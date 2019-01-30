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Трансляция
С конца
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'38
Салах упал в штрафной «Лестера», попавшись на блокировку локтем в исполнении Магуайра! Арбитр пенальти не поставил.
'36
Салах опасно пробил с линии штрафной, но попал в ногу Чилвелу! Затем мяч отскочил к Фирмино, который забрался в офсайд.
'32
Рикарду вырезал отличную подачу, к которой Варди немного не дотянулся. «Лестер» жаждет забить до перерыва.
'31
Варди не дали выскочить на опасный прострел Грея!
'30
Мане накрутил соперников и подключил слева Робертсона, но и этот пас был перехвачен!
'27
Мане забрался в положение вне игры, открываясь с позиции центрального форварда.
'25
Мэддисон прощает «Ливерпуль»! Алисон под прессингом Варди подарил мяч сопернику, тут же последовал навес на свободного в штрафной Мэддисона, удару которого не хватило буквально сантиметров!
'23
Шакири не дали добраться к проникающей передаче.
'21
Скучно играет «Ливерпуль». Мерсисайдцы долго разыгрывают мяч, пробуя атаковать через центр. Но там всё закрыто. В целом, красных данная ситуациях устраивает, спешить некуда.
'18
Отличный проход к штрафной «Ливерпуля» получился у Грея, но банальная ошибка всё испортила.
'16
'14
Кейта сфолил в борьбе с двумя оппонентами. Такие паузы сбивают темп матча.
'13
Фирмино загубил перспективную контратаку, не сумев обработать мяч на скользком газоне.
'11
Мерсисайдцы заработали угловой, но последующий навес оказался слишком плохим.
'9
А вот это шанс «Лестера»! Мэддисон перехватил пас Алисона и упал от толчка Хендерсона в штрафной красных! Арбитр решил не ставить пенальти за такое.
'6
Фирмино здорово обработал передачу Салаха в штрафной «Лестера» и пробил рядом с дальней штангой!
'5
Ситуация не поменялась. Варди попробовал прорваться по флангу, но быстро мяч потерял.
'3
'2
«Ливерпуль», как и ожидалось, завладел преимуществом.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.