ГОООООООООООООЛ!!! Вот это положил сейчас Трент Александер-Арнольд. Защитник скаузеров со своей фланга делал подачу в штрафную, но так получилось, что мяч полетел за шиворот вратарю «Бернли». 1:0 — «Ливерпуль» впереди.