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Марсьяд снова ворвался в штрафную «Вулверхэмптона», однако капитан Коуди разобрался в этой ситуации на отлично.
Прижали игроки из Манчестера хозяев поля к их воротам. Снова мало что получается у них.
Хименес пробил после углового, однако Погба накрыл удар.
Две трети первого тайма позади, пока 1:0. Игра выглядит очень интересной и насыщенной!
Запели трибуны «Молине», поддерживая свою команду. По их мнению, еще далеко не все потеряно для их любимцев.
Несколько взаимных атак провели команды, но ни в одной из них до удара дело так и не дошло.
Марсьяяяль! Упускает прекрасный момент игрок «МЮ»: Рэшфорд слева в штрафной «повозил» защитника и сделал прекрасный навес. К сожалению для «МЮ» - гола не случилось.
Фолит игрок «Вулверхэмптона» в штрафной гостей, Де Хеа выбивает мяч из вратарской.
74% на 26% - процент владения мячом в пользу «МЮ», полностью держат поле манкунианцы.
Ван-Биссака пытался сделать пас пяткой в штрафной хозяев, но защитники передачу прервали.
Быстрая контратака «Манчестера», и теперь угловой в их пользу. Подает Люк Шоу.
Хименес прошел троих, ворвался в штрафную, отдал мяч партнеру, который заработал первый корнер.
Прессинг «МЮ» приводит к тому, что Руй Патрисиу выбивает мяч в аут. Однако, дальше атака гостей не пошла.
Пока игра проходит под контролем «Юнайтед», лишь на несколько секунд «вулвз» перешли на чужую половину поля.
Напомним, «МЮ» не может обыграть «Вулверхэмптон» на протяжении трех матчей. А последние две и вовсе проиграл - оба раза со счетом 1:2.
Звучит стартовый свисток британского арбитра Джонатана Мосса, поехали! Трансляцию для вас ведет Андрей Лёвин!
Манкунианцы к матчу готовы!
Напомним, в первом туре «волки» сыграли в нулевую ничью с «Лестером», а до и после этого матча оба раза со счетом 4:0 разгромили армянский «Пюник» в квалификации Лиги Европы. «Манчестер» же также со счетом 4:0 разгромил «Челси» в первом матче нового сезона АПЛ.
«Красный дьяволы» также назвали 11 игроков, которые выйдут на поле с первой минуты: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминэй, Погба, Джеймс, Лингард, Рэшфорд, Марсьяль.
Хозяева поля уже огласили свой стартовый состав: Руй Патрисиу, Кастро, Боли, Беннетт, Доэрти, Рубен Невеш, Дендонкер, Моутинью, Коуди, Хименес, Диогу Жота.
Начало встречи запланировано на 22.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед».