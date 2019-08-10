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Кристал Пэлас Эвертон

Обойтись без Чалова: «Кристал Пэлас» принимает «Эвертон». LIVE

АПЛ. 1-й тур. «Кристал Пэлас» — «Эвертон». LIVE

Лондонский «Кристал Пэлас» принимает «Эвертон» в матче 1-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1-й тур  |   10 августа 17:00   |  перерыв
Кристал Пэлас
0:0
Эвертон
Стадион «Селхерст Парк», Лондон | Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Мейер 38'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Висенте Гуайта
2 (з)   Джоэл Уорд
3 (з)   Патрик ван
34 (з)   Мартин Келли
6 (з)   Скотт Данн
10 (п)   Эндрос Таунсенд
4 (п)   Лука Миливоевич
18 (п)   Джеймс Макартур
7 (п)   Максимилиан Мейер 38'
17 (н)   Кристиан Бентеке
9 (н)   Джордан Айю
1 (в)   Джордан Пикфорд
23 (з)   Шеймус Коулман
5 (з)   Майкл Кин
12 (з)   Лука Динь
13 (з)   Йерри Мина
20 (п)    Бернард
10 (п)   Гилфи Тор
21 (п)   Андре Гомеш 45'
18 (п)   Морган Шнейдерлен
7 (н)    Ришарлисон
9 (н)   Доминик Калверт-Льюин
Запасной состав
13 (в)   Уэйн Хеннесси
24 (з)   Гари Кэхилл
23 (п)   Виктор Камараса
22 (п)   Джеймс Маккарти
8 (п)   Шейку Куйяте
21 (н)   Коннор Уикхэм
11 (н)   Уилфрид Заха
49 (в)   Йонас Лоссль
2 (з)   Мэйсон Холгейт
25 (п)   Жан-Филипп Гбамин 45'
26 (п)   Том Дэвис
27 (н)   Мойзе Кин
14 (н)   Дженк Тосун
11 (н)   Тео Уолкотт
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Перерыв

Счет в целом по игре. Темп невысок, но к концу тайма стало повеселее. Забить могли обе команды, и хотя большую часть первой половины доминировал «Эвертон», концовка прошла с ощутимым перевесом хозяев. Отдыхаем и возвращаемся на вторую половину.

'45+4

Ну и все, переиграли команды добавленного времени, потому что Гомеш сидел на газоне, но первый тайм уже завершен.

'45+3

Джордан Айю спродюссировал отличную атаку хозяев, в которой Макс Майер тонко подал в штрафную, но Бентеке открывался первым темпом, а подача была под второй.

'45+1

Вместо Андре Гомеша в игру вступил ивуариец Жан Гбамен, дебютант «Эвертона».

'45+1

Две минуты добавлено.

'45

Андре Гомеш сидит на газоне в центре поля. Морщится от боли, даже шнурок уже развязан, а на скамейке готовится замена...

'44

Активный Майер полез в дриблинг на всех перед штрафной, но после пары удачных действий в итоге уперся в Йерри Мину.

'43

А вот четвертого подряд углового не случилось. После борьбы Шнайдерлина с Бентеке мяч ушел за лицевую от нападающего «Кристал Пэласа».

'42

Неплохая подача на Келли, но того опередили. Еще один корнер. И еще момент! Миливоевич подает на Данна, но тот бьет в шею Шнайдерлину, от которой мяч улетает на угловой номер три.

'41

Момент! Как оборона «Эвертона» пропустила закидушку в штрафную после быстрого розыгрыша штрафного в центре поля. Макс Майер оказался на убойной позиции, но мяч улетел выше ворот — Коулмэн успел подставить ногу.

'40

Пожестче стали играть команды. Несколько стыков на фланге около скамеек запасных сейчас случились. Градус поднимается.

'38

Динь все подает и подает в штрафную, но защитники по-прежнему справляются.

'36

«Кристал Пэлас» потихоньку начинает высоко прессинговать «Эвертон», но гости выходят уверенно.

'34

Продолжает давить «Эвертон». Успели даже гости после подачи Коулмэна намекнуть на руку у Макса Майера, но, если что, есть VAR. Пенальти там не было. Это и без видеопомощи рефери понятно.

'32

МОМЕНТ! «Эвертон» просто хозяйничал в штрафной хозяев. В итоге Ришарлисон оставил мяч набегавшему Коулмэну, но Гуаита успел выставить руку и отразить удар в упор!

'31

Майер с Бентеке в штрафной «Эвертона» придумали сложную «стеночку», но не хватило немного немцу поля, чтобы успеть на ответную передачу бельгийца.

'29

«Эвертон» ответил перспективной атакой, но Бернард и Динь не поняли друг друга.

'28

Бентеке зацепился за мяч в чужой штрафной, развернулся и пробил, но защитники успели сблокировать.

'26

Ну и про ветер не забываем. Сейчас Йерри Мина делал диагональ, но попал в руки голкиперу «Кристал Пэласу».

'25

Постепенно разыгрываются команды, но при этом темп не возрастает. Все очень неспешно пока. Давайте назовем это основательностью игры.

'23

Штрафной заработал в глубине на чужой половине «Кристал Пэлас», но подача в штрафную не нашла адресата.

'21

Еще один угловой заработал «Эвертон». Теперь с правого фланга, а потому подал Люка Динь. Но ни первая, ни повторная подачи не привели к ударам.

'19

Динь катапультирует из-за боковой мяч в штрафную, но верх снова снимает хозяйская оборона.

'18

Коулмэн прошел по правому флангу и подал в штрафную. Защитники перепрыгнули Калверта-Льюина, но последовал подбор Диня на левом фланге и прострел, который защитники снова вынесли.

'17

И снова мяч у «Эвертона», преимущественно в центре поля. При этом гости большинство атак ведут через левый край, где высоко поднимается защитник Люка Динь.

'15

Первая атака «Кристал Пэласа». В контрвыпаде последовал прострел с левого фланга, но Кин, который англичанин и защитник, спокойно вынес мяч из штрафной.

'14

Момент! И пожалуйста — «Эвертон» классно разыгрывает! Все ждали навеса на Калверта-Льюина, а последовал пас низом на набежавшего в штрафную Сигурдссона, и после его удара только защитник головой вынес мяч с линии ворот.

'13

Даже первый угловой в матче «Эвертон» заработал благодаря невынужденной ошибке защитника соперников. Но это шанс.

'12

Ну очень низкий пока темп игры. Конечно, «Ливерпуль» вчера и «Сити» сегодня играли совсем иначе. Да и «Уотфорд» тоже на «Энфилде» смотрелся интереснее, чем сегодня оба соперника в первые 12 минут.

'10

«Кристал Пэлас» добирается до чужой половины поля через длинные передачи, за которые не может зацепиться.

'8

Показывает режиссер трансляции на скамейке запасных «Эвертона» 19-летнего итальянского форварда Мойзе Кина. Его «ириски» купили у «Ювентуса». Наверняка сегодня появится на поле игрок сборной Италии. А вот в перешедший в последний день трансферного окна в «Эвертон» из «Арсенала» за 40 млн евро Алекс Ивоби остался вне заявки. Он, кстати, стал самым дорогим нигерийцем в истории.

'7

«Эвертон» в позиционном наступлении на владения «Кристал Пэлас». Очень неспешно пока все делают «ириски», и потому пока до момента не доходит.

'5

Вот могла получиться перспективная атака у лондонцев, но Кристиан Бентеке не успел к мячу, и тот ушел в аут.

'4

«Эвертон» играет с большим территориальным преимуществом. Моментов еще нет, но «Кристал Пэлас» вообще без мяча.

'3

Очень сильный ветер на стадионе. Гуаита несколько раз ставил мяч, чтобы ввести от ворот, но снаряд укатывался из-за ветра.

'1

Большую часть первой минуты игры мяч контролировал «Эвертон», но попытка зайти в штрафную хозяев закончилась выносом.

'1

Поееееехали! Матч начался.

17:00

Сезон в АПЛ начался мощно и очень результативно. «Ливерпуль» и «Сити» стартовали с крупных побед. Интересно, что будет в матче более-менее равных команд, как сегодня. Некое преимущество «Эвертона» в классе нивелируется домашним полем для «КП».

16:55

Обслуживает встречу бригада арбитра Джонатана Мосса.

16:50

Этот матч мог бы быть для нас еще более интересным, но московский ЦСКА так и не отпустил в «Кристал Пэлас» Федора Чалова. За него предлагали 25 млн евро, а армейцы хотели 30. Но и без того игра обещает быть очень интересной. Состав у лондонцев очень солидный, и это в запасе сегодня остались Шейху Куяте и Уилфрид Заа, которые играли на Кубке Африки. Заа мог покинуть команду, но так и не был продан.

Ну а «Эвертон» вообще очень силен. В распоряжении Марку Силва шикарный состав исполнителей. Не хватает «ирискам» топ-форварда, но сегодня дырку не затыкает Ришарлисон. Бразилец на более удобной позиции справа в полузащите, а впереди будет Калверт-Льюин. В запасе в итоге остался Тео Уолкотт.

16:45

А главный тренер «Эвертона» Марку Силва доверил начинать встречу следующим из своих подопечных:

Пикфорд — Коулмэн, Кин, Мина, Динь — Шнайдерлин, Андре Гомеш — Ришарлисон, Сигурдссон, Бернард — Калверт-Льюин.

16:40

Составы команд уже известны, давайте на них посмотрим. Вот кого с первых минут выставил наставник «Кристал Пэласа» Рой Ходжсон:

Гуаита — Уорд, Келли, Дэнн, ван Анхолт — Таунсенд, Миливоевич, Макартур, Майер — Бентеке, Айю.

16:35

Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

16:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кристал Пэлас» — «Эвертон».