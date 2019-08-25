Вообще, сегодня встречаются соседи по турнирной таблице. В активе обеих команд по 4 очка. «Борнмут» в первом туре разошелся вничью с новичком АПЛ «Шеффилд Юнайтед» (1:1), а во втором на выезде одолел другого возвращенца в Премьер-лигу — «Астон Виллу» (2:1).

«Ман Сити» же в первом туре напихал пять безответных мячей крепкому лондонскому «Вест Хэму», играя в гостях, а затем дома феерически отпустил «Тоттенхэм». Матч закончился ничьей со счетом 2:2, но просто фантастический результат для сидевших весь матч в обороне и дважды отыгрывавшихся «шпор».