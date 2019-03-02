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Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
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Чикаго БуллзАтланта Хоукс
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Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
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02:00
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Тоттенхэм Хотспур Арсенал

Война за Лондон: «Тоттенхэм» пропустил от «Арсенала». LIVE

Онлайн-трансляция матча 29-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал»

В матче 29-го тура Английской премьер-лиги сражающиеся за место в Лиге чемпионов «Тоттенхэм» и «Арсенал» встречаются в дерби северного Лондона. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
29-й тур  |   02 марта 15:30   |  1 тайм
Тоттенхэм Хотспур
0:1
Арсенал
Стадион «Уэмбли», Лондон | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Рэмси 16'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Уго Льорис
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
5 (з)   Ян Вертонген
6 (з)   Давинсон Санчес
2 (з)   Киран Триппьер
3 (з)   Дэнни Роуз
17 (п)   Мусса Сиссоко
12 (п)   Виктор Ваньяма
23 (п)   Кристиан Эриксен
7 (н)   Сон Хын
10 (н)   Гарри Кейн
19 (в)   Бернд Лено
5 (з)   Сократис Папастатопулос
18 (з)   Начо Монреаль
6 (з)   Лоран Косельни
20 (з)   Шкодран Мустафи
8 (п)   Аарон Рэмси 16'
34 (п)   Гранит Джака
29 (п)   Маттео Гюэндузи
7 (п)   Генрих Мхитарян
17 (н)   Алекс Айуоби
9 (н)   Александр Ляказетт
Запасной состав
22 (в)   Пауло 
24 (з)   Серж Орье
33 (з)   Бен Дэвис
11 (п)   Эрик Ламела
52 (п)   Оливер Скипп
27 (п)    Лукас
18 (н)   Фернандо Льоренте
1 (в)   Петр Чех
31 (з)   Зеад Колашинац
11 (з)   Лукас Торрейра
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
22 (п)   Денис Суарес
10 (п)   Месут Озил
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
Самоечитаемое
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'26
Мусса Сиссоко ошибся с передачей вперед по правому флангу атаки своей команды. Кейн лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'24
Эриксен навесил со штрафного с правого фланга атаки в центр владений Лено, где Кейн в прыжке ударом головой отправил мяч точно в цель, но уже после свистка арбитра об офсайде.
'22
Растерянными пока выглядят футболисты «Тоттенхэм Хотспур» и их наставник Маурисио Почеттино. Нужно что-то предлагать соперникам для изменения хода матча.
'20
Длительное время контролируют мяч футболисты «Тоттенхэм Хотспур» в эти минуты матча, но почти без продвижения к чужим воротам.
'18
Важный гол удалось провести гостям уже на старте нашего матча. И все еще без ударов по чужим воротам «Тоттенхэм Хотспур».
'16
Гол! 0:1! Ляказетт передачей от центра поля запустил в прорыв Аарона Рэмси, а тот оторвался от защитника, вышел один на один, обыграл Льориса и закатил мяч в пустые ворота!
'15
Кейн устремился в скоростной прорыв от центра поля и был остановлен грубым подкатом сзади со стороны Джака, но арбитр даже фола в этом эпизоде не зафиксировал.
'13
Гюэндузи исполнил заброс с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где здорово на опережение против Ляказетта сыграл Санчес.
'11
Сон попытался обыграться в стеночку с Триппьером на правом фланге атаки, но ответный пас от партнера по команде не прошел.
'9
С преимуществом «Арсенала» развивается у нас игра в эти минуты матча. Вынуждены в основном обороняться хозяева поля.
'7
Алекс Ивоби попытался самостоятельно прорваться к чужой штрафной, но надежно было сыграно против него в отборе защитниками «Тоттенхэм Хотспур».
'5
Ваньяма откровенно прихватил соперника за футболку поблизости от центра поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр.
'3
Ивоби исполнил передачу с левого фланга атаки в чужую штрафную на линию вратарской, где слета не получилось толком пробить по воротам у Ляказетта.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 15:30 по московскому времени.