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Челси Ливерпуль

Отомстить за Суперкубок: «Челси» уступает «Ливерпулю». LIVE

АПЛ. 6-й тур. «Челси» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

Лондонский «Челси» принимает «Ливерпуль» в матче 6-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
6-й тур  |   22 сентября 18:30   |  перерыв
Челси
0:2
Ливерпуль
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Томори 20'
Александер-Арнольд 14'
Фирмино 30'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кепа Аррисабалага
4 (з)   Андреас Кристенсен 42'
33 (з)    Эмерсон 15'
29 (з)   Фикайо Томори 20'
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
17 (п)   Матео Ковачич
5 (п)    Жоржиньо
7 (п)   Н'Голо Канте
19 (п)   Мэйсон Маунт
10 (н)    Виллиан
9 (н)   Тэмми Абрахам
13 (в)    Адриан
26 (з)   Эндрю Робертсон
32 (з)   Жоэль Матип
4 (з)   Вирджил ван
66 (п)   Трент Александер-Арнольд 14'
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
14 (п)   Джордан Хендерсон
3 (п)    Фабиньо
11 (п)   Мохамед Салах
10 (н)   Садио Мане
9 (н)   Роберто Фирмино 30'
Запасной состав
13 (в)   Вилли Кабальеро
3 (з)   Маркос Алонсо 15'
15 (з)   Курт Зума 42'
22 (п)   Кристиан Пулишич
8 (п)   Росс Баркли
23 (н)   Миши Батшуайи
11 (н)   Педро Родригес
62 (в)   Кивин Келлехер
12 (з)   Джозеф Гомес
7 (п)   Джеймс Милнер
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
20 (п)   Адам Лаллана
23 (н)   Шердан Шакири
24 (н)   Риан Брустер
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Перерыв

Что ж, «Ливерпуль» убийственную реализацию домашних заготовок сегодня демонстрирует. Очень тяжело будет «Челси» перевернуть игру. Есть перерыв, потом 45 минут и одна замена у Лэмпарда и его парней. Пока отдыхаем.

'45+4

И все-таки «Челси» заканчивает тайм в атаке. Пытались после аута подать в штрафную, но не нашли момента, и первый тайм окончен.

'45+3

Неутомимый Канте рвался к воротам «Ливерпуля», но на пути даже к угловому хотя бы встал скалоподобный ван Дейк.

'45+1

К первому тайму добавлено три минуты.

'45

Абрахам бьет головой после подачи Аспиликуэты — мимо ворот.

'44

«Челси» находит в себе силы атаковать в конце тайма.

'42

Да, вместе Кристенсена на поле появился Курт Зума. Уже две замены вынужденно израсходовал Лэмпард.

'41

Кристенсен, видимо, неудачно упал, блокируя удар Салаха. Хромает за боковую, а гости разыгрывают угловой. Не без нервов, но «Челси» отбивается.

'39

Салах опять справа врывается в штрафную, легко уходя от Томори. Бьет со своей страшной левой, но рикошетом от Кристенсена мяч улетает на угловой. А принявшему на себя удар датчанину так больно, что он остается на газоне, где появляются врачи.

'38

Все-таки продолжит Абрахам игру.

'36

Жоржиньо подает в штрафную, но Адриан уверенно забирает на выходе. Кроме того, попал испанский вратарь коленом в плечо лучшему бомбардиру «Челси». Очень больно Абрахаму. Врачи на газоне.

'35

Томори на входе в штрафную «Челси» по правому флангу классно отбирает мяч у Салаха. Было бы опасно.

'34

В целом у «Ливерпуля» есть игровой перевес, но нет моментов с игры. Однако стандарты подопечные Клоппа реализовывают убийственно.

'32

Злятся подопечные Лэмпарда на происходящее на поле. Тяжело принять ситуацию, когда только что сравняли счет вроде бы, но вместо 1:1 получили 0:2.

'30

Замыкает Робертсон подачу с фланга после розыгрыша штрафного и головой отправляет второй мяч в ворота «Челси».

'30

ГООООООООООООООООЛ! Энди Робертсон — 0:2!

'28

Вот так вот: не засчитан гол! Был небольшой офсайд!

'27

Стоп! VAR будут смотреть! На предмет офсайда.

'27

ГООООООООООООООООООЛ! Сесар Аспиликуэта — 1:1!

'24

МОМЕНТ! Абрахам вышел один на один, но не смог переиграть Адриана.

'22

Давит «Ливерпуль». Непросто футболистам «Челси» сейчас. А второй нельзя пропускать.

'20

Первую желтую карточку в матче получает Томори.

'19

Ковачича сбили на фланге, но штрафной привел лишь к угловому, а Адриан кулаками на выходе выбил мяч после подачи активно вошедшего в игру Алонсо.

'17

Угловой зарабатывает «Челси» после подачи в штрафную Маркоса Алонсо — ван Дейк вынужден был смахнуть головой за лицевую. Маунт подал корнер на ближнюю — неудачно.

'16

Эмерсон получил травму и вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вступил Маркос Алонсо.

'14

Салах не стал бить, а покатил Александер-Арнолду, который и вогнал мяч в сетку!

'14

ГООООООООООООООЛ! Трент Александер-Арнолд — 0:1!

'12

Кристенсен сбивает Мане перед штрафной «Челси». Очень опасный штрафной.

'11

Еще один прострел на Виллиана, теперь от Маунта. Робертсон опережает.

'9

Первый потенциальный момент «Челси». Нголо Канте сделал проникающий пас в штрафную на Виллиана, но ван Дейк играючи оттеснил бразильца от мяча своим могучим корпусом.

'8

Не получается пока у «Челси» контролировать мяч. А, возможно, команда Лэмпарда и не особенно старается его забрать. Но перевес пока явно у «красных».

'6

Томори перехватывает очень опасную передачу в контратаке «Ливерпуля». Были бы огромные неприятности у хозяев, если бы пас прошел.

'4

Виллиан оказался на газоне после удара по ногам от Вирджила ван Дейка. Небольшая пауза в игре.

'2

Подключение Александер-Арнолда с подачей в штрафную с правого фланга — Аррисабалага уверенно забирает мяч на выходе.

'1

Матч начался!

18:31

Сегодняшний матч обслуживает бригада Майкла Оливера.

18:25

«Челси» входит в сезон куда труднее. Команда Фрэнка Лэмпарда начала с 0:4 от «Манчестер Юнайтед». Правда, при не самой плохой игре. В последних встречах неплохо играют «синие», а Тэмми Абрахам настрелял за пять туров 7 голов и уступает в гонке бомбардиров только Серхио Агуэро из «Ман Сити». Но у того на матч больше.

18:30

«Челси» и «Ливерпуль» уже встречались в матче за Суперкубок Европы и разошлись миром, обменявшись голами сначала в основное, а потом в дополнительное время. По пенальти сильнее был «Ливерпуль».

18:20

«Ливерпуль» неожиданно уже после пяти туров очень уверенно лидирует в турнире. Именно в заделе вся неожиданность. Кто бы мог подумать, что за пять матчей «красные» оторвутся от «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы на 5 очков? Правда, «Сити» уже разбил «Уотфорд» с нереальным счетом 8:0 в этом туре, так что прямо сейчас отрыв равен двум очкам, но у парней Клоппа матч в запасе.

18:15

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выставил следующий состав:

Адриан — Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон — Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон — Салах, Фирмино, Мане.

18:10

Давайте обратимся к стартовым составам. Вот кому доверил начинать встречу наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард:

Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Эмерсон — Канте, Жоржиньо, Ковачич — Виллиан, Абрахам, Маунт.

18:05

Начало встречи запланировано на 18.30 мск.

18:00

Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 6-го тура Английской премьер-лиги, в котором встречаются «Челси» и «Ливерпуль».