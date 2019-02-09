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2 тайм
18:00
Хаддерсфилд ТаунАрсенал
0:2
2 тайм
18:00
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2:0
2 тайм
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0:0
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2 тайм
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РБ ЛейпцигАйнтрахт Ф
0:0
2 тайм
17:30
Боруссия МГерта
0:3
2 тайм
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Ганновер-96Нюрнберг
1:0
2 тайм
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ФрайбургВольфсбург
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2 тайм
20:30
БаварияШальке-04
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ПСЖБордо
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Чикаго БлэкхоуксДетройт Ред Уингз
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02:00
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
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Даллас МавериксПортленд Трэйл Блэйзерс
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23:30
Филадельфия СиксерсЛос-Анджелес Лейкерс
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02:00
Сакраменто КингзФиникс Санз
не начался
03:30
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
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04:30
Голден Стэйт УорриорзМайами Хит
не начался
Ливерпуль Борнмут

Вернуться к победам: «Ливерпуль» обыгрывает «Борнмут». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Борнмут»

«Ливерпуль» на своем поле принимает «Борнмут» в матче 26-го тура чемпионата Англии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
26-й тур  |   09 февраля 18:00   |  2 тайм
Ливерпуль
2:0
Борнмут
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Мане 24'
Вейналдум 34'
Рико 25'
Смит 38'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
32 (з)   Жоэль Матип
4 (з)   Вирджил ван
7 (п)   Джеймс Милнер
3 (п)    Фабиньо
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум 34'
8 (п)   Наби Кейта
11 (п)   Мохамед Салах
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане 24'
1 (в)   Артур Боруц
15 (з)   Адам Смит 38'
21 (з)   Диего Рико 25'
3 (з)   Стив Кук
5 (з)   Натан Аке
8 (п)   Хефферсон Лерма
10 (п)   Джордон Айб
4 (п)   Дэн Гослинг
6 (п)   Эндрю Сурман
24 (п)   Райан 
17 (н)   Джошуа Кинг
Запасной состав
22 (в)   Симон Миньоле
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
14 (п)   Джордан Хендерсон
20 (п)   Адам Лаллана
64 (п)   Рафаэл Камашу
15 (н)   Дэниел Старридж
27 (н)   Дивок Ориги
27 (в)   Асмир Бегович
25 (з)   Джек Симпсон
33 (з)   Крис Мепэм
28 (п)   Кайл Тейлор
9 (н)   Ли Муссе
29 (н)   Доминик Соланке
44 (н)   Сэм Сарридж
Удары
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'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Комфортное преимущество в счете «Ливерпулю» по итогам первой половины встречи обеспечили голы Мане и Вейналдума. При этом нельзя сказать, что совсем безнадежно смотрелся «Борнмут».
'45
Салах оказался первым на подборе на линии чужой штрафной и здорово пробил под перекладину ворот, но Артур Боруц в красивом прыжке выручил свою команду!
'43
Салах перестарался в борьбе за мяч на правом фланге атаки, нарушив правила против своего соперника. Фол арбитр зафиксировал, но пока без желтой карточки.
'41
Салах навесил со штрафного с левого фланга атаки в центр владений Боруца, где арбитр зафиксировал офсайд у Мане.
'40
Стив Хук с нарушением правил встретил Фабиньо на левом фланге атаки «Ливерпуля». Может быть опасный стандарт у хозяев поля.
'38
Адам Смит получил желтую карточку за грубый подкат в ноги Наби Кейта.
'38
После длинной передачи из глубины поля к штрафной «Борнмута» нарушил правила в борьбе за мяч Мохамед Салах, что и зафиксировал арбитр.
'36
Фрейзер исполнил слишком сильную и неточную подачу с левого фланга атаки. В результате мяч ушел за лицевую линию поля.
'34
Гол! 2:0! После заброса от Робертсона получил мяч на левом краю чужой штрафной Вейналдум, после чего исполнил классный удар слета парашютом над Аке и Артуром Боруцом в дальний верхний угол ворот!
'33
Фирмино отпасовал у чужой штрафной правее на Салаха, но надежно против египтянина в отборе сыграл Гослинг.
'31
Момент у «Ливерпуля»! После провала обороны гостей выскочил один на один по центру Фирмино, но отправил мяч прямо во вратаря!
'29
Фабиньо исполнил подачу с правого фланга атаки на левый край чужой штрафной, где нанес удар слета Салах, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'27
Вейналдум убежал в скоростной прорыв по центру к чужой штрафной, отпасовал правее на Салаха, но тот не сумел в решающий момент мяч нормально обработать.
'25
Диего Рико получил желтую карточку за грубую игру.
'24
Гол! 1:0! После неудачного розыгрыша углового атака «Ливерпуля» продолжилась. Милнер навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Садио Мане ударом головой отправил мяч точно в цель.
'23
Милнер подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил прострел в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен на угловой.
'21
Фрейзер получил пас на правом краю чужой штрафной и исполнил подачу в центр, но там немного не дотянулся до мяча Джошуа Кинг.
'19
Фабиньо исполнил диагональный перевод на левый фланг атаки, где Робертсон не сумел мяч обработать, выпустив его за боковую линию поля.
'17
Фрейзер забрался во вне игры на левом фланге атаки своей команды у чужой штрафной.
'15
Айб опасно головой сбрасывал мяч в чужую штрафную на Кинга, но здорово сыграл в этом моменте на опережение Ван Дейк.
'13
Салах приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, нанес удар со средней дистанции, но рикошетом от защитника мяч прилетел в руки вратарю.
'11
Салах вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и на исполнение попытался пробить, но отправил мяч выше створа ворот Артура Боруца.
'9
А теперь уже Садио Мане толкнул соперника у чужой штрафной. Очередной фол в атаке зафиксировал арбитр.
'7
Наби Кейта перестарался в борьбе за мяч поблизости от чужой штрафной, нарушив правила против Гослинга.
'5
Длительное время контролируют мяч футболисты «Ливерпуля», но пока без опасных моментов у чужих ворот.
'3
Момент у «Борнмута»! Фрейзер вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и опасно пробил, но выручил свою команду Алиссон!
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.