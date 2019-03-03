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Россия / Премьер-Лига
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АрсеналЦСКА
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Локомотив МКрылья Советов
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РубинАхмат
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Испания / Примера
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ВильярреалАлавес
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Реал МадридБарселона
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Англия / Премьер-лига
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Тоттенхэм ХотспурАрсенал
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18:00
БорнмутМанчестер Сити
0:1
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18:00
Брайтон энд Хоув АльбионХаддерсфилд Таун
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БёрнлиКристал Пэлас
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Манчестер ЮнайтедСаутгемптон
3:2
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18:00
ВулверхэмптонКардифф Сити
2:0
закончен
20:30
Вест Хэм ЮнайтедНьюкасл Юнайтед
2:0
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Украина / Премьер-лига
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ДеснаДинамо К
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ЧерноморецШахтёр Д
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Италия / Серия А
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БайерФрайбург
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Айнтрахт ФХоффенхайм
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НимРенн
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РеймсАмьен
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15:00
ТракторАвтомобилист
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17:00
ВитязьЦСКА
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закончен
17:00
СпартакСКА
2:5
закончен
17:00
ТорпедоБарыс
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закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Коламбус Блю ДжекетсЭдмонтон Ойлерз
0:4
закончен
00:00
Лос-Анджелес КингзЧикаго Блэкхоукс
6:3
закончен
03:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
5:1
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
1:5
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
5:2
закончен
03:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
1:0
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзДаллас Старз
1:4
закончен
04:00
Аризона КойотсДетройт Ред Уингз
3:1
закончен
06:00
Калгари ФлэймзМиннесота Уайлд
2:4
закончен
Единая лига ВТБ
15:30
Парма Автодор
93:105
закончен
16:00
Локомотив-Кубань Енисей
79:67
закончен
18:00
УНИКС Астана
95:98
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
93:129
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсОрландо Мэджик
112:117
закончен
03:30
Майами ХитБруклин Нетс
117:88
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
116:102
закончен
04:30
Даллас МавериксМемфис Гриззлиз
81:111
закончен
04:30
Филадельфия СиксерсГолден Стэйт Уорриорз
117:120
закончен
05:00
Юта ДжазМилуоки Бакс
115:111
закончен
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Лейкерс
118:109
закончен
05:00
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
112:120
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
13:45
Масс-старт 30 км, женщины
1
Терезе Йохауг (Норвегия)
1:14:26.2
2
Ингвильд Эстберг (Норвегия)
+36.80
3
Фрида Карлссон (Швеция)
+44.00
закончен
Олимпизм / Церемония открытия Универсиады-2019
14:30
Состоялась церемония открытия Универсиады-2019 в Красноярске
закончен
Конькобежный спорт / ЧМ по конькобежному спорту
22:00
Классическое многоборье
закончен
Хроника /
06:00
Онлайн главных событий второго дня Универсиады-2019
online
Россия / Премьер-Лига
11:30
УфаДинамо М
1:2
закончен
14:00
ЕнисейРостов
1:1
закончен
19:00
Спартак МКраснодар
1:0
1 тайм
Англия / Премьер-лига
15:00
УотфордЛестер Сити
2:1
закончен
17:05
ФулхэмЧелси
1:2
закончен
19:15
ЭвертонЛиверпуль
0:0
1 тайм
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
СКА-ХабаровскЧертаново
1:3
закончен
13:00
СибирьТюмень
2:0
закончен
13:00
РоторСпартак-2
0:0
закончен
14:00
Нижний НовгородСочи
0:0
закончен
15:00
МордовияТамбов
1:3
закончен
15:00
ХимкиФакел
1:1
закончен
15:30
Краснодар-2Луч
2:1
закончен
16:00
Зенит-2Шинник
1:0
закончен
17:00
АрмавирТомь
0:0
закончен
17:00
БалтикаАвангард К
2:1
закончен
Испания / Примера
14:00
ЭйбарСельта
1:0
закончен
18:15
БетисХетафе
0:2
2 тайм
20:30
Реал СосьедадАтлетико М
не начался
22:45
ВаленсияАтлетик Б
не начался
Италия / Серия А
14:30
ТориноКьево
3:0
закончен
17:00
УдинезеБолонья
2:1
закончен
17:00
ДженоаФрозиноне
0:0
закончен
17:00
СПАЛСампдория
1:2
закончен
20:00
АталантаФиорентина
не начался
22:30
НаполиЮвентус
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЗаряВорскла
3:0
закончен
15:00
Олимпик ДАрсенал К
0:1
закончен
18:00
АлександрияМариуполь
0:1
2 тайм
18:00
КарпатыЛьвов
0:1
2 тайм
Франция / Лига 1
17:00
ГенгамНант
0:0
закончен
17:00
ЛилльДижон
1:0
закончен
17:00
НиццаСтрасбург
1:0
закончен
19:00
ЛионТулуза
1:1
1 тайм
23:00
МарсельСент-Этьен
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ШтутгартГанновер-96
5:1
закончен
20:00
ВольфсбургВердер
не начался
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевМеталлург Мг
1:2 (ОТ)
закончен
17:00
Динамо МЙокерит
3:0
закончен
17:00
Ак БарсАвангард
2:3
3 период
18:00
ХК СочиЛокомотив
2:1
перерыв
Хоккей / Универсиада-2019
15:30
РоссияЯпония
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
не начался
23:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
не начался
00:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
00:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВиннипег Джетс
не начался
03:30
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксЧикаго Блэкхоукс
не начался
Единая лига ВТБ
18:00
Калев Цмоки-Минск
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19:30
Зелена Гура ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
23:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
не начался
23:30
Чикаго БуллзАтланта Хоукс
не начался
23:30
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
не начался
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
15:00
Мужчины. Масс-старт 50 км свободным стилем
1
Холунд (Норвегия)
1:49.59,3
2
Большунов (Россия)
+27,8
3
Рёте (Норвегия)
+57,8
закончен
Испания / Примера
23:00
ЛеганесЛеванте
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАвтомобилист
не начался
19:00
ТорпедоБарыс
не начался
19:30
ВитязьЦСКА
не начался
19:30
СпартакСКА
не начался
00:00
АвангардАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Баффало СэйбрзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Химки ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Майами ХитАтланта Хоукс
не начался
03:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
не начался
05:00
Юта ДжазНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзМилуоки Бакс
не начался
06:00
Сакраменто КингзНью-Йорк Никс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Эвертон Ливерпуль

Мерсисайдское дерби: «Ливерпуль» бьется за лидерство. LIVE

Онлайн-трансляция матча 29-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль»

«Эвертон» принимает «Ливерпуль» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
29-й тур  |   03 марта 19:15   |  1 тайм
Эвертон
0:0
Ливерпуль
Стадион «Гудисон Парк», Ливерпуль | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Уолкотт 7'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Джордан Пикфорд
5 (з)   Курт Зума
12 (з)   Лука Динь
23 (з)   Шеймус Коулман
4 (з)   Майкл Кин
18 (п)   Морган Шнейдерлен
20 (п)    Бернард
17 (п)   Идрисса Гейе
10 (п)   Гилфи Тор
11 (н)   Тео Уолкотт 7'
29 (н)   Доминик Калверт-Льюин
13 (в)   Алисон Бекер
32 (з)   Жоэль Матип
4 (з)   Вирджил ван
26 (з)   Эндрю Робертсон
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
14 (п)   Джордан Хендерсон
3 (п)    Фабиньо
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
11 (п)   Мохамед Салах
27 (н)   Дивок Ориги
10 (н)   Садио Мане
Запасной состав
22 (в)   Мартен Стекеленбург
43 (з)   Джонджо Кенни
6 (з)   Фил Джагелка
26 (п)   Том Дэвис
8 (п)   Андре Гомеш
14 (н)   Дженк Тосун
30 (н)    Ришарлисон
22 (в)   Симон Миньоле
7 (п)   Джеймс Милнер
20 (п)   Адам Лаллана
8 (п)   Наби Кейта
23 (н)   Шердан Шакири
15 (н)   Дэниел Старридж
9 (н)   Роберто Фирмино
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Владение мячом
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Коулман заехал Робертсону по ногам в центре поля.
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Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало мерсисайдского дерби запланировано на 19:15 по московскому времени.