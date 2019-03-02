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Трансляция
С конца
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'26
Мусса Сиссоко ошибся с передачей вперед по правому флангу атаки своей команды. Кейн лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'24
Эриксен навесил со штрафного с правого фланга атаки в центр владений Лено, где Кейн в прыжке ударом головой отправил мяч точно в цель, но уже после свистка арбитра об офсайде.
'22
Растерянными пока выглядят футболисты «Тоттенхэм Хотспур» и их наставник Маурисио Почеттино. Нужно что-то предлагать соперникам для изменения хода матча.
'20
Длительное время контролируют мяч футболисты «Тоттенхэм Хотспур» в эти минуты матча, но почти без продвижения к чужим воротам.
'18
Важный гол удалось провести гостям уже на старте нашего матча. И все еще без ударов по чужим воротам «Тоттенхэм Хотспур».
'16
'15
Кейн устремился в скоростной прорыв от центра поля и был остановлен грубым подкатом сзади со стороны Джака, но арбитр даже фола в этом эпизоде не зафиксировал.
'13
Гюэндузи исполнил заброс с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где здорово на опережение против Ляказетта сыграл Санчес.
'11
Сон попытался обыграться в стеночку с Триппьером на правом фланге атаки, но ответный пас от партнера по команде не прошел.
'9
С преимуществом «Арсенала» развивается у нас игра в эти минуты матча. Вынуждены в основном обороняться хозяева поля.
'7
Алекс Ивоби попытался самостоятельно прорваться к чужой штрафной, но надежно было сыграно против него в отборе защитниками «Тоттенхэм Хотспур».
'5
Ваньяма откровенно прихватил соперника за футболку поблизости от центра поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр.
'3
Ивоби исполнил передачу с левого фланга атаки в чужую штрафную на линию вратарской, где слета не получилось толком пробить по воротам у Ляказетта.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 15:30 по московскому времени.