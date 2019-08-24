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Жоржиньо передержал мяч в штрафной «Норвича» и загасил потенциально очень опасную атаку.
Тим Крул в потрясающем прыжке спасает «Норвич». Голландец отразил удар Кристенсена головой.
Очень близко сейчас были «синие» к третьему голу! Сразу три попытки ударить произвели игроки из пределов штрафной.
«Норвич» побежал отыгрываться. Но есть вероятность напороться на контратаку: центр поля пока за «Челси».
Марко Стиперманн держал за футболку Пулишича. Судья был в нужном месте и все увидел. «Челси» исполнит сейчас штрафной.
Хэнли отобрал мяч у Маунта на подступах к штрафной и начал атаку своей команды.
После десяти сыгранных минут процент владения мячом - 66% на 34% в пользу «Норвича».
Столь яркое начало! Игра пока равная, кроме голов и рассказать не о чем. Попеременно пытаются атаковать команды.
Звучит стартовый свисток арбитра,поехали! Онлайн-трансляцию для вас ведет Андрей Лёвин!
Главный судья матча - Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия). Считанные минуты остаются до начала игры. Футболисты уже выходят из подтрибунных помещений.
Встреча пройдет на стадионе «Кэрроу Роуд», который находится в Норидже, графство Норфолк, Англия. Арена вмещает 27 244 зрителей.
А так выглядит стартовый состав «Норвича»
«Синие» уже назвали свой стартовый состав на матч.
После двух туров «Норвич» с одним поражением и одной победой (над «Ньюкаслом») и тремя очками идет на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» после разгрома (0:4) от «МЮ» и ничьей с «Лестером» располагается на 16-й позиции.
Матч начнется в 14:30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура Английской премьер-лиги «Норвич Сити» - «Челси».