Шеффилд Юнайтед

В первом туре обе команды завоевали по одному баллу. «Шеффилд», вернувшийся в английскую элиту спустя 12 лет, в гостях сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1), а «Кристал Пэлас», так и не сумевший подписать форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова, разошелся миром с «Эвертоном» (0:0). В последний раз же «Шеффилд» встречался с «орлами» аж восемь лет назад. Тогда в рамках 32-го тура Чемпионшипа сезона-2010/11 «Кристал Пэлас» одержал минимальную победу на своем поле со счетом 1:0 благодаря голу Даррена Амброуза.