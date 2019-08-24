онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Бонус
Развернуть
Ливерпуль Арсенал

Битва лидеров: «Ливерпуль» принимает «Арсенал». LIVE

АПЛ. 3-й тур. «Ливерпуль» — «Арсенал». ОНЛАЙН

«Ливерпуль» на своем поле сражается с лондонским «Арсеналом» в рамках 3-го тура чемпионата Англии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
3-й тур  |   24 августа 19:30   |  1 тайм
Ливерпуль
0:0
Арсенал
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)    Адриан
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
32 (з)   Жоэль Матип
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
3 (п)    Фабиньо
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
14 (п)   Джордан Хендерсон
11 (п)   Мохамед Салах
10 (н)   Садио Мане
9 (н)   Роберто Фирмино
1 (в)   Бернд Лено
5 (з)   Сократис Папастатопулос
23 (з)   Давид Луис
18 (з)   Начо Монреаль
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
34 (п)   Гранит Джака
28 (п)   Джозеф Уиллок
29 (п)   Маттео Гюэндузи
8 (п)   Даниель Себальос
19 (н)   Николя Пепе
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
Запасной состав
62 (в)   Кивин Келлехер
12 (з)   Джозеф Гомес
7 (п)   Джеймс Милнер
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
20 (п)   Адам Лаллана
27 (н)   Дивок Ориги
23 (н)   Шердан Шакири
26 (в)   Дамиан Мартинес
31 (з)   Зеад Колашинац
21 (з)   Калум Чемберс
7 (п)   Генрих Мхитарян
11 (п)   Лукас Торрейра
9 (н)   Александр Ляказетт
24 (н)   Рейсс Нелсон
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'5

Пока полностью контролирует мяч «Ливерпуль». Снова было близко к моменту, но снова Фирмино немного не дотянулся до мяча.

'4

«Ливерпуль» зарабатывает штрафной на левом фланге. Последовала подача в штрафную «Арсенала», и Давид Луис не без легкого налета паники выбил мяч из штрафной.

'2

Момент! Быстро разыграл «Ливерпуль» атаку со своей половины поля. Робертсон прошел с мячом по левому краю и не слишком удачно бил с левой в дальний угол, а в итоге получилась передача на дальнюю штангу, к которой едва в подкате не успел Фирмино. Забивал бы уже в пустой угол.

'1

Поеееехали! Игра началась!

19:30

Обслуживать сегодняшний матч будет бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.

19:25

По-прежнему нет даже в запасе «Арсенала» Месута Озила. Это последствия той истории с бандитами. Но вот Сеад Колашинац, которому тоже угрожали, уже второй раз начинает игру на скамейке, и против «Бернли» он появлялся. У «Ливерпуля» в запасе есть бывший игрок «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен, который год восстанавливался от травмы, а на днях продлил контракт с «красными».

19:20

Только эти две команды начали сезон с двух побед. «Ливерпуль» в первом туре разнес «Норвич» (4:1), а во втором вырвал тяжелейшую победу над «Саутгемптоном» (2:1). «Арсеналу» было еще сложнее. Единственный мяч Пьер-Эмерика Обамеянга все решил в выездном поединке первого тура с «Ньюкаслом», а во втором туре «канониры» смогли дожать «Бернли» (2:1).

19:15

Унаи Эмери ответил вот таким сочетанием футболистов «Арсенала»:

Лено — Мэйтленд-Найлз, Давид Луис, Папастатопулос, Монреаль — Гендузи, Джака, Себальос — Пепе, Обамеянг, Уиллок.

19:10

Давайте посмотрим на составы команд. Юрген Клопп выставил с первых минут следующих футболистов «Ливерпуля»:

Адриан — Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.

19:05

Начало встречи запланировано на 19.30 по московскому времени.

19:00

Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча 3-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Арсенал».