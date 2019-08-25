Тоттенхэм Хотспур

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Нет, Давинсон Санчес вернулся на поле. Продолжается встреча.
Вот и сейчас Дэнни Роуз ожидаемо навесил точно в центр штрафной — мяч прошел выше ворот. Нужно нечто большее для взлома этой оранжевой стены.
Не хватает оригинальности игрокам в белых футболках. Очень уж неизобретательно они ведут перепасовки, читаемо для «Ньюкасла».
Заварушка в штрафной Дубравки! Но удара так болельщики и не увидили.
Следом Лукас Моура опасно стелется под Джамала Ласселса. Вот тут уже без предупреждения обходится.
Возобновляется матч в Лондоне! Отгрываться рванул «Тоттенхэм»!
Ламела очень активен: постоянно меняя позиции, Эрик пытается найти свободную зону, чтобы наконец взломать ряды соперника.
Много стыков стало на последних минутах... Но арбитр не достает карточки, давая бороться оппонентам.
«Тоттенхэм» продолжает контролировать мяч. Атакующий порыв сник.
Снова Мэтт Ритчи в игре! Останавливает игрок «Ньюкасла» перехватом перспективную атаку.
Сейчас с помощью подач думают играть «шпоры»: один за другим идут навесы в штрафную Дубравки, но пока отбиваются «сороки».
Сон издали заряжал! Мимо... Заметно подсел «Ньюкасл» на последних минутах.
Вот так вот, абсолютно ничего не показывавший «Ньюкасл» заставляет нервничать подопечных Почеттино.
Фабиан Шер выносит мяч после опасного навеса в исполнении Гарри Винкса... Оживилась игра!
Немного статистики, поражающей статистики: Тоттенхэм: 84%, Ньюкасл: 16% — это владение мячом, которое будто возвращает нас в «Барселону» эпохи Пепа Гвардиолы.
Эрик Ламела забрасывал за спину защитникам на ход Кейну — не находит мяч адресата.
Сон Хын мин жестко сфолил на Мэтте Ритчи... Пожалел корейца арбитр.
В отличие от «Тоттенхэма», у «Ньюкасла» нет очков в активе — два поражения на старте просто обязывают добывать «сорок» очки в сегодняшней встрече.
Невысокий темп игры в британской столице. Дает о себе знать погода, по которой совсем не хочется ускоряться.
«Ньюкасл» ненадолго мяч перехватил и хотел провести атаку, но ту уже в центре поля опорники сыграли выше всяких похвал.
В центре поля держат мяч «шпоры»... Почеттино призывает своих подопечных поплотнее держать атакующую линию, не откладывая открытие счета в долгий ящик.
Стартовала встреча на новенькой арене «шпор»! И мяч уже у хозяев.
Стоит отметить, что в Лондоне сегодня... +32 градуса! Из-за это после 25-1 минуты первого тайма будет перерыв на водопой.
Теперь гости. Итак, «Ньюкасл»:
Переходим к стартовым составам. Начнем с хозяев:
Встреча начнется в 18:30 мск.
В матче 3-го тура АПЛ «Тоттенхэм» принимает «Ньюкасл». Вместе с вами за игрой будет следить Иван Орехов.