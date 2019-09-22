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Что ж, «Ливерпуль» убийственную реализацию домашних заготовок сегодня демонстрирует. Очень тяжело будет «Челси» перевернуть игру. Есть перерыв, потом 45 минут и одна замена у Лэмпарда и его парней. Пока отдыхаем.
Неутомимый Канте рвался к воротам «Ливерпуля», но на пути даже к угловому хотя бы встал скалоподобный ван Дейк.
Абрахам бьет головой после подачи Аспиликуэты — мимо ворот.
«Челси» находит в себе силы атаковать в конце тайма.
Да, вместе Кристенсена на поле появился Курт Зума. Уже две замены вынужденно израсходовал Лэмпард.
Кристенсен, видимо, неудачно упал, блокируя удар Салаха. Хромает за боковую, а гости разыгрывают угловой. Не без нервов, но «Челси» отбивается.
Салах опять справа врывается в штрафную, легко уходя от Томори. Бьет со своей страшной левой, но рикошетом от Кристенсена мяч улетает на угловой. А принявшему на себя удар датчанину так больно, что он остается на газоне, где появляются врачи.
Все-таки продолжит Абрахам игру.
Томори на входе в штрафную «Челси» по правому флангу классно отбирает мяч у Салаха. Было бы опасно.
В целом у «Ливерпуля» есть игровой перевес, но нет моментов с игры. Однако стандарты подопечные Клоппа реализовывают убийственно.
Злятся подопечные Лэмпарда на происходящее на поле. Тяжело принять ситуацию, когда только что сравняли счет вроде бы, но вместо 1:1 получили 0:2.
Замыкает Робертсон подачу с фланга после розыгрыша штрафного и головой отправляет второй мяч в ворота «Челси».
ГООООООООООООООООЛ! Энди Робертсон — 0:2!
Стоп! VAR будут смотреть! На предмет офсайда.
МОМЕНТ! Абрахам вышел один на один, но не смог переиграть Адриана.
Давит «Ливерпуль». Непросто футболистам «Челси» сейчас. А второй нельзя пропускать.
Ковачича сбили на фланге, но штрафной привел лишь к угловому, а Адриан кулаками на выходе выбил мяч после подачи активно вошедшего в игру Алонсо.
Угловой зарабатывает «Челси» после подачи в штрафную Маркоса Алонсо — ван Дейк вынужден был смахнуть головой за лицевую. Маунт подал корнер на ближнюю — неудачно.
Салах не стал бить, а покатил Александер-Арнолду, который и вогнал мяч в сетку!
Кристенсен сбивает Мане перед штрафной «Челси». Очень опасный штрафной.
Еще один прострел на Виллиана, теперь от Маунта. Робертсон опережает.
Первый потенциальный момент «Челси». Нголо Канте сделал проникающий пас в штрафную на Виллиана, но ван Дейк играючи оттеснил бразильца от мяча своим могучим корпусом.
Не получается пока у «Челси» контролировать мяч. А, возможно, команда Лэмпарда и не особенно старается его забрать. Но перевес пока явно у «красных».
Томори перехватывает очень опасную передачу в контратаке «Ливерпуля». Были бы огромные неприятности у хозяев, если бы пас прошел.
Подключение Александер-Арнолда с подачей в штрафную с правого фланга — Аррисабалага уверенно забирает мяч на выходе.
Сегодняшний матч обслуживает бригада Майкла Оливера.
«Челси» входит в сезон куда труднее. Команда Фрэнка Лэмпарда начала с 0:4 от «Манчестер Юнайтед». Правда, при не самой плохой игре. В последних встречах неплохо играют «синие», а Тэмми Абрахам настрелял за пять туров 7 голов и уступает в гонке бомбардиров только Серхио Агуэро из «Ман Сити». Но у того на матч больше.
«Челси» и «Ливерпуль» уже встречались в матче за Суперкубок Европы и разошлись миром, обменявшись голами сначала в основное, а потом в дополнительное время. По пенальти сильнее был «Ливерпуль».
«Ливерпуль» неожиданно уже после пяти туров очень уверенно лидирует в турнире. Именно в заделе вся неожиданность. Кто бы мог подумать, что за пять матчей «красные» оторвутся от «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы на 5 очков? Правда, «Сити» уже разбил «Уотфорд» с нереальным счетом 8:0 в этом туре, так что прямо сейчас отрыв равен двум очкам, но у парней Клоппа матч в запасе.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выставил следующий состав:
Адриан — Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон — Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон — Салах, Фирмино, Мане.
Давайте обратимся к стартовым составам. Вот кому доверил начинать встречу наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард:
Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Эмерсон — Канте, Жоржиньо, Ковачич — Виллиан, Абрахам, Маунт.
Начало встречи запланировано на 18.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 6-го тура Английской премьер-лиги, в котором встречаются «Челси» и «Ливерпуль».