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Ливерпуль Лестер Сити

В погоне за титулом: «Ливерпуль» обыгрывает «Лестер». LIVE

Онлайн-трансляция матча АПЛ «Ливерпуль» - «Лестер Сити»

«Ливерпуль» на своем поле принимает «Лестер Сити» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
24-й тур  |   30 января 23:00   |  1 тайм
Ливерпуль
1:0
Лестер Сити
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Мане 3'
Матип 16'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
32 (з)   Жоэль Матип 16'
4 (з)   Вирджил ван
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
8 (п)   Наби Кейта
14 (п)   Джордан Хендерсон
11 (п)   Мохамед Салах
10 (н)   Садио Мане 3'
9 (н)   Роберто Фирмино
23 (н)   Шердан Шакири
1 (в)   Каспер Шмейхель
14 (з)    Рикарду
3 (з)   Бенджамин Чилвел
6 (з)   Джонни Эванс
15 (з)   Гарри Магуайр
25 (п)   Онинье Ндиди
7 (п)   Демарай Грей
24 (п)   Нампалис Менди
10 (п)   Джеймс Мэддисон
11 (п)   Марк Олбрайтон
9 (н)   Джейми Варди
Запасной состав
22 (в)   Симон Миньоле
6 (з)   Деян Ловрен
3 (п)    Фабиньо
20 (п)   Адам Лаллана
64 (п)   Рафаэл Камашу
15 (н)   Дэниел Старридж
27 (н)   Дивок Ориги
12 (в)   Дэнни Уорд
2 (з)   Дэнни Симпсон
5 (з)   Уэс Морган
19 (п)   Харви Барнс
38 (п)   Хамза Чодури
8 (н)   Келечи Ихеаначо
20 (н)   Синдзи Окадзаки
Удары
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Владение мячом
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Удары
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'38
Салах упал в штрафной «Лестера», попавшись на блокировку локтем в исполнении Магуайра! Арбитр пенальти не поставил.
'36
Салах опасно пробил с линии штрафной, но попал в ногу Чилвелу! Затем мяч отскочил к Фирмино, который забрался в офсайд.
'32
Рикарду вырезал отличную подачу, к которой Варди немного не дотянулся. «Лестер» жаждет забить до перерыва.
'31
Варди не дали выскочить на опасный прострел Грея!
'30
Мане накрутил соперников и подключил слева Робертсона, но и этот пас был перехвачен!
'27
Мане забрался в положение вне игры, открываясь с позиции центрального форварда.
'25
Мэддисон прощает «Ливерпуль»! Алисон под прессингом Варди подарил мяч сопернику, тут же последовал навес на свободного в штрафной Мэддисона, удару которого не хватило буквально сантиметров!
'23
Шакири не дали добраться к проникающей передаче.
'21
Скучно играет «Ливерпуль». Мерсисайдцы долго разыгрывают мяч, пробуя атаковать через центр. Но там всё закрыто. В целом, красных данная ситуациях устраивает, спешить некуда.
'18
Отличный проход к штрафной «Ливерпуля» получился у Грея, но банальная ошибка всё испортила.
'16
Матип срубил убегавшего Варди и получил жёлтую карточку!
'14
Кейта сфолил в борьбе с двумя оппонентами. Такие паузы сбивают темп матча.
'13
Фирмино загубил перспективную контратаку, не сумев обработать мяч на скользком газоне.
'11
Мерсисайдцы заработали угловой, но последующий навес оказался слишком плохим.
'9
А вот это шанс «Лестера»! Мэддисон перехватил пас Алисона и упал от толчка Хендерсона в штрафной красных! Арбитр решил не ставить пенальти за такое.
'6
Фирмино здорово обработал передачу Салаха в штрафной «Лестера» и пробил рядом с дальней штангой!
'5
Ситуация не поменялась. Варди попробовал прорваться по флангу, но быстро мяч потерял.
'3
ГОЛ! Есть быстрый гол! Фирмино оставил мяч Мане в штрафной, а Садио здорово пробил в дальний угол! Отличный удар, и «Ливерпуль» повёл!
'2
«Ливерпуль», как и ожидалось, завладел преимуществом.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.