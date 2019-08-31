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Челси Шеффилд Юнайтед

Набрать победный ход: «Челси» играет с «Шеффилдом». LIVE

Футбол. АПЛ. 4-й тур. «Челси» — «Шеффилд». ОНЛАЙН

«Челси» принимает «Шеффилд» в матче 4-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
4-й тур  |   31 августа 17:00   |  1 тайм
Челси
0:0
Шеффилд Юнайтед
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кепа Аррисабалага
29 (з)   Фикайо Томори
33 (з)    Эмерсон
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
15 (з)   Курт Зума
17 (п)   Матео Ковачич
5 (п)    Жоржиньо
8 (п)   Росс Баркли
22 (п)   Кристиан Пулишич
19 (п)   Мэйсон Маунт
9 (н)   Тэмми Абрахам
1 (в)   Дин Хендерсон
5 (з)   Джек О'Коннелл
6 (з)   Крис Башам
12 (з)   Джон Иган
2 (з)   Джордж Балдок
3 (з)   Энда Стивенс
16 (п)   Оливер Норвуд
8 (п)   Люк Фримен
7 (п)   Джон Ландстрем
11 (н)   Каллум Робинсон
9 (н)   Оливер Макбарни
Запасной состав
13 (в)   Вилли Кабальеро
4 (з)   Андреас Кристенсен
3 (з)   Маркос Алонсо
47 (п)   Билли Гилмор
23 (н)   Миши Батшуайи
18 (н)   Оливье Жиру
10 (н)    Виллиан
25 (в)   Саймон Мур
19 (з)   Ричард Стирмен
23 (п)   Бен Осборн
27 (п)   Мухамед Бешич
10 (н)   Билли 
22 (н)   Ли Муссе
17 (н)   Дэвид Макголдрик
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`3

В спокойном темпе начали матч команды. Контроль у «Челси», которые не решаются сразу сломя голову нестись на уступающего в классе соперника.

`1

И начинается встреча в Лондоне. Заполнен «Стэмфорд-Бридж», поддержка сегодня у хозяев будет мощной. Они, к слову, сразу завладевают мячом.

16:55

Команды уже в подтрибунном помещении — все готово к началу поединка.

16:50

Теперь обратим внимание на расстановку гостей.

16:45

Начнем с «синих» — они сегодня хозяева поля.

16:40

Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

16:30

Добрый вечер, «Челси» встречается с «Шеффилдом» в матче 4-го тура АПЛ. «Газета.Ru» везет текстовую онлайн-трансляцию.