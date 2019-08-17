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Мэттью Лоутон делает хороший навес в штрафную, но Бернд Лено был первый на мяче.
«Арсенал» выиграл у «Бернли» последние десять матчей.Теперь он близок к тому, чтобы сделать это в 11-й раз подряд.
Поуп хочет стать игроком матча. Надежно и красиво в прыжке отражает он удар Себальоса.
Вуд поле покидает, а ему на смену выходит Джей Родригез.
Час игры прошел. И на исходе 60 минут Обамеянг опасно ворвался в штрафную, пробил, но Поуп отражает удар.
Очередной, уже восьмой угловой «Арсенала»: пока все без толку.
Себальос из-за пределов штрафной пробил, но тоже мимо.
Дуайт МакНил («Бернли») мгновенно пробил с линии штрафной после отскока, но его попытка обернулась неудачей, мяч пролетел выше ворот.
Обамеянг нанес удар и был близок к тому, чтобы вывести «Арсенал» вперед. Мяч пролетел в метрах правой стойки.
Возвращаемся в Лондон. Николя Пепе вышел на замену вместо Нельсона. Смотрим!
И тут же звучит свисток на перерыв. Команды ушли в раздевалку, отдохнем и мы.
Внимание, друзья - VAR! Гол Райсса Нельсона отменили из-за офсайда после просмотра видео!
Очень быструю атаку провел «Арсенал», которая в итоге завершилась ударом Гендузи. Вратарь снова отразил попытку забить гол.
Нельсон ворвался в штрафную и пробил по центру ворот! Вратарь «Бернли» на месте.
После очередного длинного паса на чужую половину поля голкиперу «Бернли» пришлось выбегать за пределы штрафной и играть головой.
Две трети первого тайма позади. Пока расклад полностью в пользу «Арсенала»: команда ведет в счете, чаще атакует и выглядит в целом увереннее. Однако, стоить отметить и ошибки в обороне.
Четыре атаки подряд прошли в обе стороны, довольно открытый футбол показывают команды.
Второй офсайд у «Арсенала», на этот раз Начо Монреаль. Вот так работают частые забросы «канониров» вперед.
Новичок «Арсенала» Давид Луиз демонстрирует свой высокий уровень игры в защите. Всё подчищает бразилец.
Гудмундссон Йохан из «Бернли» с правого угла поля навешивает в штрафную: мяч отражён защитой. А последовавший за этим угловой также не принес ничего позитивного фанатам клуба.
«Бернли» пришел в себя после пропущенного гола. Пытаются игроки создавать позиционные атаки.
Лено совершает просто потрясающий сейв после удара головой в упор. Браво! А спустя несколько секунд боковой арбитр все же поднял флажок - офсайд.
Хороший шанс упустил Эшли Барнс: он внутри штрафной оказался, нанес удар, но мяч чуть мимо штанги пролетел.
«Арсенал» играет хорошо и в целом смотрится хозяином положения: «канониры» отлично играют в короткий пас.
Себальос смог обработать плохой пас от партнера, прошел оппонента и нанес удар — мимо правой штанги.
Первый офсайд в матче: в положении вне игры попал нападающий лондонцев.
Пьер Обамеянг был на краю штрафной и сделал отличный пас, но защитник «Бернли» в последний момент прервал его.
Звучит стартовый свисток Майкла Дина, поехали! Трансляцию для вас ведет Андрей Лёвин!
Напомним, в первом туре «Арсенал» с минимальным счетом обыграл «Ньюкасл» на выезде, а «Бернли» дома разгромил «Саутгемптон» со счетом 3:0.
Переходим к «Бернли».
Переходим к составам. Итак, начнем с хозяев поля, «Арсенала».
Матч начнется в 14.30 по московскому времени.
В матче второго тура Английской премьер-лиги встречаются лондонский «Арсенал» и «Бернли». Вместе с вами за игрой будет следить Андрей Лёвин.