онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Бонус
Развернуть
Тоттенхэм Хотспур Ньюкасл Юнайтед

За второй победой: «Тоттенхэм» уступает «Ньюкаслу». LIVE

АПЛ. 3-й тур. «Тоттенхэм» — «Ньюкасл». ОНЛАЙН

В матче 3-го тура Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» принимает «Ньюкасл». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
3-й тур  |   25 августа 18:30   |  2 тайм
Тоттенхэм Хотспур
0:1
Ньюкасл Юнайтед
Стадион «Тоттенхэм Хотспур», Лондон | Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Уинкс 11'
Жоэлинтон 27'
Ритчи 47'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Уго Льорис
6 (з)   Давинсон Санчес
3 (з)   Дэнни Роуз
16 (з)   Кайл Уолкер-Питерс 62'
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
17 (п)   Мусса Сиссоко
8 (п)   Гарри Уинкс 11'
11 (п)   Эрик Ламела 62'
27 (п)    Лукас
7 (н)   Сон Хын
10 (н)   Гарри Кейн
1 (в)   Мартин Дубравка
5 (з)   Фабиан Шёр
3 (з)   Пол Дамметт
6 (з)   Джамал Ласcеллс
17 (з)   Эмиль Крафт
11 (п)   Мэтт Ритчи 47'
10 (п)   Аллан Сент-Максимен 17'
14 (п)   Айзак Хэйден
36 (п)   Шон Лонгстафф
24 (п)   Мигель Альмирон
9 (н)    Жоэлинтон 27'
Запасной состав
22 (в)   Пауло 
5 (з)   Ян Вертонген
33 (з)   Бен Дэвис
18 (п)   Джовани Ло 62'
23 (п)   Кристиан Эриксен 62'
15 (п)   Эрик Дайер
29 (п)   Оливер Скипп
26 (в)   Карл Дарлоу
19 (з)   Хавьер Манкильо
18 (з)   Федерико Фернандес
15 (з)   Йетро Виллемс
30 (п)   Кристиан Атсу 17'
8 (п)   Джонджо Шелви
13 (н)   Йосинори Муто
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
`60

Нет, Давинсон Санчес вернулся на поле. Продолжается встреча.

`62

Кайл Уокер-Питерс травмируется — не может игрок продолжить встречу. Его меняет Кристиан Эриксен, на которого сейчас взваливается огромная ответственность.

`58

После ошибки Моуры и стыка пострадал Давинсон Санчес — ему оказывают медицинскую помощь за пределами поля. Будет ли замена?

`56

Вот и сейчас Дэнни Роуз ожидаемо навесил точно в центр штрафной — мяч прошел выше ворот. Нужно нечто большее для взлома этой оранжевой стены.

`53

Не хватает оригинальности игрокам в белых футболках. Очень уж неизобретательно они ведут перепасовки, читаемо для «Ньюкасла».

`51

Заварушка в штрафной Дубравки! Но удара так болельщики и не увидили.

`47

Мэтт Ритчи получает желтую — шипами в голень... Слава богу, что Кайл Уокер-Питерс без травмы обошелся.

`49

Следом Лукас Моура опасно стелется под Джамала Ласселса. Вот тут уже без предупреждения обходится.

`45

Возобновляется матч в Лондоне! Отгрываться рванул «Тоттенхэм»!

`45+3

Лукас Моура! Чуть-чуть не повезло бразильцу — мяч выше перекладины пролетел.

Перерыв

Позади первые 45 минут. Счет достаточно сенсационный на табло, посмотрим как оно будет дальше.

`45+1

Ламела очень активен: постоянно меняя позиции, Эрик пытается найти свободную зону, чтобы наконец взломать ряды соперника.

`44

Много стыков стало на последних минутах... Но арбитр не достает карточки, давая бороться оппонентам.

`42

«Тоттенхэм» продолжает контролировать мяч. Атакующий порыв сник.

`36

Снова Мэтт Ритчи в игре! Останавливает игрок «Ньюкасла» перехватом перспективную атаку.

`38

Сейчас с помощью подач думают играть «шпоры»: один за другим идут навесы в штрафную Дубравки, но пока отбиваются «сороки».

`40

Сон издали заряжал! Мимо... Заметно подсел «Ньюкасл» на последних минутах.

`34

«Тоттенхэм» устраивает осаду! Дубравка выручает! Надо, надо отыгрываться «шпорам» до перерыва.

`30

Вот так вот, абсолютно ничего не показывавший «Ньюкасл» заставляет нервничать подопечных Почеттино.

`32

Фабиан Шер выносит мяч после опасного навеса в исполнении Гарри Винкса... Оживилась игра!

`27

ГОООООЛ!!! Вот вам и владение мячом... Жоаэлитон вышел один на один с голкипером и не оставил шансов «Тоттенхэму». Становится интересно.

`28

Пауза на водопой тем временем в нашем матче.

`24

Уго Льорис! Есть первый момент в нашей встрече — вытащил плотный удар из угла чемпион мира — 2018.

`22

Немного статистики, поражающей статистики: Тоттенхэм: 84%, Ньюкасл: 16% — это владение мячом, которое будто возвращает нас в «Барселону» эпохи Пепа Гвардиолы.

`20

Эрик Ламела забрасывал за спину защитникам на ход Кейну — не находит мяч адресата.

`18

Сон Хын мин жестко сфолил на Мэтте Ритчи... Пожалел корейца арбитр.

`14

В отличие от «Тоттенхэма», у «Ньюкасла» нет очков в активе — два поражения на старте просто обязывают добывать «сорок» очки в сегодняшней встрече.

`16

Вынужденная замена: Аллан Сен-Максимен получил травму, и его заменил Кристиан Атсу.

`8

Невысокий темп игры в британской столице. Дает о себе знать погода, по которой совсем не хочется ускоряться.

`10

Нет совсем моментов в нашей встрече... Команды то ли присмариваются друг к другу, то ли просто уже начали изнывать на солнце. Тем временем Гарри Винкс получает желтую карточку за грубый подкат.

`12

«Ньюкасл» ненадолго мяч перехватил и хотел провести атаку, но ту уже в центре поля опорники сыграли выше всяких похвал.

`5

В центре поля держат мяч «шпоры»... Почеттино призывает своих подопечных поплотнее держать атакующую линию, не откладывая открытие счета в долгий ящик.

`3

Совсем без мяча играют «сороки»: Кейн и Ламела рвутся к штрафной гостей в ожидании передачи от владеющих мячом партнеров по команде.

`1

Стартовала встреча на новенькой арене «шпор»! И мяч уже у хозяев.

18:26

Стоит отметить, что в Лондоне сегодня... +32 градуса! Из-за это после 25-1 минуты первого тайма будет перерыв на водопой.

18:20

Теперь гости. Итак, «Ньюкасл»:

18:13

Переходим к стартовым составам. Начнем с хозяев:

18:05

Встреча начнется в 18:30 мск.

18:00

В матче 3-го тура АПЛ «Тоттенхэм» принимает «Ньюкасл». Вместе с вами за игрой будет следить Иван Орехов.