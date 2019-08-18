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Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас

Встреча аутсайдеров: «Шеффилд» принимает «Кристал Пэлас». LIVE

АПЛ. 2-й тур «Шеффилд» — «Кристал Пэлас». ОНЛАЙН

В матче второго тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» принимает «Кристал Пэлас». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
2-й тур  |   18 августа 16:00   |  1 тайм
Шеффилд Юнайтед
0:0
Кристал Пэлас
Стадион «Брэммел Лэйн», Шеффилд | Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
Ландстрем 7'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Дин Хендерсон
6 (з)   Крис Башам
5 (з)   Джек О'Коннелл
12 (з)   Джон Иган
3 (з)   Энда Стивенс
2 (з)   Джордж Балдок
7 (п)   Джон Ландстрем 7'
4 (п)   Джон Флек
16 (п)   Оливер Норвуд
11 (н)   Каллум Робинсон
17 (н)   Дэвид Макголдрик
31 (в)   Висенте Гуайта
2 (з)   Джоэл Уорд
3 (з)   Патрик ван
6 (з)   Скотт Данн
34 (з)   Мартин Келли
7 (п)   Максимилиан Мейер
18 (п)   Джеймс Макартур
4 (п)   Лука Миливоевич
10 (п)   Эндрос Таунсенд
17 (н)   Кристиан Бентеке
11 (н)   Уилфрид Заха
Запасной состав
25 (в)   Саймон Мур
15 (з)   Фил Джагелка
23 (п)   Бен Осборн
8 (п)   Люк Фримен
27 (п)   Мухамед Бешич
10 (н)   Билли 
9 (н)   Оливер Макбарни
13 (в)   Уэйн Хеннесси
24 (з)   Гари Кэхилл
15 (з)   Джеффри Шлупп
22 (п)   Джеймс Маккарти
8 (п)   Шейку Куйяте
9 (н)   Джордан Айю
21 (н)   Коннор Уикхэм
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'15

Ландстрем решил пробить издали. Сильно выше ворот.

'14

С трудом выходят из-под прессинга защитники «Шеффилда» достаточно рваными передачами, но выйти со своей половины поля все-таки удалось.

'12

Таунсенд и Уорд не разобрались на правом фланге у чужой штрафной. Таусенд вроде бы обыграл защитника и, убрав мяч под левую, хотел сделать подачу в штрафную, но Уорд решил сходу пробить издали. Очень неточно.

'10

А вот и первый подход к чужим воротам от «Шеффилда»! Балдок на замахе убрал защитника и навесил во вратарскую. Миливоевич выносит мяч за лицевую. О'Коннолл при угловом пробил выше ворот.

'8

Келли во время подачи с углового оттолкнул Игана. Фол не прошел мимо глаз Кута, хотя потенциально мог возникнуть голевой момент — Бентеке был один и мог нанести опасный удар.

'7

Первая желтая карточка в матче. Ландстрем жестко ударил по ногам Заха, за что был награжден «горчичником».

'5

Момент! Вновь Бентеке и О'Коннелл сошлись в единоборствах. Продавил Кристиан защитника «Шеффилда» и пробил с острого угла. Хендерсон мяч поймал, но бельгийский форвард «Кристал Пэлас» сигнализировал о том, что О'Коннелл придерживал его, помешав нанести точный удар.

'4

Сумел восстановиться О'Коннелл. Проверили его врачи на предмет сотрясения мозга, но вроде бы все нормально. Продолжает игру пятый номер «Шеффилда».

'3

О'Коннелл в верховой борьбе за мяч неудачно столкнулся с Бентеке. Видимо, ударился головой британский защитник. Оказывают ему помощь клубные медики.

'2

Прибрали мяч к своим ногам футболисты «Кристал Пэлас» и уже осадили чужую половину поля. «Шеффилд» дисциплинированно обороняется.

'1

Звучит стартовый свисток. Матч начался!

15:57

Появляются футболисты на поле. Обслуживает сегодняшнюю встречу Дэвид Кут.

15:55

Готовятся команды к выходу на поле.

15:50

В первом туре обе команды завоевали по одному баллу. «Шеффилд», вернувшийся в английскую элиту спустя 12 лет, в гостях сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1), а «Кристал Пэлас», так и не сумевший подписать форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова, разошелся миром с «Эвертоном» (0:0). В последний раз же «Шеффилд» встречался с «орлами» аж восемь лет назад. Тогда в рамках 32-го тура Чемпионшипа сезона-2010/11 «Кристал Пэлас» одержал минимальную победу на своем поле со счетом 1:0 благодаря голу Даррена Амброуза.

15:45

«Кристал Пэлас»: Вратарь: Висенте Гуайта;

Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Скотт Данн, Мартин Келли, Максимилиан Мейер, Джеймс Макартур, Лука Миливоевич, Эндрос Таунсенд, Кристиан Бентеке, Уилфрид Заха.

15:40

Стартовые составы команд. «Шеффилд Юнайтед»:

Вратарь: Дин Хендерсон;

Крис Башам, Джек О'Коннелл, Джон Иган, Энда Стивенс, Джордж Балдок, Джон Ландстрем, Джон Флек, Оливер Норвуд, Каллум Робинсон, Дэвид Макголдрик.

15:35

Матч начнется в 16.00 мск.

15:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура Английской премьер-лиги, в которой встречаются «Шеффилд Юнайтед» и «Кристал Пэлас».