, вышел один на один, но его удар отправил на угловой Эдерсон!
'3
Потеряли мяч футболисты «Манчестер Сити» у своей штрафной и едва не организовали гости опасную атаку. Вовремя вышел из ворот Эдерсон и опасность ликвидировал.
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'1
Матч начался!
'1
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Манчестер Сити» — «Уотфорд» можно здесь.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
'0