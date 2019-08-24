По-прежнему нет даже в запасе «Арсенала» Месута Озила. Это последствия той истории с бандитами. Но вот Сеад Колашинац, которому тоже угрожали, уже второй раз начинает игру на скамейке, и против «Бернли» он появлялся. У «Ливерпуля» в запасе есть бывший игрок «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен, который год восстанавливался от травмы, а на днях продлил контракт с «красными».