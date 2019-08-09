Несколько важных моментов по составам. У «Ливерпуля» сегодня в запасе сенегалец Садьо Мане, который вернулся в расположение клуба позже всех из-за участия в Кубке Африки, где его сборная дошла до финала. В этом плане повезло Салаху, так как его Египет вылетел в 1/8 финала, и у Мо было больше времени на подготовку. В любом случае, состав у «красных» мощнейший, а Дивок Ориги был одним из тех, кто в прошлом году помог команде убрать в ответной встрече полуфинала «Барселону», сотворив суперкамбек (4:0) после выездных (0:3). Ориги тогда оформил дубль, и вот он сегодня в старте.