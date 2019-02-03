Манчестер Сити

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Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
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Автодор Астана
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Вашингтон УизардсМилуоки Бакс
115:131
закончен
03:00
Орландо МэджикБруклин Нетс
102:89
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
125:118
закончен
03:30
Майами ХитИндиана Пэйсерс
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закончен
03:30
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
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закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Лейкерс
115:101
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
113:108
закончен
05:00
Юта ДжазХьюстон Рокетс
98:125
закончен
05:00
Финикс СанзАтланта Хоукс
112:118
закончен
05:00
Миннесота ТимбервулвзДенвер Наггетс
106:107
закончен
06:00
Сакраменто КингзФиладельфия Сиксерс
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15:30
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Фигурное катание / ЧР по фигурному катанию среди юниоров
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Нью-Йорк НиксМемфис Гриззлиз
не начался
22:00
Бостон СелтиксОклахома-Сити Тандер
не начался
23:00
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
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Даниил Самсонов
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15:15
Короткая программа, пары
1
Мишина / Галлямов
72,44
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17:15
Произвольная программа, девушки
1
Александра Трусова
233,99
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ФрозинонеЛацио
не начался
23:00
КальяриАталанта
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Салават ЮлаевБарыс
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17:00
ТракторЙокерит
не начался
19:00
СеверстальАмур
не начался
19:30
АвангардСКА
не начался
19:30
ВитязьАдмирал
не начался
19:30
Динамо МнЦСКА
не начался
20:30
СлованДинамо Р
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзВанкувер Кэнакс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсАнахайм Дакс
не начался
04:30
Даллас СтарзАризона Койотс
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев ВЭФ
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НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
не начался
03:00
Детройт ПистонсДенвер Наггетс
не начался
03:30
Бруклин НетсМилуоки Бакс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
не начался
05:00
Финикс СанзХьюстон Рокетс
не начался
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
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Манчестер Сити Арсенал

«Арсенал» проигрывает «Ман Сити». LIVE

«Манчестер Сити» принимает «Арсенал» в матче 25-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле играет с «Арсеналом» в рамках 25-го утра АПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
25-й тур  |   03 февраля 19:30   |  2 тайм
Манчестер Сити
3:1
Арсенал
Стадион «Этихад - Сити оф Манчестер», Манчестер | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Агуэро 1'
Агуэро 44'
Агуэро 61'
Косельни 11'
Торрейра 40'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)    Эдерсон
14 (з)   Эмерик Лапорт
30 (з)   Николас Отаменди
2 (з)   Кайл Уолкер
25 (п)    Фернандиньо
8 (п)   Илкай Гюндоган
17 (п)   Кевин Де
21 (п)   Давид Сильва
20 (п)   Бернарду Силва
7 (п)   Рахим Стерлинг
10 (н)   Серхио Агуэро 1' 44' 61'
19 (в)   Бернд Лено
12 (з)   Штефан Лихтштайнер
31 (з)   Зеад Колашинац
18 (з)   Начо Монреаль
6 (з)   Лоран Косельни 11'
20 (з)   Шкодран Мустафи
11 (з)   Лукас Торрейра 40'
29 (п)   Маттео Гюэндузи
17 (н)   Алекс Айуоби
9 (н)   Александр Ляказетт
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
Запасной состав
49 (в)   Арьянет Мурич
3 (з)    Данило
5 (з)   Джон Стоунс
18 (п)   Фабиан Делф
19 (п)   Лерой Зане
26 (н)   Рияд Марез
33 (н)   Габриэл Жезус
1 (в)   Петр Чех
27 (з)   Константинос Мавропанос
4 (п)   Мохамед Эль-Ненни
8 (п)   Аарон Рэмси
10 (п)   Месут Озил
22 (п)   Денис Суарес
49 (н)   Эдвард Нкетиа
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'61
ГОЛ! Стерлинг через левый край в очередной раз пролез в чужую штрафную, прострел Рахима во вратарскую в подкате замкнул Агуэро! Хет-трик Серхио!
'59
Колашинац с левого фланга низом прострелил во вратарскую «Сити», но там Эдерсон был первым на мяче.
'57
Стерлинг получил мяч на левом краю чужой штрафной, далее покатил на Де Брёйне, а тот с угла вратарской пробил, но Лено успел сложиться и мяч отбил!
'55
Попытались «канониры» выйти в атаку за счёт длинного заброса мяча к штрафной площади хозяев, но получилось неточно.
'53
И ещё один раз зарядил Де Брёйне! Из-за штрафной Кевин приложился, но и тут голкипер гостей справился!
'52
Де Брёйне получил скидку мяча от Бернарду Силвы, удар бельгийца с ходу с линии штрафной Лено парировал!
'50
Сильва со штрафного удара попал мячом в лондонскую стенку!
'49
Косельни сфолил на Агуэро. Перспективный стандарт для «Сити».
'48
У Бернарду Силвы не вышел удар в касание с радиуса штрафной — мяч полетел намного выше ворот.
'47
Гюэндузи успел поставить корпус, не позволил Де Брёйне получить возможность пробить из пределов штрафной площади «канониров».
'46
Второй тайм игры начался! Без замен в перерыве.
'45+2
Перерыв! 2:1 в пользу «Сити» после 45 минут. Бодрый первый тайм, «горожане» впереди благодаря дублю Агуэро. Посмотрим, что придумает команда Эмери после перерыва.
'45+1
Ещё момент у «Сити»! Де Брёйне прострелил на дальнюю штангу, Стерлинг тянулся в падении, но не успел к мячу!
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
ГОЛ! Шикарно разыграли «горожане»! Гюндоган сделал мягкий заброс в штрафную, Стерлинг выскочил из-за спин соперников и прострелил вдоль ворот, а Агуэро внёс мяч в сетку!
'42
Торрейра с углового навесил во вратарскую, Отаменди в высоченном прыжке снял мяч с головы Косельни.
'41
Контратака «Арсенала»! Обамеянг получил передачу на ход, вошёл в штрафную и пробил — мяч от ноги Отаменди улетел на угловой.
'40
Торрейра за срыв атаки получил жёлтую карточку.
'37
Торрейра приложился из-за пределов штрафной! Мяч застрял в ногах футболистов, отбились гости.
'35
Контратака «Арсенала»! Ляказетт протащил мяч по центру и разрезал оборону соперника, но Эдерсон далеко выбежал из ворот и опередил Обамеянга! Мог африканец убежать один на один.
'33
Мустафи уверенно вынес мяч после очередной подачи с углового. Не идут подачи у хозяев.
'31
Лихтштайнер рванул в свободную зону и навесил во вратарскую! Обамеянг не дотянулся до мяча.
'29
Денис Суарес разминается за пределами поля. Увидим ли сегодня новичка «Арсенала» в действии?
'27
Немного успокоилась игра, «горожане» перекатывают на чужой половине поля. Много поперечных передач.
'25
Ляказетт дошёл до штрафной и сделал передачу на ход Колашинацу, который с острого угла пробил в сетку с внешней стороны!
'23
Сильва выполнил подачу с углового, но Фернандиньо нарушил правила в верховой борьбе за мяч.
'21
Уолкер длинной передачей пытался бросить в прорыв Агуэро! Косельни поставил корпус и не пустил аргентинца к мячу.
'19
Пауза в игре — Ляказетт получил болезненный удар в верховой борьбе за мяч с Фернандиньо.
'18
Сильва достал мяч у лицевой и сделал скидку на Уолкера, тот в касание пробил в руки Лено.
'16
По владению мячом преимущество у «Сити» — 64% на 36%.
'15
Де Брёйне убежал по правому флангу и вырезал подачу на дальний угол вратарской, но Стерлинг не успел к мячу.
'13
Поактивнее заиграл «Арсенал» после забитого гола. Лондонцы стали больше владеть мячом.
'11
ГОЛ! Торрейра с углового выполнил подачу во вратарскую, Монреаль сделал скидку дальше, а Косельни переправил мяч в сетку!
'9
«Горожане» заработали стандарт на правом фланге. Де Брёйне выполнил выверенную подачу в центр штрафной, а Лапорт кивком головы вколотил мяч в нижний угол! Но гол не засчитан — офсайд.
'7
Подавляющее преимущество у «Сити» на стартовых минутах. Лондонцы даже центр поля не могут пройти.
'5
Стерлинг! Подобрал отскок и хлёстко пробил из-за пределов штрафной — Лено в красивом броске перевёл мяч на угловой!
'3
Падение в штрафной «Арсенала»! Показалось, что Мустафи слегка прихватил за футболку Агуэро, но свисток арбитра промолчал.
'1
ГОЛ! И уже на первой минуте забили «горожане»! Лондонцы ошиблись возле своей штрафной, Лапорт перехватил мяч у Айуоби и выполнил подачу во вратарскую, а Агуэро головой переправил мяч в сетку!
'1
Матч начался! «Канониры» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 25-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.