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Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас

Закрепиться в тройке: «Юнайтед» уступает «Кристал Пэласу». LIVE

АПЛ. 3-й тур. «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». ОНЛАЙН

«Манчестер Юнайтед» на своем поле принимает «Кристал Пэлас» в рамках 3-го тура чемпионата Англии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
3-й тур  |   24 августа 17:00   |  перерыв
Манчестер Юнайтед
0:1
Кристал Пэлас
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Айю 32'
Миливоевич 38'
Кэхилл 41'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
5 (з)   Гарри Магуайр
23 (з)   Люк Шоу 34'
2 (з)   Виктор Линделёф
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
6 (п)   Поль Погба
14 (п)   Джесси Лингард
39 (п)   Скотт Мактоминай
21 (п)   Даниэль Джеймс
10 (н)   Маркус Рашфорд
9 (н)   Антони Марсьяль
31 (в)   Висенте Гуайта
24 (з)   Гари Кэхилл 41'
3 (з)   Патрик ван
2 (з)   Джоэл Уорд
34 (з)   Мартин Келли
15 (з)   Джеффри Шлупп
8 (п)   Шейку Куйяте
18 (п)   Джеймс Макартур
4 (п)   Лука Миливоевич 38'
11 (н)   Уилфрид Заха
9 (н)   Джордан Айю 32'
Запасной состав
22 (в)   Серхио Ромеро
18 (з)   Эшли Янг 34'
38 (з)   Аксель Туанзебе
15 (п)   Андреас Перейра
31 (п)   Неманья Матич
8 (п)   Хуан Мата
26 (н)   Мэйсон Гринвуд
13 (в)   Уэйн Хеннесси
6 (з)   Скотт Данн
10 (п)   Эндрос Таунсенд
22 (п)   Джеймс Маккарти
7 (п)   Максимилиан Мейер
17 (н)   Кристиан Бентеке
21 (н)   Коннор Уикхэм
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Перерыв

Долго казалось, что «МЮ» просто раздавит рано или поздно гостей, однако моментов было маловато, а потом вдруг «Кристал Пэлас» провел насколько простую, настолько же и эффективную атаку, закончившуюся выходом один на один и голом Джордана Айю. После этого подопечные Сульшера подсудились, и «Кристал Пэлас» мог бы даже и второй забить. А еще «Юнайтед» очень плохо бьет штрафные с опаснейших точек. Вот такая картина в первом тайме. 9(0) — 3(2) по ударам. Отдыхаем и возвращаемся на вторую половину.

'45+6

Все, первая половина встречи завершена.

'45+5

В итоге отобрали мяч гости, Заа взял снаряд под подошву и заработал штрафной. Похоже, ничего интересного больше не произойдет в первой половине.

'45+4

Долгая и медленная позиционная атака «МЮ» под конец тайма.

'45+2

Затоптали Айю на левой бровке. Не столько в штрафном плюс, сколько в паузе.

'45+1

Пять минут добавил Пол Тирни к первому тайму. Пауз и остановок было много.

'44

Заа буквально издевался над обороной «МЮ», но в итоге Янг его отжал на границу штрафной. Там ивуариец танцевал-танцевал, попробовал раз прострелить — попал в Янга и подобрал отскок. А второй прострел с рикошетом прилетел в руки де Хеа.

'43

Сульшер пошел обратно на трибуну от кромки поля. Там досмотрит первую половину.

'42

Да, Погба бьет. Обводит стенку, но ворота тоже обводит — немножко высоко.

'41

Пас на Рэшфорда, тот еще дальше очень опасно отдает Марсьялю на границу штрафной, и тому ставит подножку Гэри Кэхилл, играющий в старте в матче АПЛ впервые с весны 2018 года! Явная желтая карточка и суперопасная точка для штрафного. Ну что, теперь Погба?

'39

Быстрая контратака «МЮ», купирую которую, Лука Миливоевич в центре поля срубает Джесси Лингарда — первая в матче желтая карточка.

'38

Навес на дальнюю штангу и скидка после углового — де Хеа забирает.

'37

МОМЕНТ! Сразу три игрока «Кристал Пэлас» не смогли поделить мяч на линии вратарской «МЮ», но удар в упор все равно последовал. Однако де Хеа потащил от Заа!

'35

Уже через минуту после своего появления на поле Эшли Янг после перехвата Рэшфорда поливает из-за штрафной — рядом со штангой.

'34

А вот и замена. Вместо Люка Шоу в игру вступил Эшли Янг.

'32

Вот это поворот! Гуаита просто вынес от своих ворот, Шлупп в центре переиграл в воздухе Линделеффа и головой прокинул вперед на ход уже рванувшему в зону Айю. Ганец выскочил один на один и катнул в ближний, не сближаясь с Де Хеа и не оставив тому шансов!

'32

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Джордан Айю — 0:1!

'31

А Шоу вернулся на поле! Под аплодисменты трибун. Надолго ли?

'30

Та-а-ак, будет замена вынужденная! Шоу захромал, пока оказывали помощь Джейсу. Дернул заднюю поверхность бедра левый защитник. Готовится осевший в запасе новый капитан команды Эшли Янг войти в игру (с повязкой пока прохлаждается Де Хеа).

'28

До Давида де Хеа игра не дошла сегодня еще ни разу вообще.

'26

Рэшфорд и Погба у мяча. Бьет первый. Снова перекидывает стенку, но на этот раз вместе с воротами.

'25

Душит «МЮ» после углового. Несколько раз приближались «красные дьяволы» к ударной позиции. С трудом оборонялись гости и в итоге сбили Мактоминая перед самой штрафной. Очень опасная точка!

'24

Погба протолкнул на линии штрафной мяч Марсьялю. Выстрел француза заблокировали, снаряд отскочил к Шоу, который прорвался по краю и прострелил. Кое-как на угловой вынесли защитники.Опасно.

'23

Но в целом «КП» отжал хозяев от своей штрафной. Команда Сульшера по-прежнему тотально контролирует мяч, но чаще в центре поля.

'21

Всячески сбивают темп гости. Подолгу вводит от ворот Гуаита.

'19

Угловой не дал «Манчестеру» результатов. Мяч на выходе забрал испанский голкипер.

'18

Ну и вот момент! Погба стоял слева от штрафной с мячом, катнул туда набежавшему Шоу, который выкатил под удар Марсьялю. Француз попал к защитнику, но мяч отскочил на убойную позицию Джеймсу. Мощнейший выстрел каким-то чудом отвел от ворот защитник перед Гуаитой!

'17

«МЮ» тотально контролирует мяч, причем на чужой половине поля. Пока не ставят хозяева перед гостями неразрешимых задач, но в таком режиме невозможно весь матч обороняться.

'15

В меньшинстве пока остается «Кристал Пэлас», Штрафной бьет Рэшфорд и вроде бы неплохо, но, перекинув стенку, завернул мяч далековато от штанги.

'13

У Уорда вообще рассечение! Вернее, нос разбит в борьбе. Врачи помогают.

'12

Уорд фолит на Марьсяле. Еще один штрафной, это почти по центру. И отсюда можно пробить вполне! А пострадал, кстати, сам Уорд.

'10

Рэшфорд с мячом в штрафной и практически один на один оказывается, но падает, пытаясь ударить. Никакого пенальти. Просто загубленный шанс!

'9

Рэшфорд подает на дальнюю штангу, Магуайр выигрывает борьбу и скидывает назад под удар, которым в небеса отправляет мяч набежавший Люк Шоу.

'8

«МЮ» давит все сильнее. Дриблинг Марсьяля, спустившегося за мячом на правый фланг, привел к штрафному. Отсюда можно опасно подать.

'6

Мактоминай бьет головой после подачи с углового, перепрыгивая Уорда — выше ворот.

'5

Постепенно манкунианцы начинают давить. Еще один новичок команды — Джеймс — простреливал с правого фланга, но мяч ушел на от ворот.

'3

Ну и, конечно, пока на поле идет разведка, нельзя не сказать, что Уан-Биссака прошлый сезон провел в «Кристал Пэлас». «МЮ» купил его этим летом за 50 млн фунтов! Главный трансфер «красных дьяволов» в это межсезонье.

'2

Лингард пошел в проход с мячом, его сбили, а в момент свистка, когда Лингард уже падал, Джордан Айю ударил по мячу и попал, как показалось, в голову сопернику. Неумышленно, само собой. Но в итоге оказалось, что попадание было в руку, так что Лингард слегка «нарисовал». Играем дальше.

'2

25 матчей не может выиграть «Кристал Пэлас» у «МЮ» в АПЛ! При этом за всю историю противостояния лишь одно очко лондонцы набрали на «Олд Траффорд»! Это случилось в прошлом сезоне, когда команды разошлись нулевой ничьей.

'1

Поееееехали! Матч начался.

17:00

Сегодняшнюю встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни.

16:55

Интересно, а как бы все сейчас было в атаке у лондонцев, если бы к ним перешел Федор Чалов? Но ЦСКА не продал лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона в последний день трансферного окна в Англии за 25 миллионов евро.

16:50

«Манчестер Юнайтед» вроде бы начал сезон неплохо — у команды Сульшера 4 очка, набранные в домашнем разгроме «Челси» (4:0) в первом туре и в выездной ничьей с крепким «Вулверхэмптоном» (1:1). Вот только от второго матча остался осадочек: «МЮ» вел в счете, не удержал перевеса, а затем Поль Погба заработал и не смог реализовать пенальти...

У «Кристал Пэласа» пока только одно очко. При этом команда Ходжсона до сих пор не забивала голов. Сначала была нулевая домашняя ничья в непростом матче с «Эвертоном», а затем «КП» уступил в гостях новичку АПЛ «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

16:45

Рой Ходжсон доверил начинать встречу следующим игрокам «Кристал Пэлас»: Гуаита — Уорд, Кэхилл, Келли, ван Аанхолт — Макартур, Миливоевич, Куяте — Заа, Айю, Шлупп.

16:40

Давайте обратимся к составам команд. Оле-Гуннар Сульшерп, наставник «Манчестер Юнайтед», выставил с первых минут такое сочетание:

Де Хеа — Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба, Мактоминай — Джеймс, Рэшфорд, Лингард — Марсьяль.

16:35

Начало матча запланировано на 17.00 по московскому времени.

16:30

Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 3-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».