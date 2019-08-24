Манчестер Юнайтед

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Долго казалось, что «МЮ» просто раздавит рано или поздно гостей, однако моментов было маловато, а потом вдруг «Кристал Пэлас» провел насколько простую, настолько же и эффективную атаку, закончившуюся выходом один на один и голом Джордана Айю. После этого подопечные Сульшера подсудились, и «Кристал Пэлас» мог бы даже и второй забить. А еще «Юнайтед» очень плохо бьет штрафные с опаснейших точек. Вот такая картина в первом тайме. 9(0) — 3(2) по ударам. Отдыхаем и возвращаемся на вторую половину.
В итоге отобрали мяч гости, Заа взял снаряд под подошву и заработал штрафной. Похоже, ничего интересного больше не произойдет в первой половине.
Долгая и медленная позиционная атака «МЮ» под конец тайма.
Затоптали Айю на левой бровке. Не столько в штрафном плюс, сколько в паузе.
Заа буквально издевался над обороной «МЮ», но в итоге Янг его отжал на границу штрафной. Там ивуариец танцевал-танцевал, попробовал раз прострелить — попал в Янга и подобрал отскок. А второй прострел с рикошетом прилетел в руки де Хеа.
Сульшер пошел обратно на трибуну от кромки поля. Там досмотрит первую половину.
Вот это поворот! Гуаита просто вынес от своих ворот, Шлупп в центре переиграл в воздухе Линделеффа и головой прокинул вперед на ход уже рванувшему в зону Айю. Ганец выскочил один на один и катнул в ближний, не сближаясь с Де Хеа и не оставив тому шансов!
А Шоу вернулся на поле! Под аплодисменты трибун. Надолго ли?
До Давида де Хеа игра не дошла сегодня еще ни разу вообще.
Душит «МЮ» после углового. Несколько раз приближались «красные дьяволы» к ударной позиции. С трудом оборонялись гости и в итоге сбили Мактоминая перед самой штрафной. Очень опасная точка!
Но в целом «КП» отжал хозяев от своей штрафной. Команда Сульшера по-прежнему тотально контролирует мяч, но чаще в центре поля.
Всячески сбивают темп гости. Подолгу вводит от ворот Гуаита.
Угловой не дал «Манчестеру» результатов. Мяч на выходе забрал испанский голкипер.
«МЮ» тотально контролирует мяч, причем на чужой половине поля. Пока не ставят хозяева перед гостями неразрешимых задач, но в таком режиме невозможно весь матч обороняться.
В меньшинстве пока остается «Кристал Пэлас», Штрафной бьет Рэшфорд и вроде бы неплохо, но, перекинув стенку, завернул мяч далековато от штанги.
Уорд фолит на Марьсяле. Еще один штрафной, это почти по центру. И отсюда можно пробить вполне! А пострадал, кстати, сам Уорд.
Рэшфорд подает на дальнюю штангу, Магуайр выигрывает борьбу и скидывает назад под удар, которым в небеса отправляет мяч набежавший Люк Шоу.
«МЮ» давит все сильнее. Дриблинг Марсьяля, спустившегося за мячом на правый фланг, привел к штрафному. Отсюда можно опасно подать.
Постепенно манкунианцы начинают давить. Еще один новичок команды — Джеймс — простреливал с правого фланга, но мяч ушел на от ворот.
Ну и, конечно, пока на поле идет разведка, нельзя не сказать, что Уан-Биссака прошлый сезон провел в «Кристал Пэлас». «МЮ» купил его этим летом за 50 млн фунтов! Главный трансфер «красных дьяволов» в это межсезонье.
Лингард пошел в проход с мячом, его сбили, а в момент свистка, когда Лингард уже падал, Джордан Айю ударил по мячу и попал, как показалось, в голову сопернику. Неумышленно, само собой. Но в итоге оказалось, что попадание было в руку, так что Лингард слегка «нарисовал». Играем дальше.
25 матчей не может выиграть «Кристал Пэлас» у «МЮ» в АПЛ! При этом за всю историю противостояния лишь одно очко лондонцы набрали на «Олд Траффорд»! Это случилось в прошлом сезоне, когда команды разошлись нулевой ничьей.
Сегодняшнюю встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни.
Интересно, а как бы все сейчас было в атаке у лондонцев, если бы к ним перешел Федор Чалов? Но ЦСКА не продал лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона в последний день трансферного окна в Англии за 25 миллионов евро.
«Манчестер Юнайтед» вроде бы начал сезон неплохо — у команды Сульшера 4 очка, набранные в домашнем разгроме «Челси» (4:0) в первом туре и в выездной ничьей с крепким «Вулверхэмптоном» (1:1). Вот только от второго матча остался осадочек: «МЮ» вел в счете, не удержал перевеса, а затем Поль Погба заработал и не смог реализовать пенальти...
У «Кристал Пэласа» пока только одно очко. При этом команда Ходжсона до сих пор не забивала голов. Сначала была нулевая домашняя ничья в непростом матче с «Эвертоном», а затем «КП» уступил в гостях новичку АПЛ «Шеффилд Юнайтед» (0:1).
Рой Ходжсон доверил начинать встречу следующим игрокам «Кристал Пэлас»: Гуаита — Уорд, Кэхилл, Келли, ван Аанхолт — Макартур, Миливоевич, Куяте — Заа, Айю, Шлупп.
Давайте обратимся к составам команд. Оле-Гуннар Сульшерп, наставник «Манчестер Юнайтед», выставил с первых минут такое сочетание:
Де Хеа — Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба, Мактоминай — Джеймс, Рэшфорд, Лингард — Марсьяль.
Начало матча запланировано на 17.00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 3-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».