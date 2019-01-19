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Ливерпуль Кристал Пэлас

«Ливерпуль» уступает «Кристал Пэласу». LIVE

Онлайн-трансляция матча 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

В матче 23-го тура Английской премьер-лиги лидирующий «Ливерпуль» принимает «Кристал Пэлас». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
23-й тур  |   19 января 18:00   |  перерыв
Ливерпуль
0:1
Кристал Пэлас
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Таунсенд 34'
Айю 42'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
32 (з)   Жоэль Матип
4 (з)   Вирджил ван
7 (п)   Джеймс Милнер
3 (п)    Фабиньо
14 (п)   Джордан Хендерсон
8 (п)   Наби Кейта
11 (п)   Мохамед Салах
10 (н)   Садио Мане
9 (н)   Роберто Фирмино
1 (в)   Хулиан Сперони
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
3 (з)   Патрик ван
5 (з)   Джеймс Томкинс
12 (з)   Мамаду Сако
4 (п)   Лука Миливоевич
8 (п)   Шейку Куйяте
18 (п)   Джеймс Макартур
10 (п)   Эндрос Таунсенд 34'
14 (н)   Джордан Айю 42'
11 (н)   Уилфрид Заха
Запасной состав
22 (в)   Симон Миньоле
18 (з)   Альберто Морено
20 (п)   Адам Лаллана
64 (п)   Рафаэл Камашу
15 (н)   Дэниел Старридж
23 (н)   Шердан Шакири
27 (н)   Дивок Ориги
41 (в)   Joe Daniel
6 (з)   Скотт Данн
15 (з)   Джеффри Шлупп
34 (з)   Мартин Келли
7 (п)   Максимилиан Мейер
17 (н)   Кристиан Бентеке
21 (н)   Коннор Уикхэм
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'45+2
Судейский свисток отправляет команды на перерыв! «Ливерпуль» в первом тайме владел игровым преимуществом, но при этом пробив всего три раза в створ. А вот «Кристал Пэлас» свой первый же удар по воротам воплотил в забитый мяч — на 34-й минуте игры Таунсенд в контратаке гостей отличился.
'45+1
Две минуты добавлено к первой половине матча. Айю в атаке сфолил, но на этот раз не так грубо.
'45
У Кейта не вышел прострел с левого края — мяч прикатился во вратарскую, где его ждал лишь голкипер лондонцев.
'44
Фабиньо низом из-за штрафной пробил, по пути случился рикошет от Робертсона, но он лишь облегчил жизнь вратарю — без проблем Сперони мяч принял в руки.
'42
Айю грубо сыграл против Хендерсона — жёлтая карточка в руках судьи.
'40
Сако двинул слегка Салаха по ногам в штрафной гостей, Мохамед упал, но и тут на «точку» не было указано.
'38
Салах отходит к центру поля для того, чтобы оттуда с мячом начинать атаку«Ливерпуля» — это всё следствие плотной обороны «Пэласа».
'36
Не отреагировал судья на падение Милнера в штрафной площади гостей!
'34
ГОЛ! Вышли лондонцы в контратаку, Заха с левого края штрафной площади сделал передачу низом в центр, а Таунсенд ударом в касание послал мяч в ворота!
'33
А вот и первый серьёзный вопрос к арбитру! Таунсенд в своей штрафной сыграл рукой, но пенальти назначен не был! VAR в Англии ещё не появился, а значит этот момент останется на совести судьи.
'32
Ван Дейк головой до мяча добрался после стандарта с правого края — выше перекладины. Был по пути рикошет от защитника гостей — очередной угловой.
'31
Четвёртый угловой у хозяев получился самым опасным. Милнер подал, а Матип пробил головой — рядом со штангой!
'30
Сако в подкате прервал прострел Милнера от лицевой линии внутри штрафной площади!
'29
Мане после своего прохода навесил в центр штрафной, у Салаха удар головой не получился, но вышла скидка себе за спину, Робертсон с лёта по мячу не попал!
'27
Не прошла игра в стенку у «Ливерпуля» у штрафной соперника — пас Фирмино на Хендерсона был перехвачен.
'25
Томкинс в шикарном подкате выбил мяч из-под ноги Мане, который разгонял перспективную контратаку хозяев.
'24
Попробовали «орлы» свои крылья распрямить в атаке! Прострел вдоль ворот Бекера остался без адресата.
'22
Мане головой несильно пробил после подачи от угла поля — Сперони в центре ворот мяч уверенно забрал.
'21
Салах на дриблинге забрался в штрафную соперника через правый край, отыграл на Милнера, но подача того верхом никого не нашла.
'19
Добавляется работа у главного арбитра — чаще пошли свистки.
'18
Продолжает «Кристал Пэлас» глубоко обороняться. У Робертсона не получилась передача в одно касание с фланга — мяч покинул поле.
'16
Мане не дал Захе разогнаться в контратаке — тактический фол сенегальца в центре поля.
'15
Стартовый отрезок матча позади. Пока вся игра — это одна затяжная позиционная атака «Ливерпуля».
'14
Фирмино покрутился у штрафной площади, а затем ударом с правой ноги подкручивал мяч в направлении дальнего верхнего угла ворот — промах!
'12
Кейта хороший заброс совершил в центр штрафной гостей, но Мане до мяча не добрался — опередил его Томкинс.
'10
Фабиньо долго готовил дальний удар, но в итоге Айю эту попытку заблокировал.
'9
Следом и второй корнер выполнили мерсисайдцы, Сперони кулаком мяч выбил из-под перекладины.
'8
Первый угловой для хозяев. Салах выполнил подачу, но мяч пролетел через всю штрафную без лишних касаний.
'7
Хендерсон навесил мяч на дальний угол вратарской, но там Робертсон неловко сыграл, не приняв мяч
'6
«Ливерпуль» с первых минут матча контролирует мяч на чужой половине поля — ожидаемый старт.
'4
Первая работа для Сперони. Робертсон после подачи с левого фланга во вратарскую заставил голкипера гостей мяч забрать в руки.
'2
Бекер первым из вратарей вступил в игру, но лишь после передачи на него от своего защитника.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли мерсисайдцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.