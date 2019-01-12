Вест Хэм Юнайтед

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Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
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Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
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Монреаль КанадиенсКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБостон Брюинз
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Баффало СэйбрзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
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Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю Джекетс
не начался
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Миннесота УайлдДетройт Ред Уингз
не начался
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Эдмонтон ОйлерзАризона Койотс
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Оклахома-Сити ТандерСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
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Финикс СанзДенвер Наггетс
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Юта ДжазЧикаго Буллз
не начался
06:00
Сакраменто КингзШарлотт Хорнетс
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Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам
15:00
Спринт. Мужчины, женщины
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Биатлон / Кубок мира по биатлону. 4-й этап
14:45
Россиянки не попали в десятку лучших
1
Лиза Виттоцци (Италия)
32:32.9
2
Анастасия Кузьмина (Словакия)
32:38.4
3
Анаис Шевалье (Франция)
33:00.8
закончен
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не начался
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БарселонаЭйбар
не начался
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СибирьСалават Юлаев
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БарысХК Сочи
не начался
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Металлург МгНефтехимик
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АвангардСпартак
не начался
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не начался
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17:00
ЦСКАДинамо Мн
не начался
18:00
Динамо РТрактор
не начался
19:30
СлованАвтомобилист
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Ванкувер КэнаксФлорида Пантерз
не начался
05:30
Калгари ФлэймзАризона Койотс
не начался
Единая лига ВТБ
15:15
Цмоки-Минск Калев
не начался
16:00
Автодор Парма
не начался
17:00
Зенит Нижний Новгород
не начался
18:00
ВЭФ Зелена Гура
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НБА / регулярный чемпионат
21:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
не начался
21:00
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:30
Атланта ХоуксМилуоки Бакс
не начался
02:00
Орландо МэджикХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Даллас МавериксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Денвер НаггетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсКливленд Кавальерс
не начался
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Вест Хэм Юнайтед Арсенал

В погоне за четверкой: «Арсенал» гостит у «Вест Хэма». LIVE

Онлайн-трансляция матча 22-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Арсенал»

В матче 22-го тура Английской премьер-лиги «Вест Хэм» принимает в лондонском дерби «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
22-й тур  |   12 января 15:30   |  перерыв
Вест Хэм Юнайтед
0:0
Арсенал
Стадион «Олимпийский», Лондон | Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Лукаш Фабиански
5 (з)   Пабло Сабалета
3 (з)   Аарон Крессвел
23 (з)   Исса Диоп
21 (з)   Анджело Огбонна
41 (п)   Деклан Райс
30 (п)   Майкл Антонио
16 (п)   Марк Ноубл
18 (п)   Самир Насри
8 (п)   Фелипе Андерсон
7 (н)   Марко Арнаутович
19 (в)   Бернд Лено
31 (з)   Зеад Колашинац
20 (з)   Шкодран Мустафи
5 (з)   Сократис Папастатопулос
6 (з)   Лоран Косельни
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
29 (п)   Маттео Гюэндузи
34 (п)   Гранит Джака
17 (н)   Алекс Айуоби
9 (н)   Александр Ляказетт
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
Запасной состав
13 (в)    Адриан
26 (з)   Артур Масуаку
11 (п)   Роберт Снодграсс
14 (п)   Педро Обьянг
45 (п)   Грэйди Диангана
9 (н)   Энди Кэрролл
27 (н)   Лукас Перес
1 (в)   Петр Чех
2 (з)   Эктор Бельерин
12 (з)   Штефан Лихтштайнер
18 (з)   Начо Монреаль
11 (з)   Лукас Торрейра
8 (п)   Аарон Рэмси
49 (н)   Эдвард Нкетиа
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Трансляция
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'45+1
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Несмотря на отсутствие голов стали мы свидетелями весьма интересного и динамичного развития событий в первой половине встречи. После перерыва можно ожидать еще более открытый футбол.
'45
Момент у «Вест Хэма»! Фелипе Андерсон навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Деклан Райс, но мяч пролетел рядом со штангой!
'43
Обамеянг попробовал исполнить передачу низом к чужой штрафной на Ляказетта, но против француза отменно на опережение сыграл Диоп в этом эпизоде.
'41
Антонио сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч намного выше створа ворот.
'39
Самир Насри с нарушением правил сыграл против Гюэндузи на левом фланге атаки своей команды. Арбитр пока желтых карточек сегодня не показывал.
'37
Хорошая игра идет у нас в первом тайме с обоюдными шансами на успех у обеих команд. Видно, что никто не собирается просто отсиживаться в обороне.
'35
Гюэндузи вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, на исполнение пробил, но мяч пролетел рядом с ближней девяткой ворот Фабиански.
'33
Момент у «Вест Хэма»! В ходе быстрой атаки хозяев Самир Насри отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной на Фелипе Андерсона, а тот в касание пробил рядом со штангой ворот Лено!
'31
Мэйтленд-Найлс получил пас на правом фланге атаки у чужой штрафной, попытался на дриблинге продвинуться вперед, но в итоге быстро лишился мяча в единоборстве с Крессвеллом.
'29
Фелипе Андерсон обыгрался с партнером на угловом флажке, после чего исполнил подачу во вратарскую, где надежно на выходе сыграл Бернд Лено.
'28
Деклан Райс подключился к атаке своей команды по правому флангу и при попытке навесить в центр сумел заработать угловой.
'26
Самир Насри здорово обыгрался в стеночку с Арнаутовичем на левом краю чужой штрафной, после чего попытался пробить, но отправил мяч мимо ближней штанги ворот.
'24
Крессвелл навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, где в высоком прыжке первым на мяче был Лоран Косельни.
'23
Самир Насри получил пас на левом фланге атаки и в борьбе с двумя соперниками технично сумел заработать угловой для своей команды.
'21
Ляказетт приблизился к чужой штрафной по центру, но при попытке отдать пас правее просто отправил мяч в ноги сопернику.
'19
Обамеянг отпасовал низом с правого фланга атаки в чужую штрафную на Ляказетта, но там фол в атаке со стороны француза зафиксировал арбитр.
'17
Крессвелл здорово на дриблинге прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и опасно прострелил во вратарскую, где надежно на выходе сыграл Бернд Лено.
'15
После классно разыгранной комбинации Обамеянг навесил с правого края чужой штрафной во вратарскую, где в борьбе пробил головой Ляказетт, но отправил мяч выше створа ворот.
'13
Момент у «Арсенала»! Ляказетт прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и нанес удар с угла вратарской, но спас свою команду Лукаш Фабиански, а добивание от Александра вышло неточным.
'11
После розыгрыша углового Фелипе Андерсон приблизился к чужой штрафной и на исполнение попытался пробить, но отправил мяч далеко от створа ворот.
'10
Самир Насри отпасовал вперед по левому флангу атаки на Крессвела и тот при попытке навесить в центр угодил в Мустафи. Мяч ушел на угловой.
'8
После длинной передачи из глубины поля Ляказетт здорово обработал мяч в центральной зоне у чужой штрафной и тут же слета пробил, но отправил мяч мимо створа ворот.
'6
Марк Ноубл обыгрался в стеночку с Самиром Насри в центральной зоне у чужой штрафной и низом нанес удар, но мяч стал легкой добычей для Бернда Лено.
'5
Больше контролируют мяч футболисты «Арсенала» на стартовых минутах нашего матча. Хозяева пока в основном обороняются.
'3
Ляказетт головой попытался сбросить мяч на Обамеянга у чужой штрафной, но здорово на перехвате сыграл Огбонна.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.