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Трансляция
С конца
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'17
Робертсон получил пас на ход, дошёл до лицевой и прострелил в штрафную! Выбили мяч манкунианцы.
'16
Салах со штрафного пробил не лучшим образом, послав мяч на трибуну. Очень высоко получилось.
'14
Матип набрал скорость, рванул в свободную зону и был сбит Эррерой на подступах к штрафной. Перспективный стандарт для «Ливерпуля».
'12
«Манчестер» играет без мяча, хозяева вынуждены большими силами отойти на свою половину поля.
'10
Мерсисайдцы разыграли комбинацию на фланге, но всё завершилось на Салахе, который послал мяч в аут.
'8
Салах с правого края вошёл в штрафную, стянул на себя двух соперников и прострелил! Мяч после рикошета отскочил к де Хеа.
'6
Манкунианцы провели атаку левым флангом, Погба вырезал подачу в штрафную, но там Робертсон опередил Лукаку.
'4
«Ливерпуль» забрал мяч и перевёл игру на половину поля хозяев. Но пока без ударов.
'2
Гости разыграли свободный, последовала скидка на Милнера, который пробил и попал в стенку.
'1
Янг сделал неудачную передачу назад, Фирмино мог выскочить один на один, но де Хеа опередил бразильца. И это свободный удар — испанский голкипер сыграл рукой, прерывая пас Янга.
'1
Матч начался! Манкунианцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 27-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 17:05 по московскому времени.