Пока вдесятером играют гости, «Саутгемптон» проводит две опасные атаки. Сначала у Редмонда не получилось сделать адресный прострел после прорыва по левому флангу, а затем Адамс бил из штрафной, и это было по-настоящему опасно, но мяч прошел немного мимо створа.