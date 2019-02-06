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Трансляция
С конца
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'90+9
'90+8
'90+5
Всячески затягивают сейчас время футболисты «Манчестер Сити». Пытаются гости удержать выгодный для них результат.
'90+3
Рахим Стерлинг вышел на ударную позицию у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч в ближайшего соперника.
'90+1
Семь минут добавил арбитр к основному времени матча.
'89
'89
'86
Тосун и Отаменди болезненно столкнулись друг с другом в штрафной «Манчестер Сити». Пауза у нас в игре.
'84
Ришарлисон исполнил опасную передачу на правый край чужой штрафной, где Тосуна лишь в последний момент опередил вышедший из ворот Эдерсон.
'82
'80
'80
'79
'79
'77
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити». Могут себе позволить горожане никуда не торопиться.
'75
Слишком сильная и неточная диагональная передача была исполнена с левого фланга на правый фланг атаки «Эвертона». В результате Уолкотт лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'73
'73
'73
'70
Бернард получил передачу на левом фланге атаки, но затем не сумел один в один переиграть Уолкера, мяч потеряв.
'68
Рахим Стерлинг был первым на подборе в чужой штрафной и нанес удар с выгодной позиции, но после рикошета мяч полетел выше створа ворот.
'66
Толком не получаются сейчас атаки у хозяев поля. Более того, значительно лучше контролируют мяч гости.
'64
'64
'63
После потери соперников подобрал мяч на правом краю чужой штрафной Тео Уолкотт и исполнил прострел в центр, но вышло в руки голкиперу.
'61
Лапорт исполнил слишком сильную и неточную передачу к чужой штрафной в направлении Агуэро. В результате мяч ушел за лицевую линию поля.
'59
'59
'58
Момент у «Манчестер Сити»! Первый удар головой Бернарду Силва из пределов вратарской парировал Пикфорд, после чего Серхио Агуэро ударом в падении через себя отправил мяч рядом со штангой!
'56
Мяч в основном находится поблизости от центра поля. Спокойно развивается у нас игра.
'54
Бернард после неудачно разыгранного штрафного оказался первым на подборе, но отдал затем невразумительную передачу в аут на левый фланг атаки.
'52
Идрисса Гейе оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной, на исполнение пробил, но вышло прямо в руки голкиперу.
'50
Люка Динь навесил со штрафного с правого фланга атаки в центр владений Эдерсона, где Курт Зума немного не добрался до мяча.
'48
Лапорт и Тео Уолкотт болезненно столкнулись друг с другом. Пауза у нас в игре.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Довольно существенное территориальное преимущество гостей справедливо воплотилось в забитый мяч перед самым перерывом.
'45+2
'44
Лерой Зане забрался во вне игры в чужой штрафной во время быстрой атаки «Манчестер Сити».
'42
Бернарду Силва навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где в прыжке первым на мяче был Кенни.
'40
Лерой Зане забрался во вне игры на левом фланге атаки у чужой штрафной после быстрой передачи вперед от центра поля.
'38
Илкай Гюндоган исполнил подачу с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'36
Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'34
Стоунз исполнил заброс на Лероя Зане на левый фланг атаки, но тот не сумел мяч нормально обработать, выпустив его за лицевую линию поля.
'32
Бернард навесил с угла поля в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'31
Идрисса Гуйе прошел вперед по флангу и исполнил подачу в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен на угловой.
'29
Тео Уолкотт навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Бернард сумел опередить Уолкера, но пробил головой неточно.
'27
Давид Силва отдал слишком сильную передачу низом на Лероя Зане у чужой штрафной. В результате немец упустил мяч за лицевую линию поля.
'25
Тео Уолкотт получил пас на правом фланге атаки у чужой штрафной, но под прессингом со стороны Лапорта сам же и выпустил мяч за пределы поля.
'23
Эмерик Лапорт исполнил слишком сильную и неточную диагональную передачу на левый фланг атаки. В результате мяч ушел за боковую линию поля.
'21
Тео Уолкотт получил передачу на правом фланге атаки и попытался прострелить в центр чужой штрафной, где Фернандиньо был первым на мяче.
'19
Перекладина! Лерой Зане прострелил с левого края чужой штрафной во вратарскую, где Гюндоган ударом в касание отправил мяч в перекладину!
'17
Момент у «Манчестер Сити»! После подачи с углового с левого фланга во вратарскую Пикфорд не сумел сыграл на выходе, а Ляпорт пробил головой с нескольких метров неточно!
'15
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» в эти минуты матча. Однако, пока без опасных моментов.
'13
Лерой Зане забрался во вне игры у чужой штрафной в ходе быстрой атаки «Манчестер Сити».
'11
Лерой Зане прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, попытался прострелить в центр, но вышло в ногу сопернику.
'9
Том Дэвис получи передачу на правом фланге атаки у чужой штрафной, но исполнил затем слишком сильную и неточную подачу за лицевую линию поля.
'7
Тео Уолкот прошел вперед по флангу и исполнил подачу в чужую штрафную, откуда мяч подальше был вынесен одним из защитников.
'5
Кайл Уолкер получил передачу на правом фланге атаки у чужой штрафной, но арбитр зафиксировал в этом эпизоде офсайд.
'3
После подачи первого в матче углового оказался первым на подборе у чужой штрафной Лерой Зане и в касание опасно пробил, но мяч пролетел рядом со штангой!
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 27-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.