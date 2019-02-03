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Вашингтон УизардсМилуоки Бакс
115:131
закончен
03:00
Орландо МэджикБруклин Нетс
102:89
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
125:118
закончен
03:30
Майами ХитИндиана Пэйсерс
88:95
закончен
03:30
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
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закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Лейкерс
115:101
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
113:108
закончен
05:00
Юта ДжазХьюстон Рокетс
98:125
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05:00
Финикс СанзАтланта Хоукс
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Салават ЮлаевБарыс
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17:00
ТракторЙокерит
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19:00
СеверстальАмур
не начался
19:30
АвангардСКА
не начался
19:30
ВитязьАдмирал
не начался
19:30
Динамо МнЦСКА
не начался
20:30
СлованДинамо Р
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзВанкувер Кэнакс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсАнахайм Дакс
не начался
04:30
Даллас СтарзАризона Койотс
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
не начался
03:00
Детройт ПистонсДенвер Наггетс
не начался
03:30
Бруклин НетсМилуоки Бакс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
не начался
05:00
Финикс СанзХьюстон Рокетс
не начался
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
не начался
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Лестер Сити Манчестер Юнайтед

В погоне за лидерами: «Манчестер» обыгрывает «Лестер». LIVE

«Лестер» и «Манчестер Юнайтед» встречаются в матче АПЛ

«Лестер» на своем поле принимает «Манчестер Юнайтед» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
25-й тур  |   03 февраля 17:05   |  1 тайм
Лестер Сити
0:1
Манчестер Юнайтед
Стадион «Кинг Пауэр - Уолкерс», Лестер | Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Варди 32'
Рашфорд 9'
Лингард 20'
Матич 42'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Каспер Шмейхель
14 (з)    Рикарду
3 (з)   Бенджамин Чилвел
6 (з)   Джонни Эванс
15 (з)   Гарри Магуайр
25 (п)   Онинье Ндиди
7 (п)   Демарай Грей
24 (п)   Нампалис Менди
10 (п)   Джеймс Мэддисон
19 (п)   Харви Барнс
9 (н)   Джейми Варди 32'
1 (в)   Давид де
18 (з)   Эшли Янг
23 (з)   Люк Шоу
3 (з)   Эрик Бейи
2 (з)   Виктор Линделёф
31 (п)   Неманья Матич 42'
14 (п)   Джесси Лингард 20'
21 (п)   Андер Эррера
6 (п)   Поль Погба
10 (н)   Маркус Рашфорд 9'
7 (н)   Алексис Санчес
Запасной состав
12 (в)   Дэнни Уорд
5 (з)   Уэс Морган
28 (з)   Кристиан Фукс
31 (п)   Рашид Геззаль
38 (п)   Хамза Чодури
8 (н)   Келечи Ихеаначо
20 (н)   Синдзи Окадзаки
22 (в)   Серхио Ромеро
4 (з)   Фил Джонс
20 (з)   Диогу Далот
8 (п)   Хуан Мата
17 (п)    Фред
9 (н)   Ромелу Лукаку
11 (н)   Антони Марсьяль
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'45
Менди снёс Эрреру в подкате в центре поля.
'42
Матич грубо сыграл в отборе.
'39
Опасно! Эванса не прикрыли после навеса с углового, и он едва не забил своей бывшей команде — рядом со штангой пролетел мяч после его удара головой!
'34
Погба переборщил сейчас с силой навеса на Лингарда, мяч улетел за пределы поля.
'32
Варди сзади по ногам заехал Линделёфу в подкате.
'30
Бейи пострадал в верховой борьбе, получив удар локтем по лицу.
'28
Грей обработал мяч в штрафной и мощно пробил под левую штангу, но Линделёф успел заблокировать его удар!
'26
Решил Мэддисон пробить низом со средней дистанции, однако удар слишком слабым получился, и де Хеа спокойно забрал мяч в руки.
'24
Шоу с фланга навешивал в штрафную, но мяч улетел за лицевую линию.
'22
Рикарду Перейра прошёл вперёд по правому флангу и прострелил в штрафную, где мяч перехватил де Хеа.
'20
Лингард сбил Мэддисона в центре поля.
'19
Не торопится теперь в атаку «МЮ», спокойно контролируя мяч.
'17
Привели в порядок обоих «десяток». Продолжают они игру.
'15
Пауза в игре. Что-то случилось с Мэддисоном, держится он за ногу. И десятый номер «Манчестера», Рашфорд, тоже присел на газон.
'14
А после навеса с углового Мэддисон в прыжке очень неточно пробил головой.
'13
Дошёл мяч до Мэддисона в центре штрафной, но его удар сразу два защитника «МЮ» заблокировали. Угловой будет.
'11
Лингард пробил из-за пределов штрафной — мяч застрял в ногах защитников.
'9
ГОЛ! Потерял «Лестер» мяч на своей половине поля — Рикарду отдал неаккуратную передачу вперёд. Погба его перехватил и мягко забросил в штрафную, на ход Рашфорду, который чётким ударом уложил его в нижний левый угол!
'7
Шмейхель легко справился с навесом с углового, забрав мяч в руки.
'5
Опасно! Шоу выполнил отличный навес к углу вратарской, Рашфорд без помех бил головой, однако направил мяч выше цели!
'3
Ндиди не удержали на линии вратарской после навеса с углового, он выпрыгнул и пробил головой, но в ворота не попал.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 17:05 по московскому времени.