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Арсенал Бёрнли

Возвращение Озила: «Арсенал» бьется с «Бернли». LIVE

АПЛ. 2-й тур. «Арсенал» — «Бернли». ОНЛАЙН

В матче второго тура АПЛ лондонский «Арсенал» принимает «Бернли». В состав команды Унаи Эмери возвращаются после истории с бандитами Месут Озил и Сеад Колашинац. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
2-й тур  |   17 августа 14:30   |  2 тайм
Арсенал
2:1
Бёрнли
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Ляказетт 13'
Обамеянг 38'
Обамеянг 64'
Барнс 43'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Бернд Лено
23 (з)   Давид Луис
18 (з)   Начо Монреаль
5 (з)   Сократис Папастатопулос
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
28 (п)   Джозеф Уиллок
8 (п)   Даниель Себальос
29 (п)   Маттео Гюэндузи
24 (н)   Рейсс Нелсон 46'
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг 38' 64'
9 (н)   Александр Ляказетт 13'
1 (в)   Ник Поуп
23 (з)   Эрик Питерс
5 (з)   Джеймс Тарковски
2 (з)   Мэттью Лоутон
6 (з)   Бен Ми
18 (п)   Эшли Вествуд
4 (п)   Джек Корк
7 (п)   Йоханн Гудмундссон
11 (н)   Дуайт Макнил
10 (н)   Эшли Барнс 43'
9 (н)   Крис Вуд 61'
Запасной состав
26 (в)   Дамиан Мартинес
21 (з)   Калум Чемберс
31 (з)   Зеад Колашинац
11 (п)   Лукас Торрейра
7 (п)   Генрих Мхитарян
19 (н)   Николя Пепе 46'
35 (н)   Габриэл Мартинелли
20 (в)   Джо Харт
14 (з)   Бен Гибсон
3 (з)   Чарли Тейлор
26 (з)   Филлип Бардсли
13 (п)   Джеффри Хендрик
25 (п)   Аарон Леннон
19 (н)   Джей Родригес 61'
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Удары
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Владение мячом
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Трансляция
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67'

Мэттью Лоутон делает хороший навес в штрафную, но Бернд Лено был первый на мяче.

65'

«Арсенал» выиграл у «Бернли» последние десять матчей.Теперь он близок к тому, чтобы сделать это в 11-й раз подряд.

64'

Гооооооооолл!!! Обамеянг все-таки добился своего! Пробрался к центру линии штрафной и точным ударом в левую «шестерку» поразил ворота! 2:1, «Арсенал» снова впереди.»

63'

Поуп хочет стать игроком матча. Надежно и красиво в прыжке отражает он удар Себальоса.

61'

Вуд поле покидает, а ему на смену выходит Джей Родригез.

60'

Час игры прошел. И на исходе 60 минут Обамеянг опасно ворвался в штрафную, пробил, но Поуп отражает удар.

57'

Очередной, уже восьмой угловой «Арсенала»: пока все без толку.

55'

Себальос из-за пределов штрафной пробил, но тоже мимо.

52'

Дуайт МакНил («Бернли») мгновенно пробил с линии штрафной после отскока, но его попытка обернулась неудачей, мяч пролетел выше ворот.

49'

Обамеянг нанес удар и был близок к тому, чтобы вывести «Арсенал» вперед. Мяч пролетел в метрах правой стойки.

46'

Возвращаемся в Лондон. Николя Пепе вышел на замену вместо Нельсона. Смотрим!

45+1'

И тут же звучит свисток на перерыв. Команды ушли в раздевалку, отдохнем и мы.

45'

Внимание, друзья - VAR! Гол Райсса Нельсона отменили из-за офсайда после просмотра видео!

43'

Гооооол!! Барнс сравнивает счет! Форвард получил мяч в штрафной «канониров» и после нескольких касаний отправил мяч в сетку - 1:1.

40'

Очень быструю атаку провел «Арсенал», которая в итоге завершилась ударом Гендузи. Вратарь снова отразил попытку забить гол.

37'

Первая желтая карточка в матче. Обамеянг не дал игрокам «Бернли» разыграть штрафной, как это полагается в футболе. За что заслуженно увидел перед собой желтый свет.

35'

Нельсон ворвался в штрафную и пробил по центру ворот! Вратарь «Бернли» на месте.

33'

После очередного длинного паса на чужую половину поля голкиперу «Бернли» пришлось выбегать за пределы штрафной и играть головой.

30'

Две трети первого тайма позади. Пока расклад полностью в пользу «Арсенала»: команда ведет в счете, чаще атакует и выглядит в целом увереннее. Однако, стоить отметить и ошибки в обороне.

28'

Четыре атаки подряд прошли в обе стороны, довольно открытый футбол показывают команды.

26'

Второй офсайд у «Арсенала», на этот раз Начо Монреаль. Вот так работают частые забросы «канониров» вперед.

24'

Новичок «Арсенала» Давид Луиз демонстрирует свой высокий уровень игры в защите. Всё подчищает бразилец.

22'

Гудмундссон Йохан из «Бернли» с правого угла поля навешивает в штрафную: мяч отражён защитой. А последовавший за этим угловой также не принес ничего позитивного фанатам клуба.

19'

«Бернли» пришел в себя после пропущенного гола. Пытаются игроки создавать позиционные атаки.

17'

Лено совершает просто потрясающий сейв после удара головой в упор. Браво! А спустя несколько секунд боковой арбитр все же поднял флажок - офсайд.

14'

Хороший шанс упустил Эшли Барнс: он внутри штрафной оказался, нанес удар, но мяч чуть мимо штанги пролетел.

12'

Гооооооооооол!!!! Ляказетт открывает счет в матче после того как поборолся в штрафной соперник и лежа отправил мяча между ног голкиперу!

8'

«Арсенал» играет хорошо и в целом смотрится хозяином положения: «канониры» отлично играют в короткий пас.

6'

Себальос смог обработать плохой пас от партнера, прошел оппонента и нанес удар — мимо правой штанги.

4'

Первый офсайд в матче: в положении вне игры попал нападающий лондонцев.

2'

Пьер Обамеянг был на краю штрафной и сделал отличный пас, но защитник «Бернли» в последний момент прервал его.

1'

Звучит стартовый свисток Майкла Дина, поехали! Трансляцию для вас ведет Андрей Лёвин!

14:28

Напомним, в первом туре «Арсенал» с минимальным счетом обыграл «Ньюкасл» на выезде, а «Бернли» дома разгромил «Саутгемптон» со счетом 3:0.

14:27

Переходим к «Бернли».

14:23

Переходим к составам. Итак, начнем с хозяев поля, «Арсенала».

14:20

Матч начнется в 14.30 по московскому времени.

14:15

В матче второго тура Английской премьер-лиги встречаются лондонский «Арсенал» и «Бернли». Вместе с вами за игрой будет следить Андрей Лёвин.