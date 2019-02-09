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Трансляция
С конца
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'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Комфортное преимущество в счете «Ливерпулю» по итогам первой половины встречи обеспечили голы Мане и Вейналдума. При этом нельзя сказать, что совсем безнадежно смотрелся «Борнмут».
'45
Салах оказался первым на подборе на линии чужой штрафной и здорово пробил под перекладину ворот, но Артур Боруц в красивом прыжке выручил свою команду!
'43
Салах перестарался в борьбе за мяч на правом фланге атаки, нарушив правила против своего соперника. Фол арбитр зафиксировал, но пока без желтой карточки.
'41
Салах навесил со штрафного с левого фланга атаки в центр владений Боруца, где арбитр зафиксировал офсайд у Мане.
'40
Стив Хук с нарушением правил встретил Фабиньо на левом фланге атаки «Ливерпуля». Может быть опасный стандарт у хозяев поля.
'38
'38
После длинной передачи из глубины поля к штрафной «Борнмута» нарушил правила в борьбе за мяч Мохамед Салах, что и зафиксировал арбитр.
'36
Фрейзер исполнил слишком сильную и неточную подачу с левого фланга атаки. В результате мяч ушел за лицевую линию поля.
'34
'33
Фирмино отпасовал у чужой штрафной правее на Салаха, но надежно против египтянина в отборе сыграл Гослинг.
'31
Момент у «Ливерпуля»! После провала обороны гостей выскочил один на один по центру Фирмино, но отправил мяч прямо во вратаря!
'29
Фабиньо исполнил подачу с правого фланга атаки на левый край чужой штрафной, где нанес удар слета Салах, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'27
Вейналдум убежал в скоростной прорыв по центру к чужой штрафной, отпасовал правее на Салаха, но тот не сумел в решающий момент мяч нормально обработать.
'25
'24
'23
Милнер подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил прострел в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен на угловой.
'21
Фрейзер получил пас на правом краю чужой штрафной и исполнил подачу в центр, но там немного не дотянулся до мяча Джошуа Кинг.
'19
Фабиньо исполнил диагональный перевод на левый фланг атаки, где Робертсон не сумел мяч обработать, выпустив его за боковую линию поля.
'17
Фрейзер забрался во вне игры на левом фланге атаки своей команды у чужой штрафной.
'15
Айб опасно головой сбрасывал мяч в чужую штрафную на Кинга, но здорово сыграл в этом моменте на опережение Ван Дейк.
'13
Салах приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, нанес удар со средней дистанции, но рикошетом от защитника мяч прилетел в руки вратарю.
'11
Салах вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и на исполнение попытался пробить, но отправил мяч выше створа ворот Артура Боруца.
'9
А теперь уже Садио Мане толкнул соперника у чужой штрафной. Очередной фол в атаке зафиксировал арбитр.
'7
Наби Кейта перестарался в борьбе за мяч поблизости от чужой штрафной, нарушив правила против Гослинга.
'5
Длительное время контролируют мяч футболисты «Ливерпуля», но пока без опасных моментов у чужих ворот.
'3
Момент у «Борнмута»! Фрейзер вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и опасно пробил, но выручил свою команду Алиссон!
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.