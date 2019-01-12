Вест Хэм Юнайтед

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Трансляция
С конца
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'45+1
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Несмотря на отсутствие голов стали мы свидетелями весьма интересного и динамичного развития событий в первой половине встречи. После перерыва можно ожидать еще более открытый футбол.
'45
Момент у «Вест Хэма»! Фелипе Андерсон навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Деклан Райс, но мяч пролетел рядом со штангой!
'43
Обамеянг попробовал исполнить передачу низом к чужой штрафной на Ляказетта, но против француза отменно на опережение сыграл Диоп в этом эпизоде.
'41
Антонио сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч намного выше створа ворот.
'39
Самир Насри с нарушением правил сыграл против Гюэндузи на левом фланге атаки своей команды. Арбитр пока желтых карточек сегодня не показывал.
'37
Хорошая игра идет у нас в первом тайме с обоюдными шансами на успех у обеих команд. Видно, что никто не собирается просто отсиживаться в обороне.
'35
Гюэндузи вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, на исполнение пробил, но мяч пролетел рядом с ближней девяткой ворот Фабиански.
'33
Момент у «Вест Хэма»! В ходе быстрой атаки хозяев Самир Насри отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной на Фелипе Андерсона, а тот в касание пробил рядом со штангой ворот Лено!
'31
Мэйтленд-Найлс получил пас на правом фланге атаки у чужой штрафной, попытался на дриблинге продвинуться вперед, но в итоге быстро лишился мяча в единоборстве с Крессвеллом.
'29
Фелипе Андерсон обыгрался с партнером на угловом флажке, после чего исполнил подачу во вратарскую, где надежно на выходе сыграл Бернд Лено.
'28
Деклан Райс подключился к атаке своей команды по правому флангу и при попытке навесить в центр сумел заработать угловой.
'26
Самир Насри здорово обыгрался в стеночку с Арнаутовичем на левом краю чужой штрафной, после чего попытался пробить, но отправил мяч мимо ближней штанги ворот.
'24
Крессвелл навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, где в высоком прыжке первым на мяче был Лоран Косельни.
'23
Самир Насри получил пас на левом фланге атаки и в борьбе с двумя соперниками технично сумел заработать угловой для своей команды.
'21
Ляказетт приблизился к чужой штрафной по центру, но при попытке отдать пас правее просто отправил мяч в ноги сопернику.
'19
Обамеянг отпасовал низом с правого фланга атаки в чужую штрафную на Ляказетта, но там фол в атаке со стороны француза зафиксировал арбитр.
'17
Крессвелл здорово на дриблинге прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и опасно прострелил во вратарскую, где надежно на выходе сыграл Бернд Лено.
'15
После классно разыгранной комбинации Обамеянг навесил с правого края чужой штрафной во вратарскую, где в борьбе пробил головой Ляказетт, но отправил мяч выше створа ворот.
'13
Момент у «Арсенала»! Ляказетт прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и нанес удар с угла вратарской, но спас свою команду Лукаш Фабиански, а добивание от Александра вышло неточным.
'11
После розыгрыша углового Фелипе Андерсон приблизился к чужой штрафной и на исполнение попытался пробить, но отправил мяч далеко от створа ворот.
'10
Самир Насри отпасовал вперед по левому флангу атаки на Крессвела и тот при попытке навесить в центр угодил в Мустафи. Мяч ушел на угловой.
'8
После длинной передачи из глубины поля Ляказетт здорово обработал мяч в центральной зоне у чужой штрафной и тут же слета пробил, но отправил мяч мимо створа ворот.
'6
Марк Ноубл обыгрался в стеночку с Самиром Насри в центральной зоне у чужой штрафной и низом нанес удар, но мяч стал легкой добычей для Бернда Лено.
'5
Больше контролируют мяч футболисты «Арсенала» на стартовых минутах нашего матча. Хозяева пока в основном обороняются.
'3
Ляказетт головой попытался сбросить мяч на Обамеянга у чужой штрафной, но здорово на перехвате сыграл Огбонна.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.