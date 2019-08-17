онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Бонус
Развернуть
Манчестер Сити Тоттенхэм Хотспур

Реванш за ЛЧ: «Ман Сити» выигрывает у «Тоттенхэма». LIVE

АПЛ. 2-й тур. «Манестер Сити» — «Тоттенхэм». ОНЛАЙН

В главном матче 2-го тура АПЛ чемпион «Манчестер Сити» принимает на своем поле «Тоттенхэм», выбивший его в четвертьфинале Лиги чемпионов прошлого сезона. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
2-й тур  |   17 августа 19:30   |  перерыв
Манчестер Сити
2:1
Тоттенхэм Хотспур
Стадион «Этихад - Сити оф Манчестер», Манчестер | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Стерлинг 20'
Стерлинг 26'
Агуэро 35'
Ламела 23'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)    Эдерсон
30 (з)   Николас Отаменди
14 (з)   Эмерик Лапорт
11 (з)   Александр Зинченко
2 (з)   Кайл Уолкер
8 (п)   Илкай Гюндоган
17 (п)   Кевин Де
16 (п)   Родриго Эрнандес
20 (п)   Бернарду Силва
7 (н)   Рахим Стерлинг 20' 26'
10 (н)   Серхио Агуэро 35'
1 (в)   Уго Льорис
3 (з)   Дэнни Роуз
16 (з)   Кайл Уолкер-Питерс
6 (з)   Давинсон Санчес
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
23 (п)   Кристиан Эриксен
11 (п)   Эрик Ламела 23'
8 (п)   Гарри Уинкс
17 (п)   Мусса Сиссоко
28 (п)   Тангай Н'Домбеле
10 (н)   Гарри Кейн
Запасной состав
1 (в)   Клаудио Браво
27 (з)   Жоау Канселу
25 (п)    Фернандиньо
47 (п)   Филип Фоден
21 (п)   Давид Сильва
9 (н)   Габриэл Жезус
26 (н)   Рияд Марез
22 (в)   Пауло 
5 (з)   Ян Вертонген
33 (з)   Бен Дэвис
29 (п)   Оливер Скипп
27 (п)    Лукас
18 (п)   Джовани Ло
15 (п)   Эрик Дайер
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'45+2

И отправляет Оливер команды в раздевалки. 2:1 — перерыв.

'45+1

Бернарду на левом фланге накрутил сразу троих, но в итоге в борьбе за мяч сфолил на Роузе.

'45

Две минуты добавляет Майкл Оливер к основному времени первого тайма.

'44

Мощно пробил издали Зинченко. Льорис отбил перед собой, но, увидев надвигающегося на мяч Агуэро, круглый снаряд зафиксировал.

'43

ОПАСНО! Не агрессивно, да продуктивно. Вновь правым флангом атакуют хозяева, и вновь Бернарду с Де Брёйне едва не создали гол. Бельгиец прострелил в направлении 11-метровой отметки, где почему-то оказался совсем одинокий Гюндоган. Никто не мешал немцу, тот и пробил. Но рядом со штангой!

'42

Спокойно комбинируют между собой защитники «Ман Сити» без какого-либо агрессивного продвижения вперед. Счет играет за «горожан».

'40

Отаменди буквально оседлал Кейна. Данный прием явно не разрешен правилами большого футбола, потому Оливер фиксирует фол.

'39

Кейн напомнил о том, что он сегодня, оказывается на футбольном поле. Откликнулся на заведомо проигрышную передачу в направлении левого края штрафной англичанин, но Эдерсон вышел из ворот и мяч забрал. Очень плохой тайм для «десятки» «Тоттенхэма».

'37

Очень большими силами атакует «Сити». Сразу 4 игрока в чужой штрафной. Уолкер пытался оттянуть на себя одного защитника, чтобы помочь Бернарду, португалец навесил во вратарскую, но неточно. Льорис вовремя вышел из ворот и мяч забрал.

'36

И едва третий мяч не влетает в ворота «Тоттенхэма»! Вновь Де Брёйне оказался в главной роли. Обыграл он Санчеса и прорвался к вратарской. Мог бельгиец прострелить на одинокого Агуэро, но предпочел Кевин пробить в ближний угол. Немного неточно, но очень опасно.

'34

Перекатывали мяч хозяева туда-сюда, Зинченко в итоге сделал длинную передачу на Бернарду, тот сразу же сыграл на ход Де Брёйне. Капитан «Сити», недолго думая, прострелил во вратарскую, где уже дежурил Агуэро, которому потребовалось лишь одно нехитрое движение, чтобы посадить Льориса на «пятую точку» и записать свою фамилию на табло. 2:1.

'34

ГОЛ! «Манчестер Сити» вновь выходит вперед!

'32

Большими силами прессингует «Ман Сити» оборону «Тоттенхэма». Сразу шесть игроков на половине поля «шпор» и трое из них — в одном «квадрате».

'31

Придал забитый мяч уверенности игрокам «Тоттенхэма». Процент владения мячом явно улучшился, хотя толковых позиционных атак провести так и не удается. Впрочем, гости сейчас думают лишь о том, как сбить сумасшедший темп, который устанавливает «Сити».

'29

Зинченко потерял мяч на чужой половине поля, и «шпоры» побежали в контратаку. Н'Домбеле прорвался по флангу и сыграл на Ламелу. Тот добежал до линии штрафной, но бить было неудобно, потому сделал пас на Эриксена. Датчанин хотел сыграть в «стенку» пяткой, но очень неточно.

'28

Санчес также грубо пошел в подкат против Де Брёйне. Фиксирует нарушение правил Оливер, но обходится без «горчичника» защитнику «Тоттенхэма».

'26

Стерлинг грубо сфолил на Уинксе. Желтую получает англичанин.

'25

Быстро отыгрались гости, хотя игра как не шла, так и не идет. Гюндоган и Стерлинг вдвоем едва не оставили в дураках всю линию обороны «Тоттенхэма», но только угловой.

'23

Не получаются позиционные атаки у «Тоттенхэма», но забивать это не мешает. Н'Домбеле отпасовал на Ламелу, тот прорвался по центру в свободную зону, которая почему-то образовалась у штрафной «Сити». Не стали защитники накрывать аргентинца, а тот взял и пробил издали. Удар показался несильный и даже не в угол ворот, но Эдерсон момент удара не увидел и пропустил!

'23

ГОЛ! 1:1!

'21

Бернарнду Силва сфолил на Роузе в середине поля.

'20

Всей командой обороняется на своей половине поля «Тоттенхэм», но безрезультатно. «Сити» в два паса разорвал всю линию полузащиты гостей, Де Брёйне увидел подключение Стерлинга слева и сделал на него классную длинную передачу. Рахим опередил Уолкера-Питерса и пробил головой в дальний угол. 1:0.

'20

ГОЛ! «Манчестер Сити» открывает счет!

'18

И вновь проблемы с выходом из обороны. Роуз около минуты думал, как вбросить мяч из-за боковой. Оливер был вынужден остановить игру. Мог смело арбитр наказать игрока «Тоттенхэма» за затяжку времени, но ограничился устным предупреждением.

'16

И первый подход к чужим воротам. Сиссоко оказался у вратарской Эдерсона. Увидели партнеры подключение француза к атаке, но верховую борьбу хавбек выиграть не сумел.

'15

Прибрали на некоторое время мяч к себе игроки «Тоттенхэма», но только на своей половине поля без какого-либо продвижения вперед. Стоило «Сити» усилить прессинг, как тут же гости ошиблись. Льорис был вынужден выбить мяч за боковую.

'12

Стерлинг на скорости ворвался в штрафную и прострелил в направлении Де Брёйне. Был готов замкнуть передачу бельгиец, однако пас от 7-го номера «Сити» оказался очень неточным.

'11

Эрнандес в единоборствах с Ламелой упал во время подачи углового. Требовали «горожане» назначить пенальти, но Оливер нарушения правил не зафиксировал.

'10

Уже тики-таку устраивают хозяева в чужой штрафной. Гюндоган видел подключение Зинченко, но отпасовал на Стерлинга. Тот мог пробить, но решил сыграть на Агуэро. Передачу Рахима заблокировали, но «Сити» завоевал угловой.

'9

Крайне ощутимо превосходство «Сити» в первые минуты. Прижимают хозяева «шпор» к воротам, а при попытках гостей из Лондона уйти в контратаку максимально быстро забирают мяч, создавая огромный прессинг.

'7

А вот и первый момент! Уолкер классно прошел по правому флангу, ворвался в штрафную и, убрав мяч под себя, обыграл Роуза. Бить Кайл не стал и прострелил на Стерлинга, которого никто не опекал. Пробил Рахим в одно касание почти с 11-метровой отметки, но защитник «Тоттенхэма» удар англичанина заблокировал.

'5

Вновь активен Зинченко у чужой штрафной. Не стал на этот раз делать длинную передачу, а сыграл на ближнего Стерлинга. Тот сначала хотел пойти в дриблинг, но в итоге предпочел поперечную передачу вдоль линии штрафной. Неточно.

'3

Зинченко прорвался по левому флангу и, сблизившись с лицевой, навесил в направлении Агуэро. Верховую борьбу легко выиграл Санчес.

'2

Активно начали игру хозяева. Уже несколько раз Де Брёйне заставил понервничать оборону «Тоттенхэма», но пока без ударов.

'1

Интересное противостояние нас ожидает на правых флангах атаки обеих команд. Правого защитника у «горожан» играет Кайл Уолкер, который до 2017 года выступал именно за «Тоттенхэм». Его визави сегодня... Кайл Уолкер-Питерс.

'1

Звучит стартовый свисток. Матч начался!

19:26

Обслуживает сегодняшнюю встречу Майкл Оливер.

19:25

Выходят команды на поле.

19:20

В первом туре АПЛ обе команды стартовали удачно: «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Вест Хэм» (5:0), а «Тоттенхэм» справился с «Астон Виллой» (3:1). В головах у игроков наверняка еще свежи воспоминания от их последней встречи. И если в английском первенстве коллектив Хосепа Гвардиолы добился успеха, то в Лиге чемпионов праздновал уже Маурисио Почеттино, чья команда одолела «Сити» в четвертьфинале главного европейского клубного турнира.

19:15

«Тоттенхэм»:

Вратарь: Уго Льорис;

Дэнни Роуз, Кайл Уолкер-Питерс, Давинсон Санчес, Тоби Алдервейрелд, Кристиан Эриксен, Эрик Ламела, Гарри Уинкс, Мусса Сиссоко, Тангай Н'Домбеле Альваро, Гарри Кейн.

19:10

Представляем стартовые составы команд. «Манчестер Сити»:

Вратарь: Эдерсон

Николас Отаменди, Эмерик Лапорт, Александр Зинченко, Кайл Уолкер, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брёйне, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро.

19:05

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

19:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур».