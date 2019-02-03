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Трансляция
С конца
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'45
'42
'39
Опасно! Эванса не прикрыли после навеса с углового, и он едва не забил своей бывшей команде — рядом со штангой пролетел мяч после его удара головой!
'34
Погба переборщил сейчас с силой навеса на Лингарда, мяч улетел за пределы поля.
'32
'30
Бейи пострадал в верховой борьбе, получив удар локтем по лицу.
'28
Грей обработал мяч в штрафной и мощно пробил под левую штангу, но Линделёф успел заблокировать его удар!
'26
Решил Мэддисон пробить низом со средней дистанции, однако удар слишком слабым получился, и де Хеа спокойно забрал мяч в руки.
'24
Шоу с фланга навешивал в штрафную, но мяч улетел за лицевую линию.
'22
Рикарду Перейра прошёл вперёд по правому флангу и прострелил в штрафную, где мяч перехватил де Хеа.
'20
'19
Не торопится теперь в атаку «МЮ», спокойно контролируя мяч.
'17
Привели в порядок обоих «десяток». Продолжают они игру.
'15
Пауза в игре. Что-то случилось с Мэддисоном, держится он за ногу. И десятый номер «Манчестера», Рашфорд, тоже присел на газон.
'14
А после навеса с углового Мэддисон в прыжке очень неточно пробил головой.
'13
Дошёл мяч до Мэддисона в центре штрафной, но его удар сразу два защитника «МЮ» заблокировали. Угловой будет.
'11
Лингард пробил из-за пределов штрафной — мяч застрял в ногах защитников.
'9
'7
Шмейхель легко справился с навесом с углового, забрав мяч в руки.
'5
Опасно! Шоу выполнил отличный навес к углу вратарской, Рашфорд без помех бил головой, однако направил мяч выше цели!
'3
Ндиди не удержали на линии вратарской после навеса с углового, он выпрыгнул и пробил головой, но в ворота не попал.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 17:05 по московскому времени.