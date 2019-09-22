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Все, первый тайм окончен! Удручающее положение занимает «Арсенал»: четыре желтых, одна красная и пропущенный гол. В меньшинстве им будет тяжело во втором тайме. Команды уходят на перерыв, отдохнем и мы.
Джонатан Мосс добавляет три минуты к первому тайму.
Тайрон Мингс пробил головой после подачи с фланга, было опасно, но гола не случилось.
Мэйтленд-Найлз очень сильно прострелил вдоль ворот, но оборона выбивает мяч на угловой.
Одним изсамых активных в составе хозяев пока является Сака. На сей раз Бакайо сфолил в штрафной соперника.
Только что «Арсенал» провел полутораминутную атаку на половине «Астон Виллы», преимущественно делая поперечные передачи. Итогом такого затяжного нападения стал угловой, который «канониры» разыграли весьма неважно.
Сака очень опасно пробил метро в двадцати, однако на несколько сантиметров выше перекладины.
Пепе снова ворвался в штрафную «Виллы», снова удар низом, снова голкипер на месте. Что ж, половина первого тайма позади: «Арсенал» в целом смотрится получше, однако табло «Эмирейтс» сигнализирует 1:0 в пользу гостей.
После розыгрыша корнера Обамеянг пробил низом в правую «шестерку», но Хитон в порядке.
А теперь уже сам Пепе после дриблинга пробил, но попал в защитника — угловой.
Пепе из-за пределов штрафной сделал отличную проникающую передачу на Саку, однако чуть сильнее, чем нужно было — голкипер забрал мяч в руки.
После активных первых минут матча «Арсенал» пытается позиционной атакой несколько прибрать ход встречи в свои руки.
Первый угловой в матче подала «Астон Вилла». Сам розыгрыш оказался не столь опасно, однако во второй фазе атаки Макгинн сильно пробил по воротам — Лено в прыжке удар отразил.
Обамеянг вбежал в штрафную, навесил, но защитники бирмингенцев пока вычищают все у своих ворот.
Весьма открытая игра в нашем матче, команды явно настроены на атаку, что не может не радовать.
Макгинн попытался ответить, но Лено на месте.
Уже на второй минуте «Арсенал» мог открывать счет, однако Эйнсли Мэйтленд-Найлз вместо ворот пробил сильно выше.
Итак, звучит стартовый свисток Джонатана Мосса! Прямую онлайн трансляцию для вас будет вести Андрей Лёвин, ждем отличной и яркой игры!
Напомним, после пяти сыгранных матчей «канониры» занимают непривычное для себя 11-е место в турнирной таблице, «Вилла» идет на 18-м.
Тренерский штаб «Астон Виллы» также определился со списком стартовых 11 игроков.
Тем временем, «Арсенал» объявил свой стартовый состав.
Начало встречи запланировано на 18.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 6-го тура Английской премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Астон Вилла».