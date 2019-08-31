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Очень осторожно стал играть вратарь «Бернли» даже в самых обычных моментах.
Против Хендерсона жестко сфолили игроки «Бернли». Без травмы и желтой карточки в очередной раз.
Фабиньо сфолил на Вествуде в центре поля, хотя видно было, что игрок «Бернли» подсаживался.
У «Бернли» совсем не ладится игра в атаке. Предпочитают хозяева поля играть дальними забросами, но чаще всего это либо мимо, либо положение вне игры.
Леннон навешивал в штрафную скаузеров, где мяч караулил Вуд, но Александер-Арнольд вынес!
Фирмино в борьбе за мяч сфолил на Тарковски. Прервалась потенциально опасная атака «Ливерпуля».
Мане получил прекрасную передачу возле ворот, долго пытался найти пространство для удара и финтил, но в итоге из момента ничего полезного вынести не смог.
Фирмино обыграл соперника и подработал мяч себе для удара с линии штрафной, но защита «Бернли» заблокировала выстрел.
Мане в борьбе с защитником упал в штрафной «Бернли». Судья не стал реагировать.
Ничего интересного на поле не происходит, зато показали Юргена Клоппа, который о чем-то с улыбкой переговаривается с болельщиками и помощником судьи.
Ван Дейк сорвал опасную атаку «Бернли». На этот раз без карточки обошлось. А штрафной у «Бернли» не получился.
Один на один едва «красные» не вывели Садио Мане, но перехватил мяч защитник «Бернли».
Получили хозяева право на угловой, но ван Дейк в своей штрафной надежен. C ударом после второго корнера справился Адриан.
Немного упал заданный с самого начала бодрый темп. Скаузеры взяли мяч под свой контроль, «Бернли» играет вторым номером.
Передача почти со своей половины поля последовала на забегающего за спины защитников Вуда, но слишком сильно. Адриан забрал снаряд.
Эшли Барнс не сумел подать угловой. Мяч оказался за пределами поля.
Ударное начало от хозяев поля! Последовал заброс за линию защитников «Ливерпуля», где форвард «Бернли» Крис Вуд обыграл Вирджила ван Дейка, но свой момент реализовать не сумел. Вратарь выручил.
А вот, как выглядят стартовые сочетания скаузеров. Без экспериментов.
Стартовый состав хозяев на сегодняшний матч!
Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
Добрый вечер, любители футбола! «Бернли» принимает «Ливерпуль» в матче 4-го тура АПЛ.