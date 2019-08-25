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Борнмут Манчестер Сити

Погоня за «Ливерпулем»: «Ман Сити» ведет у «Борнмута». LIVE

АПЛ. 3-й тур. «Борнмут» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

В матче 3-го тура Английской премьер-лиги «Борнмут» принимает действующего чемпиона «Манчестер Сити», уже отстающего от «Ливерпуля». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
3-й тур  |   25 августа 16:00   |  1 тайм
Борнмут
1:2
Манчестер Сити
Стадион «Виталити - Дин Корт», Борнмут | Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Уилсон 45+3'
Уолкер 10'
Эдерсон 13'
Агуэро 15'
Стерлинг 43'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Арон Ремсдейл
5 (з)   Натан Аке
3 (з)   Стив Кук
33 (з)   Крис Мепэм
11 (з)   Чарли Дэниелс 37'
15 (з)   Адам Смит
8 (п)   Хефферсон Лерма
24 (п)   Райан 
29 (п)   Филип Биллинг
7 (н)   Джошуа Кинг
13 (н)   Каллум 
31 (в)    Эдерсон 13'
30 (з)   Николас Отаменди
14 (з)   Эмерик Лапорт
11 (з)   Александр Зинченко
2 (з)   Кайл Уолкер 10'
17 (п)   Кевин Де
8 (п)   Илкай Гюндоган
21 (п)   Давид Сильва
20 (п)   Бернарду Силва
7 (н)   Рахим Стерлинг 43'
10 (н)   Серхио Агуэро 15'
Запасной состав
1 (в)   Артур Боруц
21 (з)   Диего Рико
25 (з)   Джек Симпсон
22 (п)   Гарри Уилсон 37' 45'
10 (п)   Джордон Айб
6 (п)   Эндрю Сурман
9 (н)   Доминик Соланке
1 (в)   Клаудио Браво
12 (з)   Хосе Тасенде
27 (з)   Жоау Канселу
47 (п)   Филип Фоден
25 (п)    Фернандиньо
16 (п)   Родриго Эрнандес
26 (н)   Рияд Марез
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`44

Казалось бы, 90 минут длится матч. Но как же сложно смотреть матч болельщикам «Борнмута», которые понимают: с такой игрой, главный вопрос встречи — сколько еще пропустят их любимцы.

Перерыв

Звучит свисток. Отдохнем 15 минут и вернемся — матч, выглядевший для «Борнмута» безнадежным, снова заиграл красками и искрами любимой всеми АПЛ.

`45+4

Вот такая вот расслабленность в преддверии перерыва — поплатились за это гости.

'45+2

Ой. ГООООООЛ!!!! Со штрафного в дальний угол от перекладины! Шедевр от Харри Уилсона! 2:1 — интрига, живи!

`38

Чуть-чуть подсаживается «МС» в последние минуты первого тайма... И «Бонмут» переходит, на радость интриге, в позиционную атаку.

`40

Еще и прессинг подключают игроки хозяев! Интересно...

`42

ГООООЛ!!! 2:0! Эх, только оживился «Борнмут», а тут Стерлинг наказывает за ошибку защитников!

`36

Харри Уилсон его заменил. Продолжается встреча. И тут же Аке заряжает по воротам Эдерсона.

`34

Носилки требуются травмированному футболисту. Слезы прикрывает рукой Дэниэлс — видимо, что-то серьезное с коленом.

`30

Агуэро с линии штрафной заряжал! Рикошет — мяч пролетел мимо ворот.

`32

Чарльз Дэниэлс на газоне. Ему замена потребуется после стыка с Уолкером. Которого, кстати, пожалел арбитр — иначе быть бы второй желтой карточке и удалению.

`28

Абсолютно непонятно засчет чего «Борнмут» планирует отыгрываться... Совсем не клеится атакующая игра у хозяев поля. Так просто защитники «горожан» со всем справляются.

`26

Пока в нашем матче затишье... Лишь свистки, ознаменовавшие офсайды прерывают встречу.

`24

Сейчас попросту заперли на чужой половине поля подопечные Гвардиолы оппонентов — тики-така в действии!

`22

Позади половина первого тайма: достаточно простым на данный момент представляется выезд «Манчестер Сити».

`19

Нет пока совершенно никакой опасности в действиях хозяев... Чего не скажешь о «голубых» — вновь плотный удар голкиперу пришлось отбивать.

`17

Достаточно будничным получилось это взятие ворот: «МС» не оставливается на достигнутом и продолжает осаду владений «Борнмута».

`13

На сей раз «горчичник» Эдерсону! Вратарь вышел из пределов штрафной и сбивает с ног форварда в красно-черной форме.

`15

ГООООЛ!!! Агуэро подсуетился на «пятачке» у ворот Рэмсдейла и отправил мяч в сетку — 1:0. В атаке также поучаствовали Зинченко и Де Брейне.

`11

Вот и первая желтая карточка — Кайл Уокер грубо влетает в ноги соперника.

`9

Нагнетают «горожане» — все больше атак проходит в правые ворота через фланг Бернардо Силвы. Очень много борьбы...

`7

Давид Силва!!! Опасно! В дальний угол чуть-чуть не попал испанец!

`5

Аке сыграл на перехвате и прорвал по центру, но его Де Брейне сносит.

`3

Осторожничают хозяева на первых минутах. Зинченко тут в борьбу вступил и снес с ног оппонента — штрафной разыграет «Борнмут».

'1

Поеееехали! Матч начался.

16:00

Обслуживает сегодняшний матч бригада арбитров во главе с Андре Марринером.

15:55

На счету одного из лидеров «Сити» Рахима Стерлинга четыре гола в двух первых турах, и он постарается сегодня догнать и перегнать резвого финна Теему Пукки, настрелявшего за три стартовых матча в АПЛ аж пять голов!

15:50

Вообще, сегодня встречаются соседи по турнирной таблице. В активе обеих команд по 4 очка. «Борнмут» в первом туре разошелся вничью с новичком АПЛ «Шеффилд Юнайтед» (1:1), а во втором на выезде одолел другого возвращенца в Премьер-лигу — «Астон Виллу» (2:1).

«Ман Сити» же в первом туре напихал пять безответных мячей крепкому лондонскому «Вест Хэму», играя в гостях, а затем дома феерически отпустил «Тоттенхэм». Матч закончился ничьей со счетом 2:2, но просто фантастический результат для сидевших весь матч в обороне и дважды отыгрывавшихся «шпор».

15:45

Хосеп Гвардиола доверил место в старте следующим своим подопечным в «Ман Сити»: Эдерсон — Уокер, Лапорт, Отаменди, Зинченко — Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва — Стерлинг, Давид Сильва, Агуэро.

15:40

Вот в каких составах сегодня сыграют команды. Сначала расстановка игроков «Борнмута» от его главного тренера Эдди Хау:

Рэмсдейл — Мифем, Кук, Аке, Смит — Дэниелс, Лерма, Фрэйзер, Биллингс — Кинг, Уилсон.

15:35

Матч начнется в 15:35 по московскому времени.

15:30

В матче 3-го тура АПЛ «Борнмут» принимает «Манчестер Сити». Вместе с вами за игрой будет следить Иван Орехов.