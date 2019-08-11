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Ньюкасл Юнайтед Арсенал

Шанс для Эмери: «Арсенал» против «Ньюкасла». LIVE

АПЛ. 1-й тур. «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал». ОНЛАЙН

«Ньюкасл Юнайтед» принимает лондонский «Арсенал» в рамках 1-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1-й тур  |   11 августа 16:00   |  1 тайм
Ньюкасл Юнайтед
0:0
Арсенал
Стадион «Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена», Ньюкасл-апон-Тайн | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Альмирон 18'
Нелсон 25'
Мхитарян 37'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Мартин Дубравка
6 (з)   Джамал Ласcеллс
3 (з)   Пол Дамметт
5 (з)   Фабиан Шёр
19 (з)   Хавьер Манкильо
8 (п)   Джонджо Шелви
36 (п)   Шон Лонгстафф
11 (п)   Мэтт Ритчи
14 (п)   Айзак Хэйден
24 (п)   Мигель Альмирон 18'
9 (н)    Жоэлинтон
1 (в)   Бернд Лено
5 (з)   Сократис Папастатопулос
18 (з)   Начо Монреаль
21 (з)   Калум Чемберс
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
34 (п)   Гранит Джака
7 (п)   Генрих Мхитарян 37'
29 (п)   Маттео Гюэндузи
28 (п)   Джозеф Уиллок
24 (н)   Рейсс Нелсон 25'
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
Запасной состав
26 (в)   Карл Дарлоу
18 (з)   Федерико Фернандес
2 (з)   Киран Кларк
17 (з)   Эмиль Крафт
15 (з)   Йетро Виллемс
10 (п)   Аллан Сент-Максимен
13 (н)   Йосинори Муто
26 (в)   Дамиан Мартинес
23 (з)   Давид Луис
8 (п)   Даниель Себальос
11 (п)   Лукас Торрейра
19 (н)   Николя Пепе
9 (н)   Александр Ляказетт
35 (н)   Gabriel Teodoro
Удары
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Удары
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`37

Мхитаряну желтая! Подкат был слишком агрессивным, а из-за скользкого газона еще и крайне неприятым для соперника армянского полузащитника.

`35

Что у одних, что у других не наблюдается пока истинный лидер, который бы брал игру на себя и тащил мяч к чужим воротам. Вкатываются команды в сезон, поэтому простительно.

`33

Эйнсли Мэйтленд-Найлс получил небольшое повреждение. Поднимается сейчас он с помощью врачей и игру продолжит.

`28

Оживляется постепенно игра! Больше передач на ход форвардам и ударов в нашем матче — голы обязательно будут.

`26

Жоэлинтон в одиночку разобрался с тремя игроками «Арсенала»! Но удар точно в голкипера пришелся.

`30

Полчаса матча позади. И все же пока не самое яркое зрелище демонстрируют команды. У «сорок» сейчас удар по воротам «канониров» не получился.

`31

Дубравка выручает! Это Обаменьянг бил с близкого расстояния, но все-таки угол был слишком острым.

`25

Нельсон ошибся в передаче и пошел исправляться... Влетает он шипами в ноги оппоненту и получает «горчичник».

`23

Ответ «Арсенала»! Вратарь Дубравка засуетился на линии и потерял ворота — Мхитарян не смог наказать стража ворот из убойнейшей позиции.

`20

Шелви! Точно пробил в ближний угол — Лено и штанга уберегли гостей от пропущенного гола!

`16

Вот подача в штрафную Лено! Но немец уверенно на выходе действует — следом Жоэлинтон мимо ворот бьет.

`18

Мигель Альмирон, ну как же так, юноша! Откровенный нырок в штрафной «Арсенала» — желтая неудавшемуся актерскому перфомансу.

`14

Черно-белые постепенно прибирают инициативу, во всяком случае по владению мяча.

`12

Гэндузи сбивает Хэйдена в центре поля. Опасно выглядело со стороны, но обходится без предупреждения судья.

`7

Заметно осторожничают команды, не переходя пока к атакующим действиям. А трибуны куда активнее!

`10

Мхитарян брал игру на себя на правом фланге — втроем его обезоружили «сороки».

`5

Интересный эпизод сейчас был в матче: серебряный браслет на газоне бросился в глаза арбитру, и тот, свистнув, отнес его за пределы поля.

`3

Проблем в обороне у «Арсенала» хоть отбавляй — вот и главная интрига встречи. Как проведет «канониры» первый матч сезона? Мяч пока у них.

`1

Начинается встреча в Ньюкасле! И Обамеянг тут же в офсайд попадает.

15:50

А вот и хозяева! На стадионе проливной ливень, команды готовятся к выходу на поле.

15:40

Стартовый состав «канониров»! У команды Унаи Эмери с первых минут выйдут два молодых футболиста — Рейсс Нельсон и Джо Уиллок.

15:35

Начало встречи запланировано на 16.00 мск.

15:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура Английской премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал».