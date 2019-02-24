Манчестер Юнайтед

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Испания / Примера
15:00
ХетафеРайо Вальекано
2:1
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18:15
СевильяБарселона
2:4
закончен
20:30
АлавесСельта
0:0
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Атлетик БЭйбар
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Товарищеские матчи (клубы)
17:00
Спартак М Шериф
1:2
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18:00
ЦСКА Уфа
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Украина / Премьер-лига
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Англия / Премьер-лига
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БёрнлиТоттенхэм Хотспур
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БорнмутВулверхэмптон
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Ньюкасл ЮнайтедХаддерсфилд Таун
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20:30
Лестер СитиКристал Пэлас
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ГенгамАнже
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Нью-Йорк РейнджерсНью-Джерси Дэвилз
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21:00
Баффало СэйбрзВашингтон Кэпиталз
5:2
закончен
00:00
Сент-Луис БлюзБостон Брюинз
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закончен
01:00
Коламбус Блю ДжекетсСан-Хосе Шаркс
4:0
закончен
01:00
Флорида ПантерзЛос-Анджелес Кингз
6:1
закончен
01:00
Даллас СтарзКаролина Харрикейнз
0:3
закончен
01:30
Нэшвилл ПредаторзКолорадо Эвеланш
0:5
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
6:3
закончен
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Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
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Эдмонтон ОйлерзАнахайм Дакс
2:1
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксНью-Йорк Айлендерс
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21:00
Филадельфия СиксерсПортленд Трэйл Блэйзерс
115:130
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03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Лейкерс
128:115
закончен
03:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
112:119
закончен
03:00
Кливленд КавальерсМемфис Гриззлиз
112:107
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсБруклин Нетс
115:117
закончен
03:00
Атланта ХоуксФиникс Санз
120:112
закончен
03:30
Майами ХитДетройт Пистонс
96:119
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
116:119
закончен
04:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
126:116
закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзХьюстон Рокетс
112:118
закончен
04:30
Милуоки БаксМиннесота Тимбервулвз
140:128
закончен
06:00
Юта ДжазДаллас Маверикс
125:109
закончен
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону
11:00
Мужчины. Спринтерская гонка 10 км
1
Т. Бё
21:40.1
закончен
14:00
Женщины. Спринтерская гонка 7,5 км
1
Брорссон
19:37.4
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
13:00
Женщины. Скиатлон 15 км
1
Йохауг
36:54.5
закончен
14:30
Мужчины. Скиатлон 30 км
1
Рете
1:10:21.8
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15:00
ЧелсиБрайтон энд Хоув Альбион
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17:05
АрсеналСаутгемптон
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1 тайм
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Атлетико МВильярреал
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ЛевантеРеал Мадрид
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СампдорияКальяри
1:0
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17:00
КьевоДженоа
0:0
1 тайм
17:00
БолоньяЮвентус
0:0
1 тайм
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СассуолоСПАЛ
0:0
1 тайм
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ФиорентинаИнтер М
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Арсенал КДесна
0:2
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ВорсклаКарпаты
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17:00
МонпельеРеймс
1:0
1 тайм
17:00
НантБордо
0:0
1 тайм
17:00
ТулузаКан
0:0
1 тайм
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РеннМарсель
не начался
23:00
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Боруссия ДБайер
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Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
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Детройт Ред УингзСан-Хосе Шаркс
не начался
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Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
не начался
03:00
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
не начался
03:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Аризона КойотсВиннипег Джетс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
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1
Т. Бё
31:10.3
закончен
13:00
Женщины. Гонка преследования 10 км
1
Юрлова-Перхт
27:43.4
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Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
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Динамо КЗаря
не начался
20:00
Шахтёр ДАлександрия
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Германия / Бундеслига
22:30
РБ ЛейпцигХоффенхайм
не начался
Италия / Серия А
22:30
ЛациоУдинезе
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Испания / Примера
23:00
ЖиронаРеал Сосьедад
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингЛос-Анджелес Кингз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшФлорида Пантерз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксАнахайм Дакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Майами ХитФиникс Санз
не начался
03:30
Бруклин НетсСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзСакраменто Кингз
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсАтланта Хоукс
не начался
04:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсДаллас Маверикс
не начался
Манчестер Юнайтед Ливерпуль

Сульшер против лидера: «МЮ» принимает «Ливерпуль». LIVE

Онлайн-трансляция матча 27 тура АПЛ «МЮ» — «Ливерпуль»

В центральном матче 27-го тура Английской премьер-лиги оживший «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера принимает лидирующий «Ливерпуль» Юргена Клоппа. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
27-й тур  |   24 февраля 17:05   |  1 тайм
Манчестер Юнайтед
0:0
Ливерпуль
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
23 (з)   Люк Шоу
12 (з)   Крис Смоллинг
18 (з)   Эшли Янг
2 (з)   Виктор Линделёф
21 (п)   Андер Эррера
6 (п)   Поль Погба
39 (п)   Скотт МакТоминай
8 (п)   Хуан Мата
9 (н)   Ромелу Лукаку
10 (н)   Маркус Рашфорд
13 (в)   Алисон Бекер
32 (з)   Жоэль Матип
4 (з)   Вирджил ван
26 (з)   Эндрю Робертсон
7 (п)   Джеймс Милнер
3 (п)    Фабиньо
14 (п)   Джордан Хендерсон
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
11 (п)   Мохамед Салах
10 (н)   Садио Мане
9 (н)   Роберто Фирмино
Запасной состав
22 (в)   Серхио Ромеро
3 (з)   Эрик Бейи
20 (з)   Диогу Далот
15 (п)   Андреас Перейра
14 (п)   Джесси Лингард
17 (п)    Фред
7 (н)   Алексис Санчес
22 (в)   Симон Миньоле
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
8 (п)   Наби Кейта
20 (п)   Адам Лаллана
23 (н)   Шердан Шакири
27 (н)   Дивок Ориги
15 (н)   Дэниел Старридж
Самоечитаемое
Трансляция
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'17
Робертсон получил пас на ход, дошёл до лицевой и прострелил в штрафную! Выбили мяч манкунианцы.
'16
Салах со штрафного пробил не лучшим образом, послав мяч на трибуну. Очень высоко получилось.
'14
Матип набрал скорость, рванул в свободную зону и был сбит Эррерой на подступах к штрафной. Перспективный стандарт для «Ливерпуля».
'12
«Манчестер» играет без мяча, хозяева вынуждены большими силами отойти на свою половину поля.
'10
Мерсисайдцы разыграли комбинацию на фланге, но всё завершилось на Салахе, который послал мяч в аут.
'8
Салах с правого края вошёл в штрафную, стянул на себя двух соперников и прострелил! Мяч после рикошета отскочил к де Хеа.
'6
Манкунианцы провели атаку левым флангом, Погба вырезал подачу в штрафную, но там Робертсон опередил Лукаку.
'4
«Ливерпуль» забрал мяч и перевёл игру на половину поля хозяев. Но пока без ударов.
'2
Гости разыграли свободный, последовала скидка на Милнера, который пробил и попал в стенку.
'1
Янг сделал неудачную передачу назад, Фирмино мог выскочить один на один, но де Хеа опередил бразильца. И это свободный удар — испанский голкипер сыграл рукой, прерывая пас Янга.
'1
Матч начался! Манкунианцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 27-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 17:05 по московскому времени.