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Саутгемптон Манчестер Юнайтед

Спасение от «святых»: «МЮ» ведет у «Саутгемптона». LIVE

Футбол. АПЛ. 4-й тур. «Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон». ОНЛАЙН

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«Манчестер Юнайтед» принимает «Саутгемптон» в матче 8-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
4-й тур  |   31 августа 14:30   |  2 тайм
Саутгемптон
0:1
Манчестер Юнайтед
Стадион «Сент-Мэри», Саутгемптон | Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Дансо 20'
Джеймс 10'
Магуайр 40'
Подробная статистика матча
Основные составы
28 (в)   Ангус Ганн
35 (з)   Ян Беднарек
2 (з)    Седрик
38 (з)   Кевин Дансо 20'
4 (з)   Янник Вестергор
14 (п)   Ориоль Ромеу
19 (п)   Софьян Буфаль
16 (п)   Джеймс Уорд-Праус
23 (п)   Пьер-Эмиль Хёйбьерг
10 (н)   Че Адамс
9 (н)   Дэнни Ингс
1 (в)   Давид де
2 (з)   Виктор Линделёф
18 (з)   Эшли Янг
5 (з)   Гарри Магуайр 40'
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
21 (п)   Даниэль Джеймс 10'
15 (п)   Андреас Перейра
6 (п)   Поль Погба
8 (п)   Хуан Мата
39 (п)   Скотт Мактоминай
10 (н)   Маркус Рашфорд
Запасной состав
1 (в)   Алекс Маккарти
43 (з)   Янн Валери
3 (з)   Майя Йосида
5 (з)   Джек Стивенс
17 (п)   Стюарт Армстронг
7 (н)   Шейн Лонг
40 (н)   Dan Nlundulu
22 (в)   Серхио Ромеро
16 (з)   Маркос Рохо
38 (з)   Аксель Туанзебе
31 (п)   Неманья Матич
14 (п)   Джесси Лингард
44 (н)   Тахит Чон
26 (н)   Мэйсон Гринвуд
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`46

Возобновляется встреча в Саутгемптоне! Смотрим.

Перерыв

Свистит арбитр: минимальное преимущество «МЮ», которое еще ничего не решает в этом поединке. Отдохнем и мы — дальше самое интересное!

`45

«Святые» поддавливали сейчас гостей, но так до чего-то толкового у команды в красно-белом довести дело не получилось.

`43

Рэшфорд прорывался по левому флангу. Перспективно это выглядело, но неточная передача Маркуса все испортила..

`41

Магуайру предупреждение — в ногу влетел защитник сопернику. Заслуженно предупреждение показано.

`40

Несмотря на лидерство, «Манчестеру» не стоит расслабляться... Преимущество в один мяч крайне скользкое. А «Саутгемптон» умеет дома забивать.

`38

«МЮ» полностью контролирует ход встречи, тогда как «святые» пытаются хоть немного навязать прессинг.

`36

Чуть-чуть успокоилась игра ближе к окончанию первой половины встречи. Накрыли форварда «Саутгемптона» защитники гостей.

`34

Дансо в очередной раз пасовал на Хейбьерга — на сей раз игрока «святых» накрыл Уан-Биссака. 31'

`31

Позиционные атаки пытаются проводить хозяева, но пока «МЮ» пока безупречен в обороне.

`29

Рэшфорда забыли прямо перед воротами! Он пробил... Мимо, и офсайд.

`27

Угловой «МЮ» разыгрывал, затем продолжил атаковать. Верные выводы сделал Сульшер после провала в матче с «Кристалл Пэлас»

`25

Очень активен Погба в первой половине стартового тайма. Через него стараются вести игру «красные дьяволы».

`23

Эшли Янг Хейбергу на ногу наступил... Не подал руки игрок «святых» сопернику, явно разозлившись на подобные действия англичанина.

`21

Гости заметно прибавляют: Джеймс выстрелил издали мощно, но по центру. Вратарь на месте.

`19

Дансо сносит оппонента и срывает атаку. Это желтая карточка!

`16

Буфаль отдавал передачу на Хейбьерга, и быть бы удару — на опережение сыграл Линделеф.

`14

Рэшфорд мог убегать к воротам Ганна, однако снес защитника, и судья свистнул в пользу «Саутгемптона».

`12

Как будто опустошены сейчас хозяева после пропущенного удара. Не знают они как в выйти из обороны — приходится на своей половине мяч держать.

`10

ГОООООЛ!!! Джеймс отправляет мяч в сетку с угла штрафной, блестящее исполнение молодого форварда — 0:1!

`8

Софиян Буфаль заряжает в угол ворот Де Хеа! Чуть-чуть мимо... Есть первый опасный момент в нашей встрече.

`5

Седрик Суареш лежит на газоне — небольшое повреждение, которое не помешает игроку продолжить встречу.

`3

Контролируют мяч футболисты «Манчестер Юнайтед», но в атаку не идут, присматриваясь к сопернику.

`1

Начинается встреча! Мяч у гостей, которые сегодня играю в крайне необычной для себя, но привлекательной черно-белой форме.

14:22

Теперь хозяева. Вот расстановка «святых».

14:15

Переходим к составам. Итак, начнем с гостей.

14:05

Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.

14:00

«Манчестер Юнайтед» гостит у «Саутгемптона» в матче 4-го тура АПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.