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«Челси» начал просто в ураганном темпе, создал ряд явных голевых моментов и задавали гостей, заставив «Лестер» привезти себе гол. После этого игра постепенно выровнялась, и «лисы» даже смотрелись получше, правда, особо ничего не создали. Отдыхаем и возвращаемся на вторую половину.
«Лестер» давит позиционно, но периодически теряет мячи сам. Вот сейчас брак при обработке случился у Рикарду Перейры.
Все равно «Лестер» в концовке активнее явно. «Челси» подустал от своего же темпа.
Ближе к концу первой половины игра, похоже, окончательно переместилась в центр поля. Неужели ничего больше не произойдет?
Ищет варианты провести позиционную атаку футболисты «Челси», но пока не находят. «Лестер» очень грамотно перекрывает все зоны. Не забей команда Лэмпарда быстрый гол, сейчас можно было бы говорить, что не по сценарию хозяев все развивается.
Почти без нарушений проходит игра. Но вот сейчас заменивший в последний момент Грэма Скотта в качестве арбитра матча Оливер Лэнгфорд увидел фол на Пулишиче.
«Лисы» отчаянно рубятся за мяч на чужой половине поля, и хозяевам сейчас очень непросто.
Брендан Роджерс что-то увлеченно пишет в свой маленький блокнот. Интересно, что?
«Лестер» тоже пытается временами атаковать позиционно. Мяч удается держать, но не получается создать что-то похожее на момент.
Маунт навешивает в штрафную. Защитники выносят, после чего мяч вторым темпом возвращается во владения Шмейхелю, попадая в его руки.
А вот теперь фол есть. Чуть подальше от лицевой линии, а в остальном точка такая же примерно. И вероятность опасной подачи высока.
Жиру валят на левом фланге уже на уровне штрафной «Лестера» после паса Эмерсона, но арбитр считает, что ничего не было.
«Лестер» заработал свой первый в матче угловой, разыграл его, и Варди сделал неточную передачу назад. Потеря.
Джон Терри в стильной кепке наблюдает за этой игрой с трибуны. Легенда «Челси», друг Лэмпарда и один из тренеров вернувшейся в АПЛ «Астон Виллы».
«Лестер» стал часто отбирать мяч на чужой половине поля. Блокируют после очередного такого отбора удар Тилеманса из-за штрафной.
Рикарду Перейра долго решал, что делать с мячом, и сделал навес. Но в руки Аррисабалаге.
Почти прошла передача на Варди под выход на свободную позицию в штрафной, но все же немножко не попал в такт партнеру Рикарду Перейра.
Жиру требует, чтобы арбитр зафиксировал фол на нем на чужой половине поля, но рефери не видит никакого нарушения и предлагает подниматься, а мяч уже у «Лестера».
Немножко упал темп игры. Стартовый натиск «Челси» иссяк, а «Лестер» втянулся в игру. Но натиск этот принес желаемый результат команде Лэмпарда.
«Челси» спокойно разыгрывает мяч низом, не стесняясь задействовать Кепу, который уверенно чувствует себя и под давлением соперников.
По крайней мере игра переместилась хотя бы в центр поля.
«Челси» продолжает давить, но хорош в отборе Сеюнджю, и вот первая контратака «Лестера». Мэддисон делает классный проникающий пас на Варди, и тот получил бы шанс, если бы шикарно не сыграл в подкате-перехвате Кристенсен.
Пытается как-то изменить происходящее на поле «Лестер», но пока он владеет мячом 28% времени, а «Челси» все время прессингует и отбирает мячи.
Как критиковали Лэмпарда за то, что он ставит Маунта в старт в начале сезона! Мэйсон сам пошел в отбор на промедлившего Ндиди, накрыл того перед штрафной, устоял на ногах и дал под опорную Шмейхелю низом!
Продолжает «Челси» генерировать позиционные атаки. Жоржиньо, оказавшись на левом фланге, сделал закидуху в штрафную на Педро, но тот не дотянулся до мяча.
«Челси» тотально контролирует мяч. «Лестер» выглядит оглушенным, но хоть моментов больше пока не возникает. Кстати, в предыдущем Маунт все-таки бил после скидки Жиру уже из штрафной, после чего и добивал Пулишич.
Обслуживает сегодняшний матч бригада арбитров во главе с Оливером Лэнгфордом.
Правда, дела у «Челси» пока идут ужасно. Играет команда хорошо, но вот результаты... В первом туре «синие» обстреляли все штанги, но в итоге сгорели со счетом 0:4 «Манчестер Юнайтед». Потом был Суперкубок Европы против «Ливерпуля», где команда Лэмпарда опять смотрелась здорово, но, обменявшись с соперниками голами в основное и дополнительное время (2:2), проиграла трофей в серии послематчевых пенальти. Кстати, ее антигерой — 20-летний английский форвард Тэмми Абрахам — начнет сегодняшний матч на скамейке запасных.
Соперники по-разному начали сезон. «Лестер» в первом туре на своем поле разошелся миром с «Вулверхэмптоном». Команды так и не смогли забить друг другу голов за 90 минут. В целом это вполне рабочий результат, поскольку оба коллектива относятся к группе преследователей грандов и будут бороться за еврокубки, а при удачном раскладе замахнутся даже на место в Лиге чемпионов («Лестеру» не привыкать творить чудеса). Разве что плохо для «лис», что та игра проходила на их «Кинг Пауэр Стэдиуме». Теперь же выезд на «Стэмфорд Бридж» к одной из команд Топ-6.
А вот стартовый состав «Лестера», который выставил Брендан Роджерс:
Шмейхель — Рикарду Перейра, Эванс, Сеюнджю, Фукс — Ндиди, Тилеманс, Чоудури — Перес, Варди, Мэддисон.
Составы команд уже известны. Давайте посмотрим, какие футболисты «Челси» начнут встречу по решению Фрэнка Лэмпарда:
Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон — Канте, Жоржиньо, Маунт — Педро, Жиру, Пулишич.
Встреча начнется в 18:30 мск.
В матче второго тура чемпионата Английской премьер-лиги «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне принимает «Лестер». Вместе с вами за этим увлекательным матчем будет следить Александр Седов.