- 170359 просмотров Пошла танцевать: что произошло после изнасилования волейболистки патрульными
- 153822 просмотра В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
- 150757 просмотров Президент Грузии заявила об условиях возобновления диалога с Россией
- 120883 просмотра Болтон сообщил, когда и где встретятся Трамп и Зеленский
- 95714 просмотров Рада утвердила новый кабинет министров и рассмотрела первые законопроекты нового созыва — хроника
- 95709 просмотров Ждите очереди: тюменец скончался после отказал врачей в помощи
- 81540 просмотров Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан — онлайн
Возобновляется встреча в Саутгемптоне! Смотрим.
Свистит арбитр: минимальное преимущество «МЮ», которое еще ничего не решает в этом поединке. Отдохнем и мы — дальше самое интересное!
«Святые» поддавливали сейчас гостей, но так до чего-то толкового у команды в красно-белом довести дело не получилось.
Рэшфорд прорывался по левому флангу. Перспективно это выглядело, но неточная передача Маркуса все испортила..
Несмотря на лидерство, «Манчестеру» не стоит расслабляться... Преимущество в один мяч крайне скользкое. А «Саутгемптон» умеет дома забивать.
«МЮ» полностью контролирует ход встречи, тогда как «святые» пытаются хоть немного навязать прессинг.
Чуть-чуть успокоилась игра ближе к окончанию первой половины встречи. Накрыли форварда «Саутгемптона» защитники гостей.
Дансо в очередной раз пасовал на Хейбьерга — на сей раз игрока «святых» накрыл Уан-Биссака. 31'
Позиционные атаки пытаются проводить хозяева, но пока «МЮ» пока безупречен в обороне.
Угловой «МЮ» разыгрывал, затем продолжил атаковать. Верные выводы сделал Сульшер после провала в матче с «Кристалл Пэлас»
Очень активен Погба в первой половине стартового тайма. Через него стараются вести игру «красные дьяволы».
Эшли Янг Хейбергу на ногу наступил... Не подал руки игрок «святых» сопернику, явно разозлившись на подобные действия англичанина.
Гости заметно прибавляют: Джеймс выстрелил издали мощно, но по центру. Вратарь на месте.
Буфаль отдавал передачу на Хейбьерга, и быть бы удару — на опережение сыграл Линделеф.
Рэшфорд мог убегать к воротам Ганна, однако снес защитника, и судья свистнул в пользу «Саутгемптона».
Как будто опустошены сейчас хозяева после пропущенного удара. Не знают они как в выйти из обороны — приходится на своей половине мяч держать.
Контролируют мяч футболисты «Манчестер Юнайтед», но в атаку не идут, присматриваясь к сопернику.
Начинается встреча! Мяч у гостей, которые сегодня играю в крайне необычной для себя, но привлекательной черно-белой форме.
Теперь хозяева. Вот расстановка «святых».
Переходим к составам. Итак, начнем с гостей.
Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.
«Манчестер Юнайтед» гостит у «Саутгемптона» в матче 4-го тура АПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.