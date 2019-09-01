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Арсенал Тоттенхэм Хотспур

Битва за Лондон: «Арсенал» отыгрался у «Тоттенхэма». LIVE

АПЛ. 4-й тур. «Арсенал» — «Тоттенхэм». ОНЛАЙН

В матче 4-го тура Английской премьер-лиги в дерби Северного Лондона «Арсенал» принимает «Тоттенхэм». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
4-й тур  |   01 сентября 18:30   |  2 тайм
Арсенал
2:2
Тоттенхэм Хотспур
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Ляказетт 45+2'
Ляказетт 63'
Обамеянг 71'
Папастатопулос 87'
Джака 90+2'
Эриксен 10'
Роуз 28'
Ламела 32'
Кейн 40' (пен)
Эриксен 57'
Уинкс 74'
Санчес 78'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Бернд Лено
23 (з)   Давид Луис
5 (з)   Сократис Папастатопулос 87'
31 (з)   Зеад Колашинац
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
29 (п)   Маттео Гюэндузи
11 (п)   Лукас Торрейра 63'
34 (п)   Гранит Джака 90'
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг 71'
19 (н)   Николя Пепе
9 (н)   Александр Ляказетт 45' 63'
1 (в)   Уго Льорис
6 (з)   Давинсон Санчес 78'
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
3 (з)   Дэнни Роуз 28'
5 (з)   Ян Вертонген
8 (п)   Гарри Уинкс 74'
11 (п)   Эрик Ламела 32'
23 (п)   Кристиан Эриксен 10' 57'
17 (п)   Мусса Сиссоко
7 (н)   Сон Хын
10 (н)   Гарри Кейн 40'
Запасной состав
26 (в)   Дамиан Мартинес
21 (з)   Калум Чемберс
8 (п)   Даниель Себальос 63'
7 (п)   Генрих Мхитарян
28 (п)   Джозеф Уиллок
10 (п)   Месут Озил
24 (н)   Рейсс Нелсон
22 (в)   Пауло 
33 (з)   Бен Дэвис
24 (з)   Серж Орье
20 (п)   Деле Алли
18 (п)   Джовани Ло
29 (п)   Оливер Скипп
27 (п)    Лукас
Самоечитаемое
Трансляция
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'90+5
Матч окончен! «Арсенал» на своём поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» — 2:2.
'90+3
Интересный момент! Кейн рухнул в штрафной в борьбе с Сокартисом, а арбитр усмотрел фол в атаке.
'90+2
Джака в центре поля снёс Кейна и получил «горчичник».
'90
Пять минут компенсировал арбитр ко второму тайму.
'88
«Шпоры» провели быструю атаку по флангу, Давид Луис прервал прострел Кейна — угловой для гостей.
'87
Сократис за стычку с Уинксом получил «горчичник».
'84
Пепе выбрался на свободное пространство и пробил из-за пределов штрафной! Выше ворот улетел мяч.
'82
«Арсенал» не сбавляет обороты — продолжает атаковать команда Эмери.
'80
Колашинац промчался по левому флангу, дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Сократис с трёх метров внёс мяч в сетку! Но чуть раньше арбитр усмотрел офсайд у «канониров».
'80
Гол Сократиса («Арсенал») отменен из-за офсайда у Колашинаца: https://www.championat.com/video/205039/
'79
Ло Чельсо вошёл в игру.
'79
Сон заменён.
'78
Санчес сбил Себальоса и сорвал атаку хозяев. Жёлтая карточка.
'76
«Шпоры» справились с подачей Себальоса на ближнюю штангу, а Пепе после подбора послал мяч на трибуну!
'74
Уинкс проиграл позицию и нарушил правила в борьбе с Гюэндузи.
'74
Джака! Из-за пределов штрафной мощно пробил в угол — Льорис в падении перевёл мяч на угловой.
'72
Давление «Арсенала» принесло свои плоды. Посмотрим, как пойдёт игра дальше.
'71
ГОЛ! Гюэндузи сделал мягкий заброс в штрафную, Обамеянг оторвался от защитника и аккуратно переправил мяч в нижний угол! Льорис не дотянулся.
'71
2:2. Обамеянг («Арсенал») сравнивает счет после паса Гендузи!: https://www.championat.com/video/205037/
'69
«Арсенал» забрал мяч и обосновался на чужой половине поля. Всей команды обороняются гости.
'67
Мхитарян на поле.
'67
Ляказетт заменён.
'65
Себальос выбрался на свободное пространство и пробил под перекладину — Льорис потащил!
'63
Ляказетт за срыв атаки получил карточку.
'63
Себальос вышел вместо Торрейры.
'63
Замена у «Арсенала».
'60
Алли вошёл в игру.
'60
Эриксен заменён.
'59
Опасно! «Шпоры» провели атаку правым флангом, Кейн мощно пробил в дальний угол — штанга выручила «Арсенал»!
'58
Эриксен сфолил на карточку, сорвав контратаку соперника.
'56
Ещё момент у «Арсенала»! Ляказетт выиграл борьбу в воздухе и сделал скидку на дальнюю штангу, Колашинацу не удалось замкнуть.
'56
Опасно! Гюэндузи без помех с центра штрафной пробил в нижний угол, Льорис сложился и отразил мяч!
'54
Подросли скорости после перерыва. Игра перешла на половину поля гостей.
'52
Момент у «Тоттенхэма»! Сон возле штрафной убрал соперника и пробил в нижний угол — Лено кончиками пальцев зацепил мяч.
'50
Льорис ошибся в передаче, едва не подарив мяч Обамеянгу. Алдервейрелд подстраховал голкипера.
'48
«Канониры» сразу забрали мяч и большими силами ринулись атаковать.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+3
Перерыв! 2:1 в пользу «Тоттенхэма» после 45 минут. Гол Ляказетта перед перерывом подарил надежду болельщикам «Арсенала». Ждём второй тайм!
'45+2
ГОЛ! У «Арсенала» прошла атака вторым темпом, Пепе покатил мяч в центр штрафной, Ляказетт красиво ушёл от соперника и с близкого расстояния пробил Льориса!
'45+2
1:2. Ляказетт («Арсенал») отыгрывает один мяч с передачи Пепе: https://www.championat.com/video/205033/
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
«Канониры» отбились после углового, Сиссоко подкараулил отскок и мощным ударом послал мяч в небеса.
'42
Длинный заброс прошёл к штрафной хозяев, Лено вышел из ворот и опередил Кейна.
'40
ГОЛ! Кейн с «точки» пробил в нижний угол, а Лено не угадал направление удара!
'40
0:2. Кейн («Тоттенхэм») развел мяч и Лено по разным углам: https://www.championat.com/video/205031/
'39
Пенальти в ворота «Арсенала»! Джака в собственной штрафной двумя ногами влетел в Сона.
'39
Джака («Арсенал») въехал прямой ногой в Сона — пенальти!: https://www.championat.com/video/205029/
'38
«Шпоры» заработали стандарт в 27 метрах от ворот. Эриксен мощно зарядил в дальний угол — Лено в падении спас команду!
'36
Кейн выбрался на свободное пространство и мощно пробил с 25 метров! Лено отразил мяч перед собой.
'34
По владению мячом равенство — 50% на 50%. А по ударам в створ впереди «шпоры» — 4:0.
'32
Ламела прихватил Колашинаца за футболу и получил «горчичник».
'30
Пепе с углового навесил на ближнюю штангу, «шпоры» спокойно вынесли мяч.
'28
Роуз далеко отпустил от себя мяч и сбил Обамеянга. Первая жёлтая карточка в матче.
'27
Пепе со штрафного пробил в обвод стенки! Мяч прошёл в нескольких метрах от штанги.
'26
Ляказетт подставился и заработал фол в борьбе с Алдервейрелдом. До ворот метров 27.
'23
«Шпоры» справились с подачей Джаки с углового, а Торрейра после подбора послал мяч на трибуну.
'22
Обамеянг развернулся на фланге и вырезал подачу на дальнюю штангу! Пепе пробил головой, но Роуз принял удар на себя.
'20
Джака рванул в свободную зону и попытался по центру разрезать оборону соперника — Санчес перехватил мяч, помешав Пепе убежать на ворота Льориса.
'18
Момент! Шпоры в контратаке выскочили три в четыре, Сон дошёл до штрафной, качнул защитника и зарядил в дальний угол — Лено в красивом броске спас команду.
'18
Лено («Арсенал») вытаскивает мяч из девятки после удара Сона: https://www.championat.com/video/205027/
'17
Торрейра с правого края прострелил в центр штрафной, но Пепе и Обамеянгу не дали пробить по воротам.
'15
Эриксен сместился к центру и с 25 метров пальнул в верхний угол! Лено уверенно забрал мяч.
'14
Сиссоко сделал заброс в штрафную, Лено выбежал из ворот и опередил Эриксена.
'12
Эриксен сместился на правый край и вырезал подачу! Сон немного не дотянулся до мяча.
'10
ГОЛ! Всё началось с Льориса, который выбил мяч далеко вперёд. «Шпоры» выиграли борьбу, Сон прорвался по центру и сделал передачу на Ламелу, аргентинец пробил со входа в штрафную — Лено отразил мяч перед собой, а Эриксен оказался первым на добивании!
'10
0:1. Эриксен («Тоттенхэм») удачно сыграл на добивании: https://www.championat.com/video/205025/
'9
Ляказетт подхватил мяч, дошёл до штрафной и пробил низом! Получилось слишком неудачно.
'8
Пепе, Обамеянг и Ляказетт разыграли комбинацию по центру! Вертонген перехватил мяч и выбил его в сторону.
'6
Найлс подкараулил отскок возле штрафной и мощно пробил низом! Кейн заблокировал.
'4
Обамеянг ускорился по левому флангу, собрал на себя двух соперников и прострелил в штрафную! Не дошёл мяч до Пепе.
'2
Обамеянг пяткой сделал передачу на левый край, Колашинац оторвался от защитника и прострелил к штрафной, Пепе в касание пробил выше перекладины!
'1
Матч стартовал! «Шпоры» разыграли мяч с центра поля.
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Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур» можно здесь.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча четвёртого тура АПЛ: «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало лондонского дерби запланировано на 18:30 по московскому времени.
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Промо матча «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур»: https://www.championat.com/video/204867/