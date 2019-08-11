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Что у одних, что у других не наблюдается пока истинный лидер, который бы брал игру на себя и тащил мяч к чужим воротам. Вкатываются команды в сезон, поэтому простительно.
Оживляется постепенно игра! Больше передач на ход форвардам и ударов в нашем матче — голы обязательно будут.
Жоэлинтон в одиночку разобрался с тремя игроками «Арсенала»! Но удар точно в голкипера пришелся.
Полчаса матча позади. И все же пока не самое яркое зрелище демонстрируют команды. У «сорок» сейчас удар по воротам «канониров» не получился.
Вот подача в штрафную Лено! Но немец уверенно на выходе действует — следом Жоэлинтон мимо ворот бьет.
Черно-белые постепенно прибирают инициативу, во всяком случае по владению мяча.
Гэндузи сбивает Хэйдена в центре поля. Опасно выглядело со стороны, но обходится без предупреждения судья.
Заметно осторожничают команды, не переходя пока к атакующим действиям. А трибуны куда активнее!
Мхитарян брал игру на себя на правом фланге — втроем его обезоружили «сороки».
Интересный эпизод сейчас был в матче: серебряный браслет на газоне бросился в глаза арбитру, и тот, свистнув, отнес его за пределы поля.
Проблем в обороне у «Арсенала» хоть отбавляй — вот и главная интрига встречи. Как проведет «канониры» первый матч сезона? Мяч пока у них.
А вот и хозяева! На стадионе проливной ливень, команды готовятся к выходу на поле.
Стартовый состав «канониров»! У команды Унаи Эмери с первых минут выйдут два молодых футболиста — Рейсс Нельсон и Джо Уиллок.
Начало встречи запланировано на 16.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура Английской премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал».