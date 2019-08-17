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Безусловно, пока игра идет совсем не по сценарию Юргена Клоппа. С «Норвичем» в первом туре «Ливерпуль» быстренько накидал четыре мяча в первом тайме, но здесь так не получается.
Вот сейчас стали «красные», которые сегодня играют в полностью черной форме с салатовыми вставками на гетрах, снова забрали мяч себе и ищут варианты в позиционной игре.
Продолжает «Саутгемптон» наседать на владения Адриана. Не сказать, чтобы все время возникала острота, но давление имеет место.
«Саутгемптон» давит, зарабатывая очередной угловой, а тем временем Милнер вернулся на поле с перебинтованной головой.
Угловой зарабатывает «Саутгемптон».
«Ливерпуль» контролирует мяч, но «Саутгемптон» обороняется очень компактно.
«Саутгемптон» старается играть через рывки своих форвардов и фланговых полузащитников за спины ван Дейку с Матипом. Рисунок понятен. Сейчас ван Дейк успел помешать Адамсу принять мяч и выстрелить из штрафной.
Вальяжно сыграл Адриан после передачи ван Дейка назад. Дотянул и в итоге ударил в прессинговавшего его Уорд-Проуза, от которого мяч отскочил за лицевую.
«Ливерпуль» давил после углового, даже сделал попытку удара, а в итоге все закончилось фолом Александер-Арнолда в атаке.
Чемберлен отобрал мяч на чужой половине поля у Йосиды, прорвался по правому флангу и сделал подачу в штрафную, откуда на угловой мяч выбил Уорд-Проуз.
Бьет по воротам «Саутгемптона» почти с линии штрафной Джеймс Милнер, которому пяткой ассистировал Мане, но рикошет от защитника погасил скорость полета мяча, который прилетел точно в руки Ганну.
Ангус Ганн вылавливает мяч после передачи вперед от «Ливерпуля» и забирает его на боковой границе штрафной. Мане даже показалось, что за ней. Но нет.
Первый подход в исполнении «Ливерпуля» и даже попытка удара от Александер-Арнолда, но опасности не случилось.
Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Андре Марринером.
Разрешилась главная интрига с местом в воротах «Ливерпуля». Адриан, получивший травму вслед за основным вратарем команды Алиссоном, причем во время празднования победы в Суперкубке Европы (его ударил ногой поскользнувшийся фанат команды), все-таки оказался готов к игре.
Юрген Клопп, наставник «Ливерпуля», выставил на матч следующих футболистов:
Адриан — Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Милнер — Салах, Фирмино, Мане.
Уже известны стартовые составы команд. Ральф Хазенхюттль решил выпустить с первых минут следующих футболистов «Саутгемптона»:
Ганн — Беднарек, Йосида, Вестергор — Ромеу — Уорд-Проуз, Хейбьерг, Валери, Бертран — Адамс, Редмонд.
Матч начнется в 17.00 мск.
«Саутгемптон» принимает «Ливерпуль» в рамках 2-го тура АПЛ. Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.