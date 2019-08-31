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Трансляция
С конца
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`3
В спокойном темпе начали матч команды. Контроль у «Челси», которые не решаются сразу сломя голову нестись на уступающего в классе соперника.
`1
И начинается встреча в Лондоне. Заполнен «Стэмфорд-Бридж», поддержка сегодня у хозяев будет мощной. Они, к слову, сразу завладевают мячом.
16:55
Команды уже в подтрибунном помещении — все готово к началу поединка.
16:50
Теперь обратим внимание на расстановку гостей.
16:45
Начнем с «синих» — они сегодня хозяева поля.
16:40
Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.
16:30
Добрый вечер, «Челси» встречается с «Шеффилдом» в матче 4-го тура АПЛ. «Газета.Ru» везет текстовую онлайн-трансляцию.