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Саутгемптон Ливерпуль

Продлить серию: «Ливерпуль» против «Саутгемптона». LIVE

АПЛ. 2-й тур. «Саутгемптон» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

В матче 2-го тура АПЛ «Ливерпуль» гостит у «Саутгемптона» и имеет шанс одержать одиннадцатую победу подряд в матчах АПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
2-й тур  |   17 августа 17:00   |  1 тайм
Саутгемптон
0:0
Ливерпуль
Стадион «Сент-Мэри», Саутгемптон | Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
28 (в)   Ангус Ганн
3 (з)   Майя Йосида
35 (з)   Ян Беднарек
4 (з)   Янник Вестергор
43 (з)   Янн Валери
21 (з)   Райан Бертранд
23 (п)   Пьер-Эмиль Хёйбьерг
14 (п)   Ориоль Ромеу
16 (п)   Джеймс Уорд-Праус
22 (п)   Нейтан Редмонд
10 (н)   Че Адамс
13 (в)    Адриан
4 (з)   Вирджил ван
26 (з)   Эндрю Робертсон
32 (з)   Жоэль Матип
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
7 (п)   Джеймс Милнер
11 (п)   Мохамед Салах
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане
Запасной состав
44 (в)   Фрейзер Форстер
2 (з)    Седрик
38 (з)   Кевин Дансо
12 (п)   Мусса Дженепо
17 (п)   Стюарт Армстронг
20 (н)   Майкл Обафеми
9 (н)   Дэнни Ингс
22 (в)   Эндрю Лонерган
12 (з)   Джозеф Гомес
14 (п)   Джордан Хендерсон
20 (п)   Адам Лаллана
3 (п)    Фабиньо
23 (н)   Шердан Шакири
27 (н)   Дивок Ориги
Самоечитаемое
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'29

Редмонд нашел в штрафной Бертрана, который сделал прострел. Адриан дотянулся до мяча, но забрал его Валери. Француз подработал под левую ногу и бил из опасной позиции, но удар не вышел сильным, и его остановил ван Дейк. Но это момент.

'28

Безусловно, пока игра идет совсем не по сценарию Юргена Клоппа. С «Норвичем» в первом туре «Ливерпуль» быстренько накидал четыре мяча в первом тайме, но здесь так не получается.

'26

Вот сейчас стали «красные», которые сегодня играют в полностью черной форме с салатовыми вставками на гетрах, снова забрали мяч себе и ищут варианты в позиционной игре.

'24

Продолжает «Саутгемптон» наседать на владения Адриана. Не сказать, чтобы все время возникала острота, но давление имеет место.

'22

«Саутгемптон» давит, зарабатывая очередной угловой, а тем временем Милнер вернулся на поле с перебинтованной головой.

'20

Момент! Йосида перепрыгивает всех и бьет головой метров с трех после подачи с угла поля, но Адриан совершает великолепное спасение!

'19

Угловой зарабатывает «Саутгемптон».

'17

Пока вдесятером играют гости, «Саутгемптон» проводит две опасные атаки. Сначала у Редмонда не получилось сделать адресный прострел после прорыва по левому флангу, а затем Адамс бил из штрафной, и это было по-настоящему опасно, но мяч прошел немного мимо створа.

'16

Милнер и Уорд-Проуз столкнулись головами в воздухе, и обоим потребовалась помощь врачей. Более того, капитан «Ливерпуля» даже отправился за боковую линию, где ему врачи заклеивают бровь. Игрок «святых» на поле.

'14

Салах классно собрал на себе двух соперников у лицевой на правом углу штрафной и сделал классный пас на Чемберлена, который ковырнул мяч в сторону дальнего угла, но в ворота не попал.

'12

«Ливерпуль» контролирует мяч, но «Саутгемптон» обороняется очень компактно.

'10

«Саутгемптон» старается играть через рывки своих форвардов и фланговых полузащитников за спины ван Дейку с Матипом. Рисунок понятен. Сейчас ван Дейк успел помешать Адамсу принять мяч и выстрелить из штрафной.

'8

Вальяжно сыграл Адриан после передачи ван Дейка назад. Дотянул и в итоге ударил в прессинговавшего его Уорд-Проуза, от которого мяч отскочил за лицевую.

'7

«Ливерпуль» давил после углового, даже сделал попытку удара, а в итоге все закончилось фолом Александер-Арнолда в атаке.

'6

Чемберлен отобрал мяч на чужой половине поля у Йосиды, прорвался по правому флангу и сделал подачу в штрафную, откуда на угловой мяч выбил Уорд-Проуз.

'4

Бьет по воротам «Саутгемптона» почти с линии штрафной Джеймс Милнер, которому пяткой ассистировал Мане, но рикошет от защитника погасил скорость полета мяча, который прилетел точно в руки Ганну.

'3

Ангус Ганн вылавливает мяч после передачи вперед от «Ливерпуля» и забирает его на боковой границе штрафной. Мане даже показалось, что за ней. Но нет.

'2

Первый подход в исполнении «Ливерпуля» и даже попытка удара от Александер-Арнолда, но опасности не случилось.

'1

Поееееехали! Матч начался.

16:55

Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Андре Марринером.

16:50

Разрешилась главная интрига с местом в воротах «Ливерпуля». Адриан, получивший травму вслед за основным вратарем команды Алиссоном, причем во время празднования победы в Суперкубке Европы (его ударил ногой поскользнувшийся фанат команды), все-таки оказался готов к игре.

16:45

Юрген Клопп, наставник «Ливерпуля», выставил на матч следующих футболистов:

Адриан — Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Милнер — Салах, Фирмино, Мане.

16:40

Уже известны стартовые составы команд. Ральф Хазенхюттль решил выпустить с первых минут следующих футболистов «Саутгемптона»:

Ганн — Беднарек, Йосида, Вестергор — Ромеу — Уорд-Проуз, Хейбьерг, Валери, Бертран — Адамс, Редмонд.

16:35

Матч начнется в 17.00 мск.

16:30

«Саутгемптон» принимает «Ливерпуль» в рамках 2-го тура АПЛ. Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.