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Фабиньо и Салах, разыграв комбинацию, вывели на линию штрафной Фирмино. Бразилец развернулся к воротам и пробил, но защитники заблокировали, а угловой ни к чему не привел.
«Норвич» сейчас с удовольствием бегает вперед. «Ливерпуль» выглядит расстроенным.
Шикарный гол «Норвича»! Передача в штрафную между защитниками, Пукки, избежавший офсайда, первым касанием классно принял мяч, а вторым еще круче пробил низом прямо в дальний угол под штангу. Адриана даже жалко. Он не виноват, но гол есть гол.
Вся игра «Ливерпуля» идет сейчас через правого защитника. Александр-Арнолд доминирует над соперниками.
Пытается атаковать «Норвич», но Адриан после своего выхода на поле совершенно без работы. Может, подача со штрафного с левого фланга к чему-то приведет?
Непонятно, почему у нас затягивается пауза.
«Ливерпуль» просто уничтожает новичка АПЛ, хотя играл-то «Норвич» в первом тайме не так уж плохо! Что будет во второй половине?
Вот только сейчас игра возобновилась. Зато с Ааронсом все в порядке.
Как же все просто! «Ливерпуль» в позиционной атаке отдал мяч чуть назад Александер-Арнолду, который из глубины подал в штрафную, а набежавший Ориги вколотил головой в сетку. Неприличино легко!
Опять игровое затишье. Надолго ли? Пока вообще без ворот играют несколько минут.
Алиссона уносят на носилках! Как бы там не о разрыве связки речь шла... Нет, все же носилки не понадобились. Сам уходит, опершись на плечо тренера.
Ох, у Алиссона поехала нога, когда он вводил в игру ударом от ворот... Упал неудачно. Будет замена или нет, но Адриан уже готов вступить в игру!
Кстати, «Ливерпуль» владеет мячом только 52% времени в этом матче пока.
Неожиданный удар Салаха с очень острого угла — Крул был готов.
Маленькая передышка для «Норвича». Перед очередным мощным давлением хозяев?
Вот вроде неплохо играет «Норвич», но его уже громят. Обычный угловой. Салах подал хорошо, Фабиньо поставил грамотный блок, а ван Дейк пробил бедного Крула в третий раз!
А «Ливерпуль» продолжает уничтожать вдавленного в собственную штрафную соперника. Так, счет будет очень крупным к финалу...
Как же мощно атакует «Ливерпуль». Даже когда допускают неточности в обостряющих передачах, все равно забирают себе мяч. Именно так Роберто Фирмино и отдал Салаху на ход уже в штрафной, а египтянин катнул мимо Крула в дальний угол. Без шансов.
Веерная атака мерсисайдцев перешла с правого фланга на левый, и Робертсон выполнил подачу. Опять как-то слабенько. Надо подкрутить настройки шотландскому фулл-бэку.
«Ливерпуль» не требует себе сейчас мяч, а потому им владеет «Норвич». Правда, на своей половине поля.
Снова Пукки на скорости с мячом в штрафной. То ли бил в дальний угол, то ли простреливал на дальнюю штангу, где никого не было. Но финн очень активен!
Постепенно приходит в себя «Норвич»! Сейчас сначала вышли под жестоким прессингом из обороны, подключив вратаря, а в итоге Пукки прорвался в штрафную и пытался ударить — заблокировали.
Подача Дивока Ориги в штрафную могла стать опасной, но могла и не стать. Однако Грант Хэнли так подставил ногу, что переправил мяч в сетку собственных ворот.
«Энфилд» феноменально поет, конечно.
«Ливерпуль» заработал штрафной на чужой половине поля. Розыгрыш мяча и подача в штрафную в исполнении Робертсона, но слишком слабая.
Уже под полным контролем хозяев поля мяч. Робко действуют «канарейки». Однако при этом особо не пускают к своим воротам соперника, не считая одного эпизода... Но он стал голевым.
Забирает себе мяч «Ливерпуль», это было ожидаемо.
А вот и первый удар в матче. Его наносит «Норвич»! Алиссон сделал небрежную передачу низом вперед, ее в 24-х метрах от ворот перехватил Пукки, который после этого успел обыграть Александера-Арнольда у лицевой и сделал пас Марко Штиперманну под удар. Тот стрелял в касание, но явно выше ворот.
Вот уже ван Дейк в штрафной гостей играет головой после подачи вторым темпом после штрафного. Скидка в центр штрафной, но выносят защитники.
В целом пока «Норвич» чувствует себя достаточно комфортно, контролирует мяч и даже заходит на чужую половину поля.
«Норвич» начинает с центра поля, но тут же оказывается под страшным давлением на своей половине поля. Ориги провоцирует ошибку у чужой штрафной, но дальше у бельгийца случается легкое недопонимание с Салахом, и дело заканчивается ударом от ворот.
Встречу обслуживает бригада Майкла Оливера. Для «Ливерпуля» это уже второй официальный матч, так как команда успела проиграть по пенальти «Коммьюнити Шилд» (или же просто Суперкубок Англии) «Манчестер Сити».
У «Норвича» много сильных новичков в запасе, так как главный тренер решил дать проявить себя тем, кто добывал путевку в АПЛ в Чемпионшипе. Достойно. Посмотрим, насколько это сработает.
Несколько важных моментов по составам. У «Ливерпуля» сегодня в запасе сенегалец Садьо Мане, который вернулся в расположение клуба позже всех из-за участия в Кубке Африки, где его сборная дошла до финала. В этом плане повезло Салаху, так как его Египет вылетел в 1/8 финала, и у Мо было больше времени на подготовку. В любом случае, состав у «красных» мощнейший, а Дивок Ориги был одним из тех, кто в прошлом году помог команде убрать в ответной встрече полуфинала «Барселону», сотворив суперкамбек (4:0) после выездных (0:3). Ориги тогда оформил дубль, и вот он сегодня в старте.
А вот в каком сочетании начнет свой первый матч после возвращения в АПЛ «Норвич» Даниэля Фарке:
Крул — Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис — Маклин, Трибулл — Буэндиа, Штиперманн, Кэнтуэлл — Пукки.
Ну что, составы команд уже известны, давайте к ним и обратимся. Вот кого выставил с первых минут главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: Алиссон — Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон — Салах, Роберто Фирмино, Ориги.
Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей английского футбола на первом матче сезона! «Ливерпуль» на своем поле принимает «Норвич Сити».