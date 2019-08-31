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Бёрнли Ливерпуль

Продолжить победную серию: «Ливерпуль» гостит у «Бернли». LIVE

Футбол. АПЛ. 4-й тур. «Бернли» - «Ливерпуль». ОНЛАЙН

«Бернли» на своем поле принимает «Ливерпуль» в матче 4-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
4-й тур  |   31 августа 19:30   |  1 тайм
Бёрнли
0:2
Ливерпуль
Стадион «Терф Мур», Бернли | Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
Вуд 33' (авт)
Мане 37'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Ник Поуп
2 (з)   Мэттью Лоутон
23 (з)   Эрик Питерс
6 (з)   Бен Ми
5 (з)   Джеймс Тарковски
4 (п)   Джек Корк
25 (п)   Аарон Леннон
18 (п)   Эшли Вествуд
11 (н)   Дуайт Макнил
9 (н)   Крис Вуд 33'
10 (н)   Эшли Барнс
13 (в)    Адриан
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
32 (з)   Жоэль Матип
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
14 (п)   Джордан Хендерсон
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
3 (п)    Фабиньо
11 (п)   Мохамед Салах
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане 37'
Запасной состав
20 (в)   Джо Харт
28 (з)   Кевин Лонг
3 (з)   Чарли Тейлор
13 (п)   Джеффри Хендрик
8 (п)   Дэниел Дринкуотер
27 (н)   Матей Выдра
19 (н)   Джей Родригес
62 (в)   Кивин Келлехер
12 (з)   Джозеф Гомес
20 (п)   Адам Лаллана
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
7 (п)   Джеймс Милнер
23 (н)   Шердан Шакири
27 (н)   Дивок Ориги
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Трансляция
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`39

Очень осторожно стал играть вратарь «Бернли» даже в самых обычных моментах.

`37

ГОООООООООООООООЛ!!! Ми подарил мяч Фирмино, бразилец организовал атаку три в двух и отпасовал на Мане, который уверенно переправил мяч в ворота. 2:0 в пользу гостей.

`35

Против Хендерсона жестко сфолили игроки «Бернли». Без травмы и желтой карточки в очередной раз.

`33

ГОООООООООООООЛ!!! Вот это положил сейчас Трент Александер-Арнольд. Защитник скаузеров со своей фланга делал подачу в штрафную, но так получилось, что мяч полетел за шиворот вратарю «Бернли». 1:0 — «Ливерпуль» впереди.

`32

Фабиньо сфолил на Вествуде в центре поля, хотя видно было, что игрок «Бернли» подсаживался.

`30

У «Бернли» совсем не ладится игра в атаке. Предпочитают хозяева поля играть дальними забросами, но чаще всего это либо мимо, либо положение вне игры.

`27

Леннон навешивал в штрафную скаузеров, где мяч караулил Вуд, но Александер-Арнольд вынес!

`27

Фирмино в борьбе за мяч сфолил на Тарковски. Прервалась потенциально опасная атака «Ливерпуля».

`25

Мане получил прекрасную передачу возле ворот, долго пытался найти пространство для удара и финтил, но в итоге из момента ничего полезного вынести не смог.

`23

Фирмино обыграл соперника и подработал мяч себе для удара с линии штрафной, но защита «Бернли» заблокировала выстрел.

`21

Момент! Хендерсон разыграл отличную комбинацию, завершив ее закидкой на Салаха в штрафную. Египтянину помешал вратарь «Бернли».

`20

Мане в борьбе с защитником упал в штрафной «Бернли». Судья не стал реагировать.

`18

Ничего интересного на поле не происходит, зато показали Юргена Клоппа, который о чем-то с улыбкой переговаривается с болельщиками и помощником судьи.

`16

Ван Дейк сорвал опасную атаку «Бернли». На этот раз без карточки обошлось. А штрафной у «Бернли» не получился.

`14

Один на один едва «красные» не вывели Садио Мане, но перехватил мяч защитник «Бернли».

`11

Получили хозяева право на угловой, но ван Дейк в своей штрафной надежен. C ударом после второго корнера справился Адриан.

`9

Немного упал заданный с самого начала бодрый темп. Скаузеры взяли мяч под свой контроль, «Бернли» играет вторым номером.

`7

Передача почти со своей половины поля последовала на забегающего за спины защитников Вуда, но слишком сильно. Адриан забрал снаряд.

`5

Штанга! Салах оказался один в штрафной соперника и сильнейшим ударом отправил мяч в каркас ворот.

`4

Эшли Барнс не сумел подать угловой. Мяч оказался за пределами поля.

`2

Ударное начало от хозяев поля! Последовал заброс за линию защитников «Ливерпуля», где форвард «Бернли» Крис Вуд обыграл Вирджила ван Дейка, но свой момент реализовать не сумел. Вратарь выручил.

`1

Матч начался! Поехали!

19:27

А вот, как выглядят стартовые сочетания скаузеров. Без экспериментов.

19:25

Стартовый состав хозяев на сегодняшний матч!

19:20

Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

19:15

Добрый вечер, любители футбола! «Бернли» принимает «Ливерпуль» в матче 4-го тура АПЛ.