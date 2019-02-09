'45+2

Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Комфортное преимущество в счете «Ливерпулю» по итогам первой половины встречи обеспечили голы Мане и Вейналдума. При этом нельзя сказать, что совсем безнадежно смотрелся «Борнмут».