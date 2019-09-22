«Челси» входит в сезон куда труднее. Команда Фрэнка Лэмпарда начала с 0:4 от «Манчестер Юнайтед». Правда, при не самой плохой игре. В последних встречах неплохо играют «синие», а Тэмми Абрахам настрелял за пять туров 7 голов и уступает в гонке бомбардиров только Серхио Агуэро из «Ман Сити». Но у того на матч больше.