- 539795 просмотров Зеленский признал неизбежность переговоров Украины и России
- 345469 просмотров Криминалисты СКР объяснили, как погибла группа Дятлова
- 304965 просмотров Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана
- 130814 просмотров Серебряков ответил на обвинения в русофобии
- 114358 просмотров В федерации объяснили, почему Медведева не получила 6 млн рублей
- 98585 просмотров В ФРГ переживают за транзит газа через Украину после слов Новака
- 95056 просмотров Сын погибшей от «Новичка» англичанки написал письмо Путину
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'3
Коулман заехал Робертсону по ногам в центре поля.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало мерсисайдского дерби запланировано на 19:15 по московскому времени.