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Трансляция
С конца
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'72
'72
'71
Бельерина унесли на носилках. Похоже на травму связок колена. Но подождём официальную информацию от медицинского штаба «Арсенала».
'69
Бельерин получил травму колена. Неудачно поставил ногу испанец, когда резко менял направление бега.
'68
'68
'68
'68
'67
'67
'67
Баркли опасно пробил с линии штрафной, но мяч попал в Косельни!
'65
Бельерин ускорился справа и прострелил в ногу ближайшего защитника! И тут повезло «Челси», хотя стоит признать, что Эктор убегал по флангу из офсайда.
'64
Колашинац выскочил на пас по левому краю штрафной и прострелил на пустые ворота, а затем Рэмси в последний момент помешали забить! Чудом гости не пропустили третий.
'63
Обамеянг не добрался к мячу после диагонали Торрейры.
'63
'63
'62
Жоржиньо сбил ускорявшегося к штрафной синих Ляказетта.
'61
Удар Виллиана был легко заблокировал. Росс Баркли готовится выйти на поле у «Челси».
'59
Алонсо закончил долгую атаку «Челси» невнятным ударом из-за пределов штрафной.
'56
Педро выскочил на прострел Виллиана, оказавшись в полном одиночестве. Всё испортил удар, он у Педро не получился.
'54
Азар под давлением Косельни выпустил мяч в аут.
'53
Виллиан снова оказался на ударной позиции, но и в этот раз удар не получился — мяч попал в спину Алонсо.
'50
Лено неудачно бросил мяч на фланг, где оказался Обамеянг. В контратаку даже не удаётся убежать хозяевам.
'49
Сократис перехватил подачу Азара. Эден начал второй тайм на правом краю атаки «Челси».
'47
Колашинац сделал хитрый прострел, но Обамеянг побежал совсем в другую сторону.
'46
Второй тайм!
'45+2
Перерыв! «Арсенал» мощно сыграл в начале встречи, а вскоре открыл счёт. Синие так и не смогли наладить игру в нападении, хотя попытки были. Уже под конец первой половины «канониры» забили второй гол и чуть было не словили кураж. Впереди самое интересное! «Челси» нужно отыгрывать два гола. А Сарри для этого необходимо идти ва-банк? Посмотрим.
'45+2
Виллиан подхватил мяч на краю штрафной и попытался нанести обводящий удар, но мяч срезался с ноги.
'45
Штанга спасла Лено! Алонсо пробил головой в дальнюю штангу. Совсем его потеряли защитники.
'44
Азар прорвался к лицевой и прострелил, что сразу привело к панике в обороне «Арсенала». Эпизод закончился угловым.
'43
Ляказетт разогнал отличную атаку, но ошибся с пасом по линии штрафной.
'42
«Челси» тяжело даётся выход из обороны. Хозяева близки к тому, чтобы словить кураж.
'41
Рэмси, казалось, заработал угловой, но арбитр указал на вратарскую Кепы.
'39
'37
'37
Обамеянг чуть не сотворил шедевр! Габонец попытался пробить в прыжке через себя, а мяч полетел рядом со штангой!
'35
Колашинац немного опередил Педро, который выскакивал на длинную диагональ.
'33
Слишком простой навес получился у «канониров» для Кепы.
'32
Канте отметился нарушением, зацепив ногу Косельни. Очередной стандарт в пользу «Арсенала».
'30
Лено кулаками отразил подачу Виллиана с углового.
'29
Кепа спокойно справился с дальним ударом Рэмси.
'28
«Челси» продолжает контролировать мяч, а «Арсенал» этому совсем не сопротивляется. «Пушкари» могут попросту играть на контратаках.
'26
Ляказетту помешали открыться на прострел Колашинаца.
'24
Жоржиньо пробил с подбора, но получилось выше ворот.
'22
Ляказетт подбежал к штрафной синих справа и резко пробил чуть выше ворот!
'21
«Челси» полностью прибрал инициативу, атакуя многочисленными прострелами. Пока оборона «Арсенала» справляется.
'20
Косельни закрыл соперника, перехватив прострел Аспиликуэты.
'19
Обамеянгу пришлось отработать в обороне в своей штрафной, подкатом остановив Азара!
'18
Педро выскочил на Лено и перебросил мяч через него в дальний угол, но не попал в створ!
'17
Обамеянг на ровном месте обокрал соперника у края штрафной, обыграл Рюдигера и в падении пробил в Кепу! Если бы не два сейвы испанского кипера «Челси», счёт мог быть разгромным.
'16
Торрейра зацепил Алонсо на фланге. Очень плотно старается играть «Арсенал», особенно на чужой половине. Высокий прессинг пока работает.
'14
'13
Кепа спас! Косельни здорово выбежал на отличную подачу со штрафного и практически расстрелял ворота «Челси», но мяч попал прямо в Кепу!
'11
Бельерин чуть не потерял мяч перед своей штрафной. Любая ошибка может привести к голу.
'10
Первая полноценная атака «Челси». Аспиликуэта легко прострелил в штрафную, где Азар опередил защитника и пробил вблизи створа!
'8
Сократис! Греческий защитник без сопротивления выпрыгнул на подачу, ударив головой рядом со штангой!
'7
Рэмси заработал угловой. «Пушкари» сразу его разыграли, но вновь синие отбились.
'4
Обамеянг выскочил на прострел Ляказетта, но попасть по воротам не удалось!
'3
Торрейра накрыл Азара на чужой половине. «Канониры» совсем не дают играть сопернику.
'2
Ляказетту не дали выйти на ударную позицию после глупой потери Канте!
'1
Синие сразу наткнулись на мощный прессинг соперника, который привёл к ошибке Давида Луиса, но гостям повезло.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 23-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 20:30 по московскому времени.