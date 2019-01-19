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Норвегия
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Германия
+13,5 (0+6)
3
Франция
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ШтутгартМайнц
0:2
2 тайм
17:30
Ганновер-96Вердер
0:1
2 тайм
17:30
Айнтрахт ФФрайбург
3:0
2 тайм
20:30
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РомаТорино
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2 тайм
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УдинезеПарма
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Интер МСассуоло
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Миннесота ТимбервулвзФиникс Санз
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Манчестер Юнайтед Брайтон энд Хоув Альбион

Магия Сульшера: «МЮ» обыгрывает «Брайтон». LIVE

Онлайн-трансляция матча 23-го тура АПЛ «МЮ» — «Брайтон»

В матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу одержавший шесть побед подряд под руководством Оле-Гуннара Сульшера «Манчестер Юнайтед» принимает «Брайтон». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
23-й тур  |   19 января 18:00   |  перерыв
Манчестер Юнайтед
2:0
Брайтон энд Хоув Альбион
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Погба 27' (пен)
Рашфорд 42'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
18 (з)   Эшли Янг
4 (з)   Фил Джонс
2 (з)   Виктор Линделёф
20 (з)   Диогу Далот
31 (п)   Неманья Матич
14 (п)   Джесси Лингард
21 (п)   Андер Эррера
6 (п)   Поль Погба 27'
10 (н)   Маркус Рашфорд 42'
11 (н)   Антони Марсьяль
27 (в)   Дэвид Баттон
22 (з)   Мартин Монтойя
3 (з)   Гаэтан Бонг
4 (з)   Шейн Даффи
5 (з)   Льюис Данк
13 (п)   Паскаль Гросс
20 (п)   Соломон Марч
24 (п)   Дэви Проппер
6 (п)   Дэйл Стивенс
17 (н)   Гленн Мюррей
9 (н)   Юрген Локадия
Запасной состав
22 (в)   Серхио Ромеро
3 (з)   Эрик Бейи
36 (з)   Маттео Дармиан
8 (п)   Хуан Мата
15 (п)   Андреас Перейра
7 (н)   Алексис Санчес
9 (н)   Ромелу Лукаку
23 (в)   Джейсон Стил
2 (з)   Бруно Сальтор
14 (з)   Леон Балогун
7 (п)   Бирам Кайал
11 (п)   Антони Кнокар
10 (н)   Флорин Андоне
42 (н)   Виктор Дьёкереш
Самоечитаемое
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'45+3
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. «Манчестер Юнайтед» добился уверенного преимущества в счете благодаря голам Маркуса Рашфорда и Поля Погба. Очень непросто «Брайтону» сегодня рассчитывать на какие-то очки.
'45+1
Три минуты добавил арбитр к первому тайму.
'44
Мартин Монтойя откровенно сзади ударил по ногам Рашфорда на левом фланге атаки «Манчестер Юнайтед». Продолжают уверенно доминировать на футбольном поле хозяева.
'42
Гол! 2:0! Диогу Далот подключился к атаке своей команды по левому флангу, отпасовал низом в чужую штрафную, где Рашфорд ушел от Гросса и здорово исполнил удар в дальний верхний угол ворот!
'40
Гаэтан Бонг подключился к атаке своей команды по левому флангу и заработал угловой. Паскаль Гросс исполнил подачу с угла поля, но первым на мяче был соперник.
'38
Маркус Рашфорд и Шейн Даффи получили повреждения в обоюдном столкновении. Пауза у нас в игре.
'36
Момент у «Брайтона»! После скидки головой от партнера нанес удар слета с края вратарской Гленн Мюррей, но отправил мяч заметно мимо створа ворот.
'35
Антони Марсьяль получил передачу на левом фланге атаки и попробовал навесить в центр чужой штрафной, где уверенно на выходе сыграл голкипер.
'33
Гленн Мюррей получил передачу на линии чужой штрафной и низом попытался пробить, но отправил мяч далеко от дальнего угла ворот Де Хеа.
'31
После розыгрыша углового Гаэтан Бонг исполнил подачу с левого фланга в центр чужой штрафной, где в прыжке первым на мяче был Виктор Линделеф.
'29
Гленн Мюррей был остановлен фолом со стороны Фила Джонса на правом фланге атаки. Может быть опасный стандарт. Однако, после подачи со стандартного положения арбитр зафиксировал офсайд.
'27
Гол! 1:0! Поль Погба уверенным ударом с точки отправил мяч в правый от себя угол ворот.
'26
Пенальти! Поль Погба прокинул себе мяч на ход в чужой штрафной и был остановлен фолом со стороны Гаэтана Бонга.
'24
Рашфорд получил передачу на краю чужой штрафной и попытался нанести удар, но отправил мяч выше створа ворот.
'22
Марсьяль навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где уже в падении через себя красиво пробил Поль Погба, но мяч пролетел рядом со штангой.
'20
Поль Погба оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и уже в падении попытался нанести удар, но принял этот выстрел на себя Гаэтан Бонг!
'18
Эшли Янг исполнил слишком сильную и неточную подачу со штрафного с левого фланга атаки. Мяч улетел далеко за лицевую линию поля.
'17
Рашфорд устремился в скоростной прорыв по левому флангу атаки, но был остановлен откровенным фолом со стороны Марча. Может быть опасный стандарт.
'15
Паскаль Гросс получил пас у чужой штрафной, попытался нанести удар, но угодил в ближайшего соперника. Партнер устремился на подбор, но уже из вне игры.
'13
После подачи с угла поля на дальнюю штангу нанес удар головой Шейн Даффи, но отправил мяч прямо в руки голкиперу.
'12
Гаэтан Бонг подключился к атаке своей команды по левому флангу, но при попытке навесить в центр угодил в соперника и мяч улетел на угловой.
'10
Эшли Янг исполнил выверенную подачу с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда Линделеф пробил головой, но отправил мяч выше створа ворот.
'8
Поль Погба вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, сильно пробил, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'6
Длительное время контролируют мяч на чужой половине поля футболисты «Манчестер Юнайтед». Гости пока вынуждены исключительно обороняться.
'4
Поль Погба неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции в стенку из футболистов «Брайтона».
'3
Андер Эррера зацепился за мяч в пяти метрах от чужой штрафной и был сбит усилиями Стивенса. Может быть опасный стандарт.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.