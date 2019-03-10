- 249196 просмотров Юная мисс Вселенная умерла после посещения вечеринки
- 242112 просмотров Почему Юрия Дорошенко из группы Дятлова нашли раздетым
- 221249 просмотров Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США
- 163536 просмотров Как разошлись Виторган и Собчак
- 159104 просмотра В Киеве предупредили о подготовке Порошенко к побегу
- 153832 просмотра Рогозин оригинально ответил на слова Маска о российской ракете
- 127192 просмотра Стало известно, признают ли пенсионеров-арендодателей «работающими»
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'14
Вынуждены будут теперь больше раскрываться гости. До этого они действовали в основном от обороны.
'12
'10
Перекладина! Люк Шоу исполнил заброс в чужую штрафную, где Лукаку расстреливал ворота, но отправил мяч в перекладину!
'9
Обамеянг получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и на исполнение попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'7
Обамеянг прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и попробовал навесить в центр из-под Смоллинга, но отдать точный пас в центр не получилось.
'5
Мяч полетал сейчас секунд тридцать над штрафной гостевой команды, но до завершающего удара дело так и не дошло. А вообще активнее действуют футболисты «Арсенала» на стартовых минутах матча.
'3
Колашинац исполнил опасную передачу с левого фланга атаки во вратарскую, где лишь немного не успел к мячу Ляказетт.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 30-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.