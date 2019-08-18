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Ландстрем решил пробить издали. Сильно выше ворот.
С трудом выходят из-под прессинга защитники «Шеффилда» достаточно рваными передачами, но выйти со своей половины поля все-таки удалось.
Таунсенд и Уорд не разобрались на правом фланге у чужой штрафной. Таусенд вроде бы обыграл защитника и, убрав мяч под левую, хотел сделать подачу в штрафную, но Уорд решил сходу пробить издали. Очень неточно.
А вот и первый подход к чужим воротам от «Шеффилда»! Балдок на замахе убрал защитника и навесил во вратарскую. Миливоевич выносит мяч за лицевую. О'Коннолл при угловом пробил выше ворот.
Келли во время подачи с углового оттолкнул Игана. Фол не прошел мимо глаз Кута, хотя потенциально мог возникнуть голевой момент — Бентеке был один и мог нанести опасный удар.
Сумел восстановиться О'Коннелл. Проверили его врачи на предмет сотрясения мозга, но вроде бы все нормально. Продолжает игру пятый номер «Шеффилда».
Прибрали мяч к своим ногам футболисты «Кристал Пэлас» и уже осадили чужую половину поля. «Шеффилд» дисциплинированно обороняется.
Появляются футболисты на поле. Обслуживает сегодняшнюю встречу Дэвид Кут.
Готовятся команды к выходу на поле.
В первом туре обе команды завоевали по одному баллу. «Шеффилд», вернувшийся в английскую элиту спустя 12 лет, в гостях сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1), а «Кристал Пэлас», так и не сумевший подписать форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова, разошелся миром с «Эвертоном» (0:0). В последний раз же «Шеффилд» встречался с «орлами» аж восемь лет назад. Тогда в рамках 32-го тура Чемпионшипа сезона-2010/11 «Кристал Пэлас» одержал минимальную победу на своем поле со счетом 1:0 благодаря голу Даррена Амброуза.
«Кристал Пэлас»: Вратарь: Висенте Гуайта;
Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Скотт Данн, Мартин Келли, Максимилиан Мейер, Джеймс Макартур, Лука Миливоевич, Эндрос Таунсенд, Кристиан Бентеке, Уилфрид Заха.
Стартовые составы команд. «Шеффилд Юнайтед»:
Вратарь: Дин Хендерсон;
Крис Башам, Джек О'Коннелл, Джон Иган, Энда Стивенс, Джордж Балдок, Джон Ландстрем, Джон Флек, Оливер Норвуд, Каллум Робинсон, Дэвид Макголдрик.
Матч начнется в 16.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура Английской премьер-лиги, в которой встречаются «Шеффилд Юнайтед» и «Кристал Пэлас».