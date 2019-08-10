Вест Хэм Юнайтед

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«Манчестер Сити» уверенно возглавил турнирную таблицу, а «Вест Хэм» уверенно упал на ее дно. Трансляцию для вас вел Андрей Лёвин!
Все! Избиение «Вест Хэма» на домашнем стадионе при любимой публике завершено. Натуральное деклассирование сегодня произошло с Лондоне. 5:0 - хет-трик Стерлинга, гол Жезуса и мяч с пенальти Агуэро.
Пять минут добавляет Майк Дин к основному времени матча.
Повторяется матч первого круга прошло чемпионата между командами. Тогда счет также был 4:0 в пользу «Сити»
Диоп в своей штрафной сносит Мареза. Пенальти!
Давид Сильва заменен, а не его место вступил Фил Фоден.
Внимание! Снова гол, снова «Сити», снова VAR. Ждём...
Чичарито открылся под поперечную передачу в штрафной площади и пробил по центру, но Эдерсон, грамотно заняв позицию, легко справился с угрозой.
Посещаемость сегодняшнего матча на лондонском стадионе - 59870 человек.
Гвардиола тоже решил сделать замену. Серхио Агуэро выходит на поле, а автор двух мячей Габриэл Жезус его покидает.
Де Брёйне подавал на дальнюю штангу, но слишком сильно, за боковую уходит мяч.
Замена в составе лондонского клуба: Чичарито выйдет на поле вместо травмированного Фелипе Андерсона.
Технологии, конечно, дают о себе знать, ничего не скажешь. Но игре «Вест Хэма» отмененный гол никак не помогает, по-прежнему клуб из Манчестера доминирует на поле.
VAR в действии! Гол Жезуса отменен! Счет 2:0, положение вне игры у бразильца.
«Сити», остановись!!! Габриэл Жезус оформляет дубль и зажигает на табло 3:0. Бразилец забивает в пустые ворота, после того, как Стерлинг отдал ему отличную пепередачу
Рахим Стерлинг нанес удар головой из района одиннадцатиметровой точки. Фабьянски показывает блестящую реакцию и в прыжке спасает ворота.
Второй тайм, поехали! Форналс вместо Антонио у «Вест Хэма»
Первый тайм завершился.1:0 в пользу «Сити» благодаря грамотно подставленной ноге Габриэля Жезуса. Команды ушли на перерыв.
Родриго совершает очередной фол. Главный арбитр встречи Майкл Дин делает защитнику «Сити» второе устное замечание.
Тотальное доминирование «Сити», ничего не получается теперь у их соперников, с трудом переходят свою половину поля
Де Брёйне опасно пробил, но Фабиански снова на месте. Шестой дар «Сити» и третий в створ.
Аллер попытался пробить через себя, но получилось очень слабо. Первый удар лондонцев за 35 минут игры
«Сити» полностью захватил инициативу после забитого гола. Особенно часто горожане атакуют по левому флангу, где оборона «Вест Хэма» проседает
Давид Силва опасно замыкал прострел, но мимо. А спустя секунду линейный арбитр поднял свой флажок.
Поправка! Гол записан на счет Габриэля Жезуса: сначала в сутолоке в штрафной «молотобойцев» не было понятно, от кого же именно мяч залетел в ворота
Половина первого тайма позади. 56% на 44% владение мячом в пользу «Манчестера», 4:0 по ударом также за «Сити»
Марееез! На замахе положил Крессвела на поле и пробил низом рядом со штангой... Мимо
Де Брёйне и Стоунз запутали друг друга и при розыгрыше штрафного на фланге попросту отдали мяч голкиперу Фабиански
Пока по первым минутам интереснее смотрятся хозяева: чаще и шире атакуют, используют позиционное нападение
На исходе девятой минуты Марез опасно пробил из-за пределов штрафной, однако Фабиански отразил удар в прыжке, переведя мяч на угловой
Лансини падает в штрафной «Сити», но судья указал на удар от ворот. Хорошо, карточку за симуляцию не показал
Пять минут сыграли команды, пока без опасных моментов и ударов.
Капитан «Вест Хэма» Крессвел столкнулся с Уолкером. Минутная пауза в игре.
Что ж, друзья, матч начался! Надеемся на яркий и результативный английский футбол!
Команды уже в подтрибунном помещении, считанные минуты до стартового свистка.
«Вест Хэм» между тем вспоминает былые победы над «Манчестер Сити»
В прошлом сезоне «Сити» стал чемпионом страны, а «Вест Хэм» занял десятое место в турнирной таблице.
Стали известны стартовые составы: «Вест Хэм Юнайтед»: Фабиански, Фредерикс, Диоп, Бальбуэна, Крессвел, Уилшир, Райс, Антонио, Лансини, Андерсон, Аллер.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Лапорт, Зинченко, Родриго, Сильва, Де Брёйне, Марез, Стерлинг, Жезус.
Начало встречи запланировано на 14:30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити».