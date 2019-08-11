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Манчестер Юнайтед Челси

Английская классика: «МЮ» обыгрывает «Челси». LIVE

АПЛ. 1-й тур. «Манчестер Юнайтед» — «Челси». ОНЛАЙН

«Манчестер Юнайтед» принимает лондонский «Челси» в рамках 1-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1-й тур  |   11 августа 18:30   |  2 тайм
Манчестер Юнайтед
1:0
Челси
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Рашфорд 18' (пен)
Лингард 48'
Зума 36'
Жоржиньо 52'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
5 (з)   Гарри Магуайр
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
2 (з)   Виктор Линделёф
23 (з)   Люк Шоу
14 (п)   Джесси Лингард 48'
15 (п)   Андреас Перейра
6 (п)   Поль Погба
39 (п)   Скотт Мактоминай
9 (н)   Антони Марсьяль
10 (н)   Маркус Рашфорд 18'
1 (в)   Кепа Аррисабалага
33 (з)    Эмерсон
15 (з)   Курт Зума 36'
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
4 (з)   Андреас Кристенсен
8 (п)   Росс Баркли
17 (п)   Матео Ковачич
19 (п)   Мэйсон Маунт
5 (п)    Жоржиньо 52'
11 (н)   Педро Родригес
9 (н)   Тэмми Абрахам
Запасной состав
22 (в)   Серхио Ромеро
38 (з)   Аксель Туанзебе
18 (з)   Эшли Янг
21 (п)   Даниэль Джеймс
31 (п)   Неманья Матич
8 (п)   Хуан Мата
26 (н)   Мэйсон Гринвуд
13 (в)   Вилли Кабальеро
3 (з)   Маркос Алонсо
29 (з)   Фикайо Томори
16 (п)   Роберт Кенеди
7 (п)   Н'Голо Канте
22 (п)   Кристиан Пулишич
18 (н)   Оливье Жиру
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'55

Опасно могло быть! Аспиликуэта прорвался по правому флангу и выполнил классный навес в штрафную. Мяч дошел до Баркли, но с ударом англичанина справился де Хеа.

'53

Очередная желтая карточка. Лингард вновь стал участником эпизода, но в этот раз в роли жертвы. Грубо сфолил на нем Жоржиньо.

'52

Отвечает «Манчестер». Прижали подопечные Сульшера соперников к своим воротам. Особенно активным выглядит Погба, раздающий передачи направо и налево.

'49

Неаккуратно действует Лингард. В борьбе за мяч наступил на ногу Ковачичу. Арбитр вручил вингеру «МЮ» желтую карточку.

'48

Активно начали вторую 45-минутку «синие». Сразу же заработали угловой, но Зума, выиграв единоборство, пробил мимо ворот.

'46

Стартовал второй тайм!

`45

«Челси» был крайне неплох по ходу тайма. Просто в те периоды вспышки активности «МЮ» подопечные Лэмпарда были чуть медленнее скоростных форвардов Сульшера.

Перерыв

Звучит свисток! 1:0 — футболисты отправляются на перерыв. Отдохнем 15 минут и мы. Никуда не уходите — кульминация встречи совсем скоро.

`39

Баркли и Жоржиньо крушат оборону «МЮ»! Но сначала вратарь выручил, а затем защитник встал на пути мяча.

`41

Крестовина! Снова каркас ворот играет за Манчестер — это Эмерсон чуть перекладину не сломал.

`43

Марсьяль крутился-вертелся перед Кепой, но защитники вовремя вмешались в танцы с мячом французского форварда.

`36

Рос Баркли заряжает издали! Низом мяч рядом со штангой пролетает.

`37

Зума предупреждение получает. Первая желтая карточка в матче — это Курт в Андреаса Перейру влетел.

`33

Убедительно «МЮ» выглядит в защите. Высоко встречают «манкунианцы» оппонентов, оставляя Давида Де Хеа без работы.

`34

Рэшфорд забивает! Нет, вне игры. Однако атака выглядела изумительно.

`31

У «Челси» неплохой момент был... Но затяжной перепас привел к ухудшению позиции и слабому удару мимо.

`29

Атакой на атаку отвечают команды — жарко, очень жарко на «Олд Траффорд».

`25

Тотальное преимущество у «Манчестера» в плане владения мячом. Но не рановато ли так подсаживаются подопечные Сульшера.

`27

Ван-Писсака — один из главных героев сегодняшней афиши. Дебютант «МЮ» выжигает пока что бровку, прекрасно перехватывая пас оппонента и сейчас.

`20

Оживает игра, «МЮ» летит увеличивать счет на табло. И «Челси» будто растерян...

`22

Погба локтем влетел в голову Аспиликуэте, а судья просмотрел момент. Хотя на желтую, безусловно, этот эпизод тянул.

`18

ГООООЛ!!! РЭШФОРД!! 1:0! Мощнейший удар под перекладину.

`10

Манкунианцы пока держат мяч на своей половине поля... А «Челси» заперся на своей половине поля, не пытаясь лететь в прессинг.

`12

Трибуны неописуемо поддерживают «МЮ», который после неудачного прошлого сезона в этом не имеет права на ошибку.

`14

Лэмпард жестикулирует на бровке — не садится новоиспеченный тренер «аристократов», гоовый буквально вылететь на поле.

`16

Пенальти в воротах гостей! VAR посмотрят, но снос Рэшфорда был просто очевиден.

`7

Кепа и Зума чуть не привезли гол в свои ворота... Но Марсьяль слабо бьет!

`5

Ответ «МЮ» куда менее опасен — захлебнулась атака на левом фланге.

`2

«Челси» в атаку идет на первых минутах — забрали они мяч к себе и уже угловой заработали.

`4

Штанга! Абрахам выцеливал дальний угол ворот Де Хеа, но каркас спасает хозяев поля.

`1

Начинается суперматч в Манчестере! Поехали!

18:25

Теперь о «Челси». Сегодня в официальном матче дебютирует на тренерском мостике Фрэнк Лэмпард!

18:15

Переходим к составам. Начнем с «красных дьяволов».

18:05

Начало встречи запланировано на 18.30 мск.

18:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Челси».