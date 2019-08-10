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Тоттенхэм Хотспур Астон Вилла

Прервать серию поражений: «Астон Вилла» против «Тоттенхэма». LIVE

АПЛ. 1-й тур. «Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла». ОНЛАЙН

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» принимает «Астон Виллу» в матче 1-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1-й тур  |   10 августа 19:30   |  Матч не начался
Тоттенхэм Хотспур
0:0
Астон Вилла
Стадион «Тоттенхэм Хотспур», Лондон | Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Уго Льорис
3 (з)   Дэнни Роуз
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
16 (з)   Кайл Уолкер-Питерс
6 (з)   Давинсон Санчес
17 (п)   Мусса Сиссоко
28 (п)   Тангай Н'Домбеле
8 (п)   Гарри Уинкс
11 (п)   Эрик Ламела
27 (п)    Лукас
10 (н)   Гарри Кейн
1 (в)   Том Хитон
40 (з)   Тайрон Мингс
27 (з)   Ахмед Эль-Мухамади
3 (з)   Нил Тейлор
22 (з)   Бьорн Энгельс
7 (п)   Джон МакГинн
10 (п)   Джек Грилиш
14 (п)   Конор Хурихейн
21 (п)   Анвар Эль-Гази
17 (п)   Махмуд Хассан
9 (н)    Уэсли
Запасной состав
22 (в)   Пауло 
24 (з)   Серж Орье
29 (п)   Оливер Скипп
23 (п)   Кристиан Эриксен
12 (п)   Виктор Ваньяма
14 (п)   Жорж-Кевин Н'Куду
15 (п)   Эрик Дайер
12 (в)   Джед Стир
15 (з)   Эзри Конса
18 (з)   Мэтт Таргетт
8 (п)   Хенри Лэнсбери
23 (п)    Хота
6 (п)   Дуглас Луис
26 (н)   Жонатан Коджиа
Самоечитаемое
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19:30

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Крисом Кавана.

19:25

Отмечаем, что в составе «Тоттенхэма» отсутствует его лидер Кристиан Эриксен. Перейдет-таки в «Реал»?

19:20

«Тоттенхэм», безусловно, является сегодня фаворитом матча, но вот что из этого получится, узнаем. «Астон Вилла» вернулась в АПЛ после пары лет в Чемпионшипе и настроена серьезно, а родные трибуны ей помогут.

19:15

«Астон Вилла»:

Вратарь: Том Хитон;

Тайрон Мингс, Ахмед Эль-Мухамади, Нил Тейлор, Бьорн Энгельс, Джон МакГинн, Джек Грилиш, Конор Хурихейн, Анвар Эль-Гази, Махмуд Хассан, Уэсли.

19:10

Стартовые составы. «Тоттенхэм»: Вратарь: Уго Льорис;

Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Кайл Уолкер, Давинсон Санчес, Мусса Сиссоко, Танги Н'Домбеле, Гарри Уинкс, Эрик Ламела, Лукас Моура, Гарри Кейн.

19:05

Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

19:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла».