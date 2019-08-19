Вулверхэмптон

Напомним, в первом туре «волки» сыграли в нулевую ничью с «Лестером», а до и после этого матча оба раза со счетом 4:0 разгромили армянский «Пюник» в квалификации Лиги Европы. «Манчестер» же также со счетом 4:0 разгромил «Челси» в первом матче нового сезона АПЛ.