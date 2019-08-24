Манчестер Юнайтед

Долго казалось, что «МЮ» просто раздавит рано или поздно гостей, однако моментов было маловато, а потом вдруг «Кристал Пэлас» провел насколько простую, настолько же и эффективную атаку, закончившуюся выходом один на один и голом Джордана Айю. После этого подопечные Сульшера подсудились, и «Кристал Пэлас» мог бы даже и второй забить. А еще «Юнайтед» очень плохо бьет штрафные с опаснейших точек. Вот такая картина в первом тайме. 9(0) — 3(2) по ударам. Отдыхаем и возвращаемся на вторую половину.