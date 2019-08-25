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Казалось бы, 90 минут длится матч. Но как же сложно смотреть матч болельщикам «Борнмута», которые понимают: с такой игрой, главный вопрос встречи — сколько еще пропустят их любимцы.
Вот такая вот расслабленность в преддверии перерыва — поплатились за это гости.
Чуть-чуть подсаживается «МС» в последние минуты первого тайма... И «Бонмут» переходит, на радость интриге, в позиционную атаку.
Еще и прессинг подключают игроки хозяев! Интересно...
Носилки требуются травмированному футболисту. Слезы прикрывает рукой Дэниэлс — видимо, что-то серьезное с коленом.
Агуэро с линии штрафной заряжал! Рикошет — мяч пролетел мимо ворот.
Абсолютно непонятно засчет чего «Борнмут» планирует отыгрываться... Совсем не клеится атакующая игра у хозяев поля. Так просто защитники «горожан» со всем справляются.
Пока в нашем матче затишье... Лишь свистки, ознаменовавшие офсайды прерывают встречу.
Сейчас попросту заперли на чужой половине поля подопечные Гвардиолы оппонентов — тики-така в действии!
Позади половина первого тайма: достаточно простым на данный момент представляется выезд «Манчестер Сити».
Нет пока совершенно никакой опасности в действиях хозяев... Чего не скажешь о «голубых» — вновь плотный удар голкиперу пришлось отбивать.
Достаточно будничным получилось это взятие ворот: «МС» не оставливается на достигнутом и продолжает осаду владений «Борнмута».
Нагнетают «горожане» — все больше атак проходит в правые ворота через фланг Бернардо Силвы. Очень много борьбы...
Аке сыграл на перехвате и прорвал по центру, но его Де Брейне сносит.
Осторожничают хозяева на первых минутах. Зинченко тут в борьбу вступил и снес с ног оппонента — штрафной разыграет «Борнмут».
Обслуживает сегодняшний матч бригада арбитров во главе с Андре Марринером.
На счету одного из лидеров «Сити» Рахима Стерлинга четыре гола в двух первых турах, и он постарается сегодня догнать и перегнать резвого финна Теему Пукки, настрелявшего за три стартовых матча в АПЛ аж пять голов!
Вообще, сегодня встречаются соседи по турнирной таблице. В активе обеих команд по 4 очка. «Борнмут» в первом туре разошелся вничью с новичком АПЛ «Шеффилд Юнайтед» (1:1), а во втором на выезде одолел другого возвращенца в Премьер-лигу — «Астон Виллу» (2:1).
«Ман Сити» же в первом туре напихал пять безответных мячей крепкому лондонскому «Вест Хэму», играя в гостях, а затем дома феерически отпустил «Тоттенхэм». Матч закончился ничьей со счетом 2:2, но просто фантастический результат для сидевших весь матч в обороне и дважды отыгрывавшихся «шпор».
Хосеп Гвардиола доверил место в старте следующим своим подопечным в «Ман Сити»: Эдерсон — Уокер, Лапорт, Отаменди, Зинченко — Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва — Стерлинг, Давид Сильва, Агуэро.
Вот в каких составах сегодня сыграют команды. Сначала расстановка игроков «Борнмута» от его главного тренера Эдди Хау:
Рэмсдейл — Мифем, Кук, Аке, Смит — Дэниелс, Лерма, Фрэйзер, Биллингс — Кинг, Уилсон.
Матч начнется в 15:35 по московскому времени.
В матче 3-го тура АПЛ «Борнмут» принимает «Манчестер Сити». Вместе с вами за игрой будет следить Иван Орехов.