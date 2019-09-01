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Трансляция
С конца
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'90+5
Матч окончен! «Арсенал» на своём поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» — 2:2.
'90+3
Интересный момент! Кейн рухнул в штрафной в борьбе с Сокартисом, а арбитр усмотрел фол в атаке.
'90+2
'90
Пять минут компенсировал арбитр ко второму тайму.
'88
«Шпоры» провели быструю атаку по флангу, Давид Луис прервал прострел Кейна — угловой для гостей.
'87
'84
Пепе выбрался на свободное пространство и пробил из-за пределов штрафной! Выше ворот улетел мяч.
'82
«Арсенал» не сбавляет обороты — продолжает атаковать команда Эмери.
'80
Колашинац промчался по левому флангу, дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Сократис с трёх метров внёс мяч в сетку! Но чуть раньше арбитр усмотрел офсайд у «канониров».
'80
'79
'79
'78
'76
«Шпоры» справились с подачей Себальоса на ближнюю штангу, а Пепе после подбора послал мяч на трибуну!
'74
'74
Джака! Из-за пределов штрафной мощно пробил в угол — Льорис в падении перевёл мяч на угловой.
'72
Давление «Арсенала» принесло свои плоды. Посмотрим, как пойдёт игра дальше.
'71
'71
'69
«Арсенал» забрал мяч и обосновался на чужой половине поля. Всей команды обороняются гости.
'67
'67
'65
Себальос выбрался на свободное пространство и пробил под перекладину — Льорис потащил!
'63
'63
'63
'60
'60
'59
Опасно! «Шпоры» провели атаку правым флангом, Кейн мощно пробил в дальний угол — штанга выручила «Арсенал»!
'58
'56
Ещё момент у «Арсенала»! Ляказетт выиграл борьбу в воздухе и сделал скидку на дальнюю штангу, Колашинацу не удалось замкнуть.
'56
Опасно! Гюэндузи без помех с центра штрафной пробил в нижний угол, Льорис сложился и отразил мяч!
'54
Подросли скорости после перерыва. Игра перешла на половину поля гостей.
'52
Момент у «Тоттенхэма»! Сон возле штрафной убрал соперника и пробил в нижний угол — Лено кончиками пальцев зацепил мяч.
'50
Льорис ошибся в передаче, едва не подарив мяч Обамеянгу. Алдервейрелд подстраховал голкипера.
'48
«Канониры» сразу забрали мяч и большими силами ринулись атаковать.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+3
Перерыв! 2:1 в пользу «Тоттенхэма» после 45 минут. Гол Ляказетта перед перерывом подарил надежду болельщикам «Арсенала». Ждём второй тайм!
'45+2
'45+2
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
«Канониры» отбились после углового, Сиссоко подкараулил отскок и мощным ударом послал мяч в небеса.
'42
Длинный заброс прошёл к штрафной хозяев, Лено вышел из ворот и опередил Кейна.
'40
'40
'39
Пенальти в ворота «Арсенала»! Джака в собственной штрафной двумя ногами влетел в Сона.
'39
'38
«Шпоры» заработали стандарт в 27 метрах от ворот. Эриксен мощно зарядил в дальний угол — Лено в падении спас команду!
'36
Кейн выбрался на свободное пространство и мощно пробил с 25 метров! Лено отразил мяч перед собой.
'34
По владению мячом равенство — 50% на 50%. А по ударам в створ впереди «шпоры» — 4:0.
'32
'30
Пепе с углового навесил на ближнюю штангу, «шпоры» спокойно вынесли мяч.
'28
'27
Пепе со штрафного пробил в обвод стенки! Мяч прошёл в нескольких метрах от штанги.
'26
Ляказетт подставился и заработал фол в борьбе с Алдервейрелдом. До ворот метров 27.
'23
«Шпоры» справились с подачей Джаки с углового, а Торрейра после подбора послал мяч на трибуну.
'22
Обамеянг развернулся на фланге и вырезал подачу на дальнюю штангу! Пепе пробил головой, но Роуз принял удар на себя.
'20
Джака рванул в свободную зону и попытался по центру разрезать оборону соперника — Санчес перехватил мяч, помешав Пепе убежать на ворота Льориса.
'18
Момент! Шпоры в контратаке выскочили три в четыре, Сон дошёл до штрафной, качнул защитника и зарядил в дальний угол — Лено в красивом броске спас команду.
'18
'17
Торрейра с правого края прострелил в центр штрафной, но Пепе и Обамеянгу не дали пробить по воротам.
'15
Эриксен сместился к центру и с 25 метров пальнул в верхний угол! Лено уверенно забрал мяч.
'14
Сиссоко сделал заброс в штрафную, Лено выбежал из ворот и опередил Эриксена.
'12
Эриксен сместился на правый край и вырезал подачу! Сон немного не дотянулся до мяча.
'10
'10
'9
Ляказетт подхватил мяч, дошёл до штрафной и пробил низом! Получилось слишком неудачно.
'8
Пепе, Обамеянг и Ляказетт разыграли комбинацию по центру! Вертонген перехватил мяч и выбил его в сторону.
'6
Найлс подкараулил отскок возле штрафной и мощно пробил низом! Кейн заблокировал.
'4
Обамеянг ускорился по левому флангу, собрал на себя двух соперников и прострелил в штрафную! Не дошёл мяч до Пепе.
'2
Обамеянг пяткой сделал передачу на левый край, Колашинац оторвался от защитника и прострелил к штрафной, Пепе в касание пробил выше перекладины!
'1
Матч стартовал! «Шпоры» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча четвёртого тура АПЛ: «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало лондонского дерби запланировано на 18:30 по московскому времени.
'0