Манчестер Юнайтед

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Опасно могло быть! Аспиликуэта прорвался по правому флангу и выполнил классный навес в штрафную. Мяч дошел до Баркли, но с ударом англичанина справился де Хеа.
Отвечает «Манчестер». Прижали подопечные Сульшера соперников к своим воротам. Особенно активным выглядит Погба, раздающий передачи направо и налево.
Активно начали вторую 45-минутку «синие». Сразу же заработали угловой, но Зума, выиграв единоборство, пробил мимо ворот.
«Челси» был крайне неплох по ходу тайма. Просто в те периоды вспышки активности «МЮ» подопечные Лэмпарда были чуть медленнее скоростных форвардов Сульшера.
Баркли и Жоржиньо крушат оборону «МЮ»! Но сначала вратарь выручил, а затем защитник встал на пути мяча.
Марсьяль крутился-вертелся перед Кепой, но защитники вовремя вмешались в танцы с мячом французского форварда.
Рос Баркли заряжает издали! Низом мяч рядом со штангой пролетает.
Убедительно «МЮ» выглядит в защите. Высоко встречают «манкунианцы» оппонентов, оставляя Давида Де Хеа без работы.
У «Челси» неплохой момент был... Но затяжной перепас привел к ухудшению позиции и слабому удару мимо.
Атакой на атаку отвечают команды — жарко, очень жарко на «Олд Траффорд».
Тотальное преимущество у «Манчестера» в плане владения мячом. Но не рановато ли так подсаживаются подопечные Сульшера.
Ван-Писсака — один из главных героев сегодняшней афиши. Дебютант «МЮ» выжигает пока что бровку, прекрасно перехватывая пас оппонента и сейчас.
Оживает игра, «МЮ» летит увеличивать счет на табло. И «Челси» будто растерян...
Погба локтем влетел в голову Аспиликуэте, а судья просмотрел момент. Хотя на желтую, безусловно, этот эпизод тянул.
Манкунианцы пока держат мяч на своей половине поля... А «Челси» заперся на своей половине поля, не пытаясь лететь в прессинг.
Трибуны неописуемо поддерживают «МЮ», который после неудачного прошлого сезона в этом не имеет права на ошибку.
Лэмпард жестикулирует на бровке — не садится новоиспеченный тренер «аристократов», гоовый буквально вылететь на поле.
Пенальти в воротах гостей! VAR посмотрят, но снос Рэшфорда был просто очевиден.
Ответ «МЮ» куда менее опасен — захлебнулась атака на левом фланге.
«Челси» в атаку идет на первых минутах — забрали они мяч к себе и уже угловой заработали.
Теперь о «Челси». Сегодня в официальном матче дебютирует на тренерском мостике Фрэнк Лэмпард!
Переходим к составам. Начнем с «красных дьяволов».
Начало встречи запланировано на 18.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Челси».