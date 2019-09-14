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Борьба за тройку: «МЮ» против «Лестера». LIVE

АПЛ. 5-й тур. «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». ОНЛАЙН

«Манчестер Юнайтед» на своем поле принимает «Лестер Сити» в матче 5-го тура АПЛ. «Газета.Ru » ведет текстовую онлайн-трансляцию.
5-й тур  |   14 сентября 17:00   |  Матч не начался
Манчестер Юнайтед
0:0
Лестер Сити
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
2 (з)   Виктор Линделёф
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
5 (з)   Гарри Магуайр
18 (з)   Эшли Янг
15 (п)   Андреас Перейра
21 (п)   Даниэль Джеймс
39 (п)   Скотт Мактоминай
31 (п)   Неманья Матич
8 (п)   Хуан Мата
10 (н)   Маркус Рашфорд
1 (в)   Каспер Шмейхель
3 (з)   Бенджамин Чилвел
6 (з)   Джонни Эванс
21 (з)    Рикарду
4 (з)   Чаглар Сёюнджю
20 (п)   Хамза Чодури
25 (п)   Онинье Ндиди
10 (п)   Джеймс Мэддисон
7 (п)   Демарай Грей
8 (п)   Юри Тилеманс
9 (н)   Джейми Варди
Запасной состав
22 (в)   Серхио Ромеро
4 (з)   Фил Джонс
38 (з)   Аксель Туанзебе
28 (п)   Анхель Гомес
17 (п)    Фред
44 (н)   Тахит Чон
26 (н)   Мэйсон Гринвуд
12 (в)   Дэнни Уорд
5 (з)   Уэс Морган
2 (з)   Джеймс Джастин
15 (п)   Харви Барнс
11 (п)   Марк Олбрайтон
26 (п)   Деннис Прает
17 (н)   Айосе Перес
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Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити» можно здесь.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
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Промо матча «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити»: https://www.championat.com/video/205415/