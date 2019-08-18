Какая красота! Пулишич все начал, через Жоржиньо довели на Эмерсона, тот прострелил низом на Жиру. Оливье пяткой поставил назад и ближе к центру ворот под удар Канте, который набежал и втыкал в ворота, но не попал из-за подставленной ноги защитника. Угловой ни к чему не привел.