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Трансляция
С конца
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'29
Триппьер от правой бровки выполнил стандарт, Кабальеро вышел из ворот и кулаком двинул по мячу.
'27
Меняются команды ролями — теперь уже «Тоттенхэм» старается больше контролировать мяч.
'25
Прошёл заброс от Эриксена в штрафную хозяев, Сон Хын Мин мяч на грудь принял, но со второго касания Алонсо помешал корейцу пробить!
'23
Сон Хэн Мин полез в штрафную «Челси», но переоценил свои силы и мяч потерял.
'22
А вот сейчас Льорис сыграл здорово! Вовремя вышел вратарь «Тоттенхэма» из ворот и опередил Игуаина.
'20
Льорис подарил мяч сопернику, Азар отпасовал к радиусу штрафной, Игуаин пробил мимо дальнего угла ворот!
'18
«Челси» в затяжной позиционной атаке застрял, но при этом без продвижения к воротам.
'16
Эриксен в борьбе за мяч нарушил правила — фол в атаке.
'15
Постепенно «Тоттенхэм» отодвигает игру от своих ворот.
'14
Подача Азара от угла поля не получила продолжения в штрафной площади соперника.
'13
Аспиликуэта от угла штрафной пробил по воротам — мяч после рикошета отправился на угловой.
'12
Стартовые минуты встречи прошли под диктовку «Челси».
'11
Педро от левого края прострелил на ближнюю штангу, но там Льорис был первым на мяче.
'9
Мог «Тоттенхэм» выбежать в опасную контратаку. но Кейн немного завозился с мячом, позволив сопернику вернуться в оборону.
'8
Канте получил передачу от Азара, подача от лицевой линии в штрафную была прервана защитниками «шпор».
'6
Неожиданный отскок мяча в центр штрафной гостей, Игуаин в касание пробил — штанга! Льорис даже не дёрнулся в этом моменте!
'5
Алонсо штрафной удар исполнил, рикошет по пути случился, но мяч в сторону ворот «Тоттенхэма» не полетел.
'4
Уинкс в двух метрах от штрафной площади гостей сбил Ковачича.
'3
Сиссоко не позволил Алонсо уйти от левой бровки в центр, нарушив правила. Стандарт «Челси» ничего не дал.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 28-го тура АПЛ: «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало лондонского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.