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Норвич Сити Челси

Прервать неудачную серию: «Челси» гостит у «Норвича». LIVE

АПЛ. 3-й тур. «Норвич Сити» - «Челси». ОНЛАЙН

«Норвич Сити» принимает «Челси» в матче 3-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
3-й тур  |   24 августа 14:30   |  1 тайм
Норвич Сити
1:2
Челси
Стадион «Кэрроу Роуд», Норидж | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Кантвелл 6'
Абрахам 3'
Маунт 17'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Тим Крул
5 (з)   Грант Хэнли
2 (п)   Максимилиан Ааронс
12 (п)   Джамаль Льюис
4 (п)   Бен Годфри
18 (п)   Марко Штайперман
10 (п)   Мориц Ляйтнер
17 (п)   Эмилиано Буэндия
19 (п)   Том Трибулл
14 (п)   Тодд Кантвелл 6'
22 (н)   Теэму Пукки
1 (в)   Кепа Аррисабалага
15 (з)   Курт Зума
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
4 (з)   Андреас Кристенсен
33 (з)    Эмерсон
19 (п)   Мэйсон Маунт 17'
5 (п)    Жоржиньо
17 (п)   Матео Ковачич
22 (п)   Кристиан Пулишич
8 (п)   Росс Баркли
9 (н)   Тэмми Абрахам 3'
Запасной состав
21 (в)   Ральф Ферман
15 (з)   Тимм Клозе
3 (з)   Сэм 
27 (п)   Александер Тетти
8 (п)   Марио Вранчич
23 (п)   Кенни Маклин
32 (н)   Деннис Србени
13 (в)   Вилли Кабальеро
29 (з)   Фикайо Томори
3 (з)   Маркос Алонсо
23 (н)   Миши Батшуайи
18 (н)   Оливье Жиру
10 (н)    Виллиан
Самоечитаемое
Трансляция
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28'

Жоржиньо передержал мяч в штрафной «Норвича» и загасил потенциально очень опасную атаку.

25'

Тим Крул в потрясающем прыжке спасает «Норвич». Голландец отразил удар Кристенсена головой.

24'

Очень близко сейчас были «синие» к третьему голу! Сразу три попытки ударить произвели игроки из пределов штрафной.

20'

«Норвич» побежал отыгрываться. Но есть вероятность напороться на контратаку: центр поля пока за «Челси».

17'

Гооооооооооооооол! «Челси» снова выходит вперед! На сей раз отличился Маунт с передачи Абрахама. Ну и матч!

15'

Марко Стиперманн держал за футболку Пулишича. Судья был в нужном месте и все увидел. «Челси» исполнит сейчас штрафной.

13'

Хэнли отобрал мяч у Маунта на подступах к штрафной и начал атаку своей команды.

10'

После десяти сыгранных минут процент владения мячом - 66% на 34% в пользу «Норвича».

8'

Столь яркое начало! Игра пока равная, кроме голов и рассказать не о чем. Попеременно пытаются атаковать команды.

6'

«Норвич» сравнивает счет!!! Что происходит в матче?! Тодд Кантел красиво вошел в штрафную, отдал пас Пукки, который в итоге прострелил обратно Кантелу. Браво! 1:1.

3'

Гооооооооол!!!!!! Абрахам принял мяч после подачи справа и открыл счет в матче! Вот это начало!

1'

Звучит стартовый свисток арбитра,поехали! Онлайн-трансляцию для вас ведет Андрей Лёвин!

14:28

Главный судья матча - Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия). Считанные минуты остаются до начала игры. Футболисты уже выходят из подтрибунных помещений.

14:25

Встреча пройдет на стадионе «Кэрроу Роуд», который находится в Норидже, графство Норфолк, Англия. Арена вмещает 27 244 зрителей.

14:21

А так выглядит стартовый состав «Норвича»

14:20

«Синие» уже назвали свой стартовый состав на матч.

14:15

После двух туров «Норвич» с одним поражением и одной победой (над «Ньюкаслом») и тремя очками идет на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» после разгрома (0:4) от «МЮ» и ничьей с «Лестером» располагается на 16-й позиции.

14:05

Матч начнется в 14:30 мск.

14:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура Английской премьер-лиги «Норвич Сити» - «Челси».