'45+2

Перерыв! «Арсенал» мощно сыграл в начале встречи, а вскоре открыл счёт. Синие так и не смогли наладить игру в нападении, хотя попытки были. Уже под конец первой половины «канониры» забили второй гол и чуть было не словили кураж. Впереди самое интересное! «Челси» нужно отыгрывать два гола. А Сарри для этого необходимо идти ва-банк? Посмотрим.