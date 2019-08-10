- 246700 просмотров В России оценили слова Эрдогана о Крыме
- 119179 просмотров Зеленский отказался подписывать заявление с патриархом Варфоломеем
- 93442 просмотра Бомба под доллар: что произойдет, если Китай сбросит бумаги США
- 90449 просмотров Анастасия Миронова о непосильных ценах на отдых в России
- 87639 просмотров Массовые задержания в центре Москвы после акции на Сахарова — онлайн
- 82496 просмотров Захарова оценила пропуск Украиной российского самолета
- 79185 просмотров Фанаты в восторге: Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Крисом Кавана.
Отмечаем, что в составе «Тоттенхэма» отсутствует его лидер Кристиан Эриксен. Перейдет-таки в «Реал»?
«Тоттенхэм», безусловно, является сегодня фаворитом матча, но вот что из этого получится, узнаем. «Астон Вилла» вернулась в АПЛ после пары лет в Чемпионшипе и настроена серьезно, а родные трибуны ей помогут.
«Астон Вилла»:
Вратарь: Том Хитон;
Тайрон Мингс, Ахмед Эль-Мухамади, Нил Тейлор, Бьорн Энгельс, Джон МакГинн, Джек Грилиш, Конор Хурихейн, Анвар Эль-Гази, Махмуд Хассан, Уэсли.
Стартовые составы. «Тоттенхэм»: Вратарь: Уго Льорис;
Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Кайл Уолкер, Давинсон Санчес, Мусса Сиссоко, Танги Н'Домбеле, Гарри Уинкс, Эрик Ламела, Лукас Моура, Гарри Кейн.
Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла».