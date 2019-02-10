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Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
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04:00
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
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Бостон СелтиксЛос-Анджелес Клипперс
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Детройт ПистонсВашингтон Уизардс
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03:00
Кливленд КавальерсНью-Йорк Никс
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Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
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Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Клипперс
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04:00
Хьюстон РокетсДаллас Маверикс
не начался
04:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
не начался
05:00
Денвер НаггетсМайами Хит
не начался
Манчестер Сити Челси

В погоне за лидером: «Ман Сити» обыгрывает «Челси». LIVE

«Манчестер Сити» встречается с «Челси» в рамках 26-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле принимает «Челси» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
26-й тур  |   10 февраля 19:00   |  1 тайм
Манчестер Сити
4:0
Челси
Стадион «Этихад - Сити оф Манчестер», Манчестер | Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Стерлинг 4'
Агуэро 13'
Агуэро 19'
Гюндоган 25'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)    Эдерсон
2 (з)   Кайл Уолкер
5 (з)   Джон Стоунс
14 (з)   Эмерик Лапорт
35 (п)   Александр Зинченко
25 (п)    Фернандиньо
8 (п)   Илкай Гюндоган 25'
17 (п)   Кевин Де
20 (п)   Бернарду Силва
7 (п)   Рахим Стерлинг 4'
10 (н)   Серхио Агуэро 13' 19'
1 (в)   Кепа Аррисабалага
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
3 (з)   Маркос Алонсо
2 (з)   Антонио Рюдигер
30 (з)   Давид Луис
5 (п)    Жоржиньо
7 (п)   Н'Голо Канте
8 (п)   Росс Баркли
9 (н)   Гонсало Игуаин
11 (н)   Педро Родригес
10 (н)   Эден Азар
Запасной состав
49 (в)   Арьянет Мурич
3 (з)    Данило
30 (з)   Николас Отаменди
21 (п)   Давид Сильва
19 (п)   Лерой Зане
26 (н)   Рияд Марез
33 (н)   Габриэл Жезус
13 (в)   Вилли Кабальеро
27 (з)   Андреас Кристенсен
33 (з)    Эмерсон
12 (п)   Рубен Лофтус-Чик
17 (п)   Матео Ковачич
18 (н)   Оливье Жиру
22 (н)    Виллиан
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'25
ГОЛ! Гюндоган в касание с радиуса штрафной исполнил «щекой» точно в дальний нижний угол ворот!
'23
Немного успокоилась игра. «Челси» пробует наладить контроль мяча, но пока это получается хорошо лишь на своей половине поля.
'21
Баркли получил мяч у штрафной площади, удар с сопротивлением вышел мимо цели!
'19
ГОЛ! Баркли головой старался скинуть мяч на своего вратаря, но получился в итоге пас на Агуэро, Серхио этим подарком воспользовался, послав мяч в ворота!
'17
Успел Кепа выйти из ворот и забрал мяч в руки после паса в штрафную, рассчитанный на Агуэро.
'15
Игуаин просил передачу в центр, а мяч был доставлен на фланг — осталась атака гостей без продвижения к воротам.
'13
ГОЛ! Шикарным ударом из-за штрафной Агуэро закрутил мяч в дальний верхний угол ворот! Отчаянный прыжок Кепы ничем тут уже помочь не мог.
'13
Азар после своего соло пробил несильно в ближний нижний угол ворот — Эдерсон справился.
'12
У «Сити» лучше держится мяч. Хозяева очень просто добираются к штрафной площади соперника.
'10
Пошли лондонцы в высокий прессинг, но Канте в отборе перестарался — фол в атаке.
'8
Промах дня! Силва прострелил на дальнюю штангу, Агуэро умудрился не попасть в открытый угол ворот!
'6
«Челси» свою атаку провёл, заброс был в расчёте на Игуаина, но Гонсало не зацепился за мяч, проиграв верховое единоборство.
'4
ГОЛ! Быстро хозяева разыграли стандарт с пасом на правый край штрафной площади, Силва прострелил вдоль вратарской, а Стерлинг ударом в касание открыл счёт в матче!
'3
Азар своей передачей нашёл на линии штрафной Игуаина, но тому пробить по воротам не дали.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли «горожане».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Челси». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.