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Арсенал Астон Вилла

Прервать серию без побед: «Арсенал» против «Астон Виллы». LIVE

АПЛ. 6-й тур. «Арсенал» - «Астон Вилла». ОНЛАЙН

Лондонский «Арсенал» принимает «Астон Виллу» в матче 6-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
6-й тур  |   22 сентября 18:30   |  перерыв
Арсенал
0:1
Астон Вилла
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Мэйтленд-Найлс 11'
Джака 35'
Мэйтленд-Найлс 41'
Гюэндузи 44'
Макгинн 20'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Бернд Лено
23 (з)   Давид Луис
5 (з)   Сократис Папастатопулос
31 (з)   Зеад Колашинац
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс 11' 41'
77 (п)   Букайо Сака
34 (п)   Гранит Джака 35'
8 (п)   Даниель Себальос
29 (п)   Маттео Гюэндузи 44'
19 (н)   Николя Пепе
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
1 (в)   Том Хитон
24 (з)   Фредерик Гильберт
40 (з)   Тайрон Мингс
22 (з)   Бьорн Энгельс
3 (з)   Нил Тейлор
7 (п)   Джон Макгинн 20'
11 (п)   Марвелоуз Накамба
10 (п)   Джек Грилиш
21 (п)   Анвар Эль-Гази
17 (п)   Махмуд Хассан
9 (н)    Уэсли
Запасной состав
26 (в)   Дамиан Мартинес
21 (з)   Калум Чемберс
10 (п)   Месут Озил
28 (п)   Джозеф Уиллок
11 (п)   Лукас Торрейра
24 (н)   Рейсс Нелсон
35 (н)   Габриэл Мартинелли
12 (в)   Джед Стир
15 (з)   Эзри Конса
27 (з)   Ахмед Эль-Мухамади
8 (п)   Хенри Лэнсбери
14 (п)   Конор Хурихейн
23 (п)    Хота
39 (н)   Кинан Дэвис
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Трансляция
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45+3'

Все, первый тайм окончен! Удручающее положение занимает «Арсенал»: четыре желтых, одна красная и пропущенный гол. В меньшинстве им будет тяжело во втором тайме. Команды уходят на перерыв, отдохнем и мы.

45+2'

Гендузи получает желтую карточку, еще один горчичник для хозяев.

45'

Джонатан Мосс добавляет три минуты к первому тайму.

40'

Страсти накаляются! Мосс за неоднозначное нарушение показывает вторую желтую Мэйтленд-Найлсу. «Арсенал» остается в меньшинстве, при этом уступая в счете.

37'

Тайрон Мингс пробил головой после подачи с фланга, было опасно, но гола не случилось.

35'

Гранит Джака получает «горчинчик». Очень странное нарушение со стороны швейцарца, не было необходимости фолить на сопернике. Теперь две желтых у «Арсенала».

33'

Мэйтленд-Найлз очень сильно прострелил вдоль ворот, но оборона выбивает мяч на угловой.

30'

Одним изсамых активных в составе хозяев пока является Сака. На сей раз Бакайо сфолил в штрафной соперника.

28'

Только что «Арсенал» провел полутораминутную атаку на половине «Астон Виллы», преимущественно делая поперечные передачи. Итогом такого затяжного нападения стал угловой, который «канониры» разыграли весьма неважно.

25'

Сака очень опасно пробил метро в двадцати, однако на несколько сантиметров выше перекладины.

23'

Пепе снова ворвался в штрафную «Виллы», снова удар низом, снова голкипер на месте. Что ж, половина первого тайма позади: «Арсенал» в целом смотрится получше, однако табло «Эмирейтс» сигнализирует 1:0 в пользу гостей.

20'

Гооооооооол!!! Джон Макгинн открывает счет в нашем матче! После подачи с фланга шотландец опередил сразу трех защитников «Арсенала», которые, разумеется, сразу начали смотреть на линейного арбитра, но все чисто, даже VAR не нужен.

19'

После розыгрыша корнера Обамеянг пробил низом в правую «шестерку», но Хитон в порядке.

18'

А теперь уже сам Пепе после дриблинга пробил, но попал в защитника — угловой.

17'

Пепе из-за пределов штрафной сделал отличную проникающую передачу на Саку, однако чуть сильнее, чем нужно было — голкипер забрал мяч в руки.

14'

После активных первых минут матча «Арсенал» пытается позиционной атакой несколько прибрать ход встречи в свои руки.

11'

Мэйтленд-Найлс за удар сзади по ногам справедливо получает желтую карточку. В Англии любят жесткий футбол, но открытая грубость не приветствуется даже здесь.

10'

Первый угловой в матче подала «Астон Вилла». Сам розыгрыш оказался не столь опасно, однако во второй фазе атаки Макгинн сильно пробил по воротам — Лено в прыжке удар отразил.

7'

Обамеянг вбежал в штрафную, навесил, но защитники бирмингенцев пока вычищают все у своих ворот.

5'

Весьма открытая игра в нашем матче, команды явно настроены на атаку, что не может не радовать.

3'

Макгинн попытался ответить, но Лено на месте.

2'

Уже на второй минуте «Арсенал» мог открывать счет, однако Эйнсли Мэйтленд-Найлз вместо ворот пробил сильно выше.

1'

Итак, звучит стартовый свисток Джонатана Мосса! Прямую онлайн трансляцию для вас будет вести Андрей Лёвин, ждем отличной и яркой игры!

18:20

Напомним, после пяти сыгранных матчей «канониры» занимают непривычное для себя 11-е место в турнирной таблице, «Вилла» идет на 18-м.

18:15

Тренерский штаб «Астон Виллы» также определился со списком стартовых 11 игроков.

18:10

Тем временем, «Арсенал» объявил свой стартовый состав.

18:05

Начало встречи запланировано на 18.30 мск.

18:00

Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 6-го тура Английской премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Астон Вилла».