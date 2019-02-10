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Трансляция
С конца
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'25
'23
Немного успокоилась игра. «Челси» пробует наладить контроль мяча, но пока это получается хорошо лишь на своей половине поля.
'21
Баркли получил мяч у штрафной площади, удар с сопротивлением вышел мимо цели!
'19
'17
Успел Кепа выйти из ворот и забрал мяч в руки после паса в штрафную, рассчитанный на Агуэро.
'15
Игуаин просил передачу в центр, а мяч был доставлен на фланг — осталась атака гостей без продвижения к воротам.
'13
'13
Азар после своего соло пробил несильно в ближний нижний угол ворот — Эдерсон справился.
'12
У «Сити» лучше держится мяч. Хозяева очень просто добираются к штрафной площади соперника.
'10
Пошли лондонцы в высокий прессинг, но Канте в отборе перестарался — фол в атаке.
'8
Промах дня! Силва прострелил на дальнюю штангу, Агуэро умудрился не попасть в открытый угол ворот!
'6
«Челси» свою атаку провёл, заброс был в расчёте на Игуаина, но Гонсало не зацепился за мяч, проиграв верховое единоборство.
'4
'3
Азар своей передачей нашёл на линии штрафной Игуаина, но тому пробить по воротам не дали.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли «горожане».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Челси». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.