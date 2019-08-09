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Ливерпуль Норвич Сити

Новый сезон АПЛ: «Ливерпуль» громит «Норвич». LIVE

Футбол. АПЛ. 1-й тур. «Ливерпуль» — «Норвич Сити». ОНЛАЙН

Новый сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) открывает матч «Ливерпуль» — «Норвич Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1-й тур  |   09 августа 22:00   |  2 тайм
Ливерпуль
4:1
Норвич Сити
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Хэнли 7' (авт)
Салах 19'
ван Дейк 28'
Ориги 42'
Ляйтнер 60'
Пукки 64'
Буэндия 65'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алисон Бекер 39'
4 (з)   Вирджил ван 28'
26 (з)   Эндрю Робертсон
12 (з)   Джозеф Гомес
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
3 (п)    Фабиньо
14 (п)   Джордан Хендерсон
11 (п)   Мохамед Салах 19'
27 (н)   Дивок Ориги 42'
9 (н)   Роберто Фирмино
1 (в)   Тим Крул
5 (з)   Грант Хэнли 7'
12 (п)   Джамаль Льюис
2 (п)   Максимилиан Ааронс
4 (п)   Бен Годфри
19 (п)   Том Трибулл 70'
14 (п)   Тодд Кантвелл
18 (п)   Марко Штайперман 58'
23 (п)   Кенни Маклин
17 (п)   Эмилиано Буэндия 65'
22 (н)   Теэму Пукки 64'
Запасной состав
13 (в)    Адриан 39'
32 (з)   Жоэль Матип
8 (п)   Наби Кейта
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
7 (п)   Джеймс Милнер
10 (н)   Садио Мане
23 (н)   Шердан Шакири
21 (в)   Ральф Ферман
3 (з)   Сэм 
10 (п)   Мориц Ляйтнер 58' 60'
11 (п)   Онель Эрнандес 70'
7 (п)   Патрик Робертс
8 (п)   Марио Вранчич
20 (н)   Йосип Дрмич
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'71

Фабиньо и Салах, разыграв комбинацию, вывели на линию штрафной Фирмино. Бразилец развернулся к воротам и пробил, но защитники заблокировали, а угловой ни к чему не привел.

'69

Замена у «Норвича». Вместо Тима Трибулла в игру Онель Эрнандес.

'67

«Норвич» сейчас с удовольствием бегает вперед. «Ливерпуль» выглядит расстроенным.

'66

Грубый фол Буэндиа против Ориги на бровке, и Майкл Оливер снова достает желтую карточку.

'64

Шикарный гол «Норвича»! Передача в штрафную между защитниками, Пукки, избежавший офсайда, первым касанием классно принял мяч, а вторым еще круче пробил низом прямо в дальний угол под штангу. Адриана даже жалко. Он не виноват, но гол есть гол.

'64

ГООООООООООООООООООООООООООООЛ! Теему Пукки — 4:1!

'62

А вот и Адриан в деле! Ляйтнер активно вошел в игру! Бил с угла вратарской и попал в крестовину! Даже не задел испанский вратарь мяч.

'60

Ляйтнер начинает игру с фола и получает желтую карточку за срыв атаки. Это первая желтая карточка в английском сезоне.

'59

Моритц Ляйтнер меняет незадачливого Штиперманна.

'58

«Ливерпуль» заработал штрафной справа. Подача Хендерсона не вышла опасной, но на подборе мяч забрал Робертсон и мощно выстрелил немного мимо ворот.

'55

Фабиньо лупит из-за штрафной. Крул отбивает и тут же накрывает, опережая Фирмино.

'54

Салах классно разобрался с двумя соперниками и бил в дальний угол, но малость не попал.

'53

Вся игра «Ливерпуля» идет сейчас через правого защитника. Александр-Арнолд доминирует над соперниками.

'51

Дело действительно заканчивается ударом. Мяч взмывает в воздух, оставаясь в поле, но Трибулл был в офсайде.

'50

Пытается атаковать «Норвич», но Адриан после своего выхода на поле совершенно без работы. Может, подача со штрафного с левого фланга к чему-то приведет?

'48

А-А-А-А-А! «Ливерпуль» чудом не забивает сейчас! Ориги прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную, откуда налетевший Хендерсон мощно пробил в касание. Крул среагировал и перевел в перекладину! Но на этом момент не закончился. Мяч подхватил Александер-Арнолд, легко взрезал штрафную в лицевую и дал на дальнюю штангу, где были Фирмино и Ориги. Бразилец пытался пробить с лета, но мяч не полетел в ворота, он его подработал и ударил с разворота, но угодил в штангу!

'46

И вот наконец второй тайм стартовал!

'46

Непонятно, почему у нас затягивается пауза.

Перерыв

«Ливерпуль» просто уничтожает новичка АПЛ, хотя играл-то «Норвич» в первом тайме не так уж плохо! Что будет во второй половине?

'45+9

И вот теперь звучит свисток на перерыв.

'45+8

Вот только сейчас игра возобновилась. Зато с Ааронсом все в порядке.

'45+4

Пауза в игре, между ног досталось мячом Ааронсу. Не сразу в себя пришел защитник.

'45+1

Три минуты добавлено к первому тайму.

'43

Штиперманн едва не забивает в свои ворота! Правда, если бы немец не сыграл головой, подачу Салаха в гол наверняка трансформировал бы Фирмино. А так — только угловой, который «Ливерпуль» разыграл не слишком удачно.

'42

Как же все просто! «Ливерпуль» в позиционной атаке отдал мяч чуть назад Александер-Арнолду, который из глубины подал в штрафную, а набежавший Ориги вколотил головой в сетку. Неприличино легко!

'42

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Дивок Ориги — 4:0!

'41

Опять игровое затишье. Надолго ли? Пока вообще без ворот играют несколько минут.

'39

Вот и первая замена сезона! Вынужденная. Еще и замена голкипера: Адриан заменил Алиссона. Вот так вот, уже в первом матче дебютирует испанский новичок «красных»!

'38

Алиссона уносят на носилках! Как бы там не о разрыве связки речь шла... Нет, все же носилки не понадобились. Сам уходит, опершись на плечо тренера.

'37

Ох, у Алиссона поехала нога, когда он вводил в игру ударом от ворот... Упал неудачно. Будет замена или нет, но Адриан уже готов вступить в игру!

'36

Ох, пауза в игре! Взявший первый номер с этого сезона Алиссон сидит на газоне и держится за ногу! Неужели будет замена?

'36

Кстати, «Ливерпуль» владеет мячом только 52% времени в этом матче пока.

'35

Пукки рванул через левый полуфланг в штрафную Алиссона, но не смог обыграть ван Дейка один в один. Еще бы. Но это угловой, и с него опасно головой пробил Трибулл — очень рядом со штангой.

'35

Неожиданный удар Салаха с очень острого угла — Крул был готов.

'33

Маленькая передышка для «Норвича». Перед очередным мощным давлением хозяев?

'30

Крул! Тащит удар Фирмино с десяти метров!

'28

Вот вроде неплохо играет «Норвич», но его уже громят. Обычный угловой. Салах подал хорошо, Фабиньо поставил грамотный блок, а ван Дейк пробил бедного Крула в третий раз!

'28

ГОООООООООООООООЛ! Вирджил ван Дейк — 3:0!

'26

Уже шестой удар «Норвича», третий в створ — шикарно тащит Алиссон! У «Ливерпуля» два удара и только один в створ. Зато два гола!

'23

А вот отличный розыгрыш в исполнении «Норвича». Пукки выскочил один на один, но Алиссон отбил «парашют», вовремя выскочив из ворот. Добивания не случилось, потому что финский форвард изначально, оказывается, был в офсайде.

'21

А «Ливерпуль» продолжает уничтожать вдавленного в собственную штрафную соперника. Так, счет будет очень крупным к финалу...

'19

Как же мощно атакует «Ливерпуль». Даже когда допускают неточности в обостряющих передачах, все равно забирают себе мяч. Именно так Роберто Фирмино и отдал Салаху на ход уже в штрафной, а египтянин катнул мимо Крула в дальний угол. Без шансов.

'19

ГОООООООООООООООООЛ! Мохамед Салах — 2:0!

'19

Веерная атака мерсисайдцев перешла с правого фланга на левый, и Робертсон выполнил подачу. Опять как-то слабенько. Надо подкрутить настройки шотландскому фулл-бэку.

'18

«Ливерпуль» не требует себе сейчас мяч, а потому им владеет «Норвич». Правда, на своей половине поля.

'16

Снова Пукки на скорости с мячом в штрафной. То ли бил в дальний угол, то ли простреливал на дальнюю штангу, где никого не было. Но финн очень активен!

'15

Постепенно приходит в себя «Норвич»! Сейчас сначала вышли под жестоким прессингом из обороны, подключив вратаря, а в итоге Пукки прорвался в штрафную и пытался ударить — заблокировали.

'6

Подача Дивока Ориги в штрафную могла стать опасной, но могла и не стать. Однако Грант Хэнли так подставил ногу, что переправил мяч в сетку собственных ворот.

'6

ГОООООООО! Автогол «Норвича» — 1:0!

'12

«Энфилд» феноменально поет, конечно.

'11

«Ливерпуль» заработал штрафной на чужой половине поля. Розыгрыш мяча и подача в штрафную в исполнении Робертсона, но слишком слабая.

'10

Штиперманн! Ну как же так? Опять перехват «Норвича», быстрая атака, пас от Пукки уже в штрафной под удар набежавшему Штипперманну, и тот, выворачивая поудобнее стопу, снова пускает снаряд в небеса!

'9

Уже под полным контролем хозяев поля мяч. Робко действуют «канарейки». Однако при этом особо не пускают к своим воротам соперника, не считая одного эпизода... Но он стал голевым.

'7

Забирает себе мяч «Ливерпуль», это было ожидаемо.

'5

А вот и первый удар в матче. Его наносит «Норвич»! Алиссон сделал небрежную передачу низом вперед, ее в 24-х метрах от ворот перехватил Пукки, который после этого успел обыграть Александера-Арнольда у лицевой и сделал пас Марко Штиперманну под удар. Тот стрелял в касание, но явно выше ворот.

'4

Вот уже ван Дейк в штрафной гостей играет головой после подачи вторым темпом после штрафного. Скидка в центр штрафной, но выносят защитники.

'3

В целом пока «Норвич» чувствует себя достаточно комфортно, контролирует мяч и даже заходит на чужую половину поля.

'1

«Норвич» начинает с центра поля, но тут же оказывается под страшным давлением на своей половине поля. Ориги провоцирует ошибку у чужой штрафной, но дальше у бельгийца случается легкое недопонимание с Салахом, и дело заканчивается ударом от ворот.

'1

Поееехали! Матч начался! Это, кстати, первый в истории АПЛ матч с VAR!

22:00

Встречу обслуживает бригада Майкла Оливера. Для «Ливерпуля» это уже второй официальный матч, так как команда успела проиграть по пенальти «Коммьюнити Шилд» (или же просто Суперкубок Англии) «Манчестер Сити».

21:55

У «Норвича» много сильных новичков в запасе, так как главный тренер решил дать проявить себя тем, кто добывал путевку в АПЛ в Чемпионшипе. Достойно. Посмотрим, насколько это сработает.

21:50

Несколько важных моментов по составам. У «Ливерпуля» сегодня в запасе сенегалец Садьо Мане, который вернулся в расположение клуба позже всех из-за участия в Кубке Африки, где его сборная дошла до финала. В этом плане повезло Салаху, так как его Египет вылетел в 1/8 финала, и у Мо было больше времени на подготовку. В любом случае, состав у «красных» мощнейший, а Дивок Ориги был одним из тех, кто в прошлом году помог команде убрать в ответной встрече полуфинала «Барселону», сотворив суперкамбек (4:0) после выездных (0:3). Ориги тогда оформил дубль, и вот он сегодня в старте.

21:45

А вот в каком сочетании начнет свой первый матч после возвращения в АПЛ «Норвич» Даниэля Фарке:

Крул — Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис — Маклин, Трибулл — Буэндиа, Штиперманн, Кэнтуэлл — Пукки.

21:40

Ну что, составы команд уже известны, давайте к ним и обратимся. Вот кого выставил с первых минут главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: Алиссон — Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон — Салах, Роберто Фирмино, Ориги.

21:35

Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

21:30

Приветствуем всех любителей английского футбола на первом матче сезона! «Ливерпуль» на своем поле принимает «Норвич Сити».