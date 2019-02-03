Манчестер Сити

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Трансляция
С конца
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'61
'59
Колашинац с левого фланга низом прострелил во вратарскую «Сити», но там Эдерсон был первым на мяче.
'57
Стерлинг получил мяч на левом краю чужой штрафной, далее покатил на Де Брёйне, а тот с угла вратарской пробил, но Лено успел сложиться и мяч отбил!
'55
Попытались «канониры» выйти в атаку за счёт длинного заброса мяча к штрафной площади хозяев, но получилось неточно.
'53
И ещё один раз зарядил Де Брёйне! Из-за штрафной Кевин приложился, но и тут голкипер гостей справился!
'52
Де Брёйне получил скидку мяча от Бернарду Силвы, удар бельгийца с ходу с линии штрафной Лено парировал!
'50
Сильва со штрафного удара попал мячом в лондонскую стенку!
'49
Косельни сфолил на Агуэро. Перспективный стандарт для «Сити».
'48
У Бернарду Силвы не вышел удар в касание с радиуса штрафной — мяч полетел намного выше ворот.
'47
Гюэндузи успел поставить корпус, не позволил Де Брёйне получить возможность пробить из пределов штрафной площади «канониров».
'46
Второй тайм игры начался! Без замен в перерыве.
'45+2
Перерыв! 2:1 в пользу «Сити» после 45 минут. Бодрый первый тайм, «горожане» впереди благодаря дублю Агуэро. Посмотрим, что придумает команда Эмери после перерыва.
'45+1
Ещё момент у «Сити»! Де Брёйне прострелил на дальнюю штангу, Стерлинг тянулся в падении, но не успел к мячу!
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
'42
Торрейра с углового навесил во вратарскую, Отаменди в высоченном прыжке снял мяч с головы Косельни.
'41
Контратака «Арсенала»! Обамеянг получил передачу на ход, вошёл в штрафную и пробил — мяч от ноги Отаменди улетел на угловой.
'40
'37
Торрейра приложился из-за пределов штрафной! Мяч застрял в ногах футболистов, отбились гости.
'35
Контратака «Арсенала»! Ляказетт протащил мяч по центру и разрезал оборону соперника, но Эдерсон далеко выбежал из ворот и опередил Обамеянга! Мог африканец убежать один на один.
'33
Мустафи уверенно вынес мяч после очередной подачи с углового. Не идут подачи у хозяев.
'31
Лихтштайнер рванул в свободную зону и навесил во вратарскую! Обамеянг не дотянулся до мяча.
'29
Денис Суарес разминается за пределами поля. Увидим ли сегодня новичка «Арсенала» в действии?
'27
Немного успокоилась игра, «горожане» перекатывают на чужой половине поля. Много поперечных передач.
'25
Ляказетт дошёл до штрафной и сделал передачу на ход Колашинацу, который с острого угла пробил в сетку с внешней стороны!
'23
Сильва выполнил подачу с углового, но Фернандиньо нарушил правила в верховой борьбе за мяч.
'21
Уолкер длинной передачей пытался бросить в прорыв Агуэро! Косельни поставил корпус и не пустил аргентинца к мячу.
'19
Пауза в игре — Ляказетт получил болезненный удар в верховой борьбе за мяч с Фернандиньо.
'18
Сильва достал мяч у лицевой и сделал скидку на Уолкера, тот в касание пробил в руки Лено.
'16
По владению мячом преимущество у «Сити» — 64% на 36%.
'15
Де Брёйне убежал по правому флангу и вырезал подачу на дальний угол вратарской, но Стерлинг не успел к мячу.
'13
Поактивнее заиграл «Арсенал» после забитого гола. Лондонцы стали больше владеть мячом.
'11
'9
«Горожане» заработали стандарт на правом фланге. Де Брёйне выполнил выверенную подачу в центр штрафной, а Лапорт кивком головы вколотил мяч в нижний угол! Но гол не засчитан — офсайд.
'7
Подавляющее преимущество у «Сити» на стартовых минутах. Лондонцы даже центр поля не могут пройти.
'5
Стерлинг! Подобрал отскок и хлёстко пробил из-за пределов штрафной — Лено в красивом броске перевёл мяч на угловой!
'3
Падение в штрафной «Арсенала»! Показалось, что Мустафи слегка прихватил за футболку Агуэро, но свисток арбитра промолчал.
'1
'1
Матч начался! «Канониры» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 25-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.