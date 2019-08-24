Норвич Сити

После двух туров «Норвич» с одним поражением и одной победой (над «Ньюкаслом») и тремя очками идет на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» после разгрома (0:4) от «МЮ» и ничьей с «Лестером» располагается на 16-й позиции.