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Пока полностью контролирует мяч «Ливерпуль». Снова было близко к моменту, но снова Фирмино немного не дотянулся до мяча.
«Ливерпуль» зарабатывает штрафной на левом фланге. Последовала подача в штрафную «Арсенала», и Давид Луис не без легкого налета паники выбил мяч из штрафной.
Обслуживать сегодняшний матч будет бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.
По-прежнему нет даже в запасе «Арсенала» Месута Озила. Это последствия той истории с бандитами. Но вот Сеад Колашинац, которому тоже угрожали, уже второй раз начинает игру на скамейке, и против «Бернли» он появлялся. У «Ливерпуля» в запасе есть бывший игрок «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен, который год восстанавливался от травмы, а на днях продлил контракт с «красными».
Только эти две команды начали сезон с двух побед. «Ливерпуль» в первом туре разнес «Норвич» (4:1), а во втором вырвал тяжелейшую победу над «Саутгемптоном» (2:1). «Арсеналу» было еще сложнее. Единственный мяч Пьер-Эмерика Обамеянга все решил в выездном поединке первого тура с «Ньюкаслом», а во втором туре «канониры» смогли дожать «Бернли» (2:1).
Унаи Эмери ответил вот таким сочетанием футболистов «Арсенала»:
Лено — Мэйтленд-Найлз, Давид Луис, Папастатопулос, Монреаль — Гендузи, Джака, Себальос — Пепе, Обамеянг, Уиллок.
Давайте посмотрим на составы команд. Юрген Клопп выставил с первых минут следующих футболистов «Ливерпуля»:
Адриан — Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.
Начало встречи запланировано на 19.30 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча 3-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Арсенал».