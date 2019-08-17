Манчестер Сити

Не получаются позиционные атаки у «Тоттенхэма», но забивать это не мешает. Н'Домбеле отпасовал на Ламелу, тот прорвался по центру в свободную зону, которая почему-то образовалась у штрафной «Сити». Не стали защитники накрывать аргентинца, а тот взял и пробил издали. Удар показался несильный и даже не в угол ворот, но Эдерсон момент удара не увидел и пропустил!