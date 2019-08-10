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Счет в целом по игре. Темп невысок, но к концу тайма стало повеселее. Забить могли обе команды, и хотя большую часть первой половины доминировал «Эвертон», концовка прошла с ощутимым перевесом хозяев. Отдыхаем и возвращаемся на вторую половину.
Джордан Айю спродюссировал отличную атаку хозяев, в которой Макс Майер тонко подал в штрафную, но Бентеке открывался первым темпом, а подача была под второй.
Активный Майер полез в дриблинг на всех перед штрафной, но после пары удачных действий в итоге уперся в Йерри Мину.
А вот четвертого подряд углового не случилось. После борьбы Шнайдерлина с Бентеке мяч ушел за лицевую от нападающего «Кристал Пэласа».
Момент! Как оборона «Эвертона» пропустила закидушку в штрафную после быстрого розыгрыша штрафного в центре поля. Макс Майер оказался на убойной позиции, но мяч улетел выше ворот — Коулмэн успел подставить ногу.
Пожестче стали играть команды. Несколько стыков на фланге около скамеек запасных сейчас случились. Градус поднимается.
Динь все подает и подает в штрафную, но защитники по-прежнему справляются.
«Кристал Пэлас» потихоньку начинает высоко прессинговать «Эвертон», но гости выходят уверенно.
Продолжает давить «Эвертон». Успели даже гости после подачи Коулмэна намекнуть на руку у Макса Майера, но, если что, есть VAR. Пенальти там не было. Это и без видеопомощи рефери понятно.
Майер с Бентеке в штрафной «Эвертона» придумали сложную «стеночку», но не хватило немного немцу поля, чтобы успеть на ответную передачу бельгийца.
«Эвертон» ответил перспективной атакой, но Бернард и Динь не поняли друг друга.
Ну и про ветер не забываем. Сейчас Йерри Мина делал диагональ, но попал в руки голкиперу «Кристал Пэласу».
Постепенно разыгрываются команды, но при этом темп не возрастает. Все очень неспешно пока. Давайте назовем это основательностью игры.
Штрафной заработал в глубине на чужой половине «Кристал Пэлас», но подача в штрафную не нашла адресата.
Еще один угловой заработал «Эвертон». Теперь с правого фланга, а потому подал Люка Динь. Но ни первая, ни повторная подачи не привели к ударам.
Динь катапультирует из-за боковой мяч в штрафную, но верх снова снимает хозяйская оборона.
Коулмэн прошел по правому флангу и подал в штрафную. Защитники перепрыгнули Калверта-Льюина, но последовал подбор Диня на левом фланге и прострел, который защитники снова вынесли.
И снова мяч у «Эвертона», преимущественно в центре поля. При этом гости большинство атак ведут через левый край, где высоко поднимается защитник Люка Динь.
Первая атака «Кристал Пэласа». В контрвыпаде последовал прострел с левого фланга, но Кин, который англичанин и защитник, спокойно вынес мяч из штрафной.
Даже первый угловой в матче «Эвертон» заработал благодаря невынужденной ошибке защитника соперников. Но это шанс.
Ну очень низкий пока темп игры. Конечно, «Ливерпуль» вчера и «Сити» сегодня играли совсем иначе. Да и «Уотфорд» тоже на «Энфилде» смотрелся интереснее, чем сегодня оба соперника в первые 12 минут.
«Кристал Пэлас» добирается до чужой половины поля через длинные передачи, за которые не может зацепиться.
Показывает режиссер трансляции на скамейке запасных «Эвертона» 19-летнего итальянского форварда Мойзе Кина. Его «ириски» купили у «Ювентуса». Наверняка сегодня появится на поле игрок сборной Италии. А вот в перешедший в последний день трансферного окна в «Эвертон» из «Арсенала» за 40 млн евро Алекс Ивоби остался вне заявки. Он, кстати, стал самым дорогим нигерийцем в истории.
«Эвертон» в позиционном наступлении на владения «Кристал Пэлас». Очень неспешно пока все делают «ириски», и потому пока до момента не доходит.
Вот могла получиться перспективная атака у лондонцев, но Кристиан Бентеке не успел к мячу, и тот ушел в аут.
«Эвертон» играет с большим территориальным преимуществом. Моментов еще нет, но «Кристал Пэлас» вообще без мяча.
Очень сильный ветер на стадионе. Гуаита несколько раз ставил мяч, чтобы ввести от ворот, но снаряд укатывался из-за ветра.
Большую часть первой минуты игры мяч контролировал «Эвертон», но попытка зайти в штрафную хозяев закончилась выносом.
Сезон в АПЛ начался мощно и очень результативно. «Ливерпуль» и «Сити» стартовали с крупных побед. Интересно, что будет в матче более-менее равных команд, как сегодня. Некое преимущество «Эвертона» в классе нивелируется домашним полем для «КП».
Обслуживает встречу бригада арбитра Джонатана Мосса.
Этот матч мог бы быть для нас еще более интересным, но московский ЦСКА так и не отпустил в «Кристал Пэлас» Федора Чалова. За него предлагали 25 млн евро, а армейцы хотели 30. Но и без того игра обещает быть очень интересной. Состав у лондонцев очень солидный, и это в запасе сегодня остались Шейху Куяте и Уилфрид Заа, которые играли на Кубке Африки. Заа мог покинуть команду, но так и не был продан.
Ну а «Эвертон» вообще очень силен. В распоряжении Марку Силва шикарный состав исполнителей. Не хватает «ирискам» топ-форварда, но сегодня дырку не затыкает Ришарлисон. Бразилец на более удобной позиции справа в полузащите, а впереди будет Калверт-Льюин. В запасе в итоге остался Тео Уолкотт.
А главный тренер «Эвертона» Марку Силва доверил начинать встречу следующим из своих подопечных:
Пикфорд — Коулмэн, Кин, Мина, Динь — Шнайдерлин, Андре Гомеш — Ришарлисон, Сигурдссон, Бернард — Калверт-Льюин.
Составы команд уже известны, давайте на них посмотрим. Вот кого с первых минут выставил наставник «Кристал Пэласа» Рой Ходжсон:
Гуаита — Уорд, Келли, Дэнн, ван Анхолт — Таунсенд, Миливоевич, Макартур, Майер — Бентеке, Айю.
Начало встречи запланировано на 17:00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кристал Пэлас» — «Эвертон».