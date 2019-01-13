Тоттенхэм Хотспур

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НимАнже
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Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
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21:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
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закончен
03:00
Монреаль КанадиенсКолорадо Эвеланш
3:0
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03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБостон Брюинз
2:3
закончен
03:00
Баффало СэйбрзТампа-Бэй Лайтнинг
3:5
закончен
03:00
Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю Джекетс
1:2 (ОТ)
закончен
04:00
Миннесота УайлдДетройт Ред Уингз
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04:30
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Даллас СтарзСент-Луис Блюз
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закончен
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Эдмонтон ОйлерзАризона Койотс
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Лос-Анджелес КингзПиттсбург Пингвинз
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Лос-Анджелес КлипперсДетройт Пистонс
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Орландо МэджикБостон Селтикс
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закончен
05:00
Финикс СанзДенвер Наггетс
102:93
закончен
06:00
Юта ДжазЧикаго Буллз
110:102
закончен
06:00
Сакраменто КингзШарлотт Хорнетс
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закончен
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14:45
Россиянки не попали в десятку лучших
1
Лиза Виттоцци (Италия)
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Гонка преследования. Мужчины
1
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закончен
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Спринт. Мужчины, женщины
закончен
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Атлетико МЛеванте
1:0
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18:15
Атлетик БСевилья
2:0
закончен
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БарселонаЭйбар
не начался
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ДижонМонпелье
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ТорпедоДинамо М
1:3
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СКАВитязь
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17:00
ЦСКАДинамо Мн
3:0
закончен
18:00
Динамо РТрактор
1:2 (ОТ)
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19:30
СлованАвтомобилист
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Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
не начался
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Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
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не начался
05:30
Калгари ФлэймзАризона Койотс
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1
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Эстафета. Мужчины
1
Россия
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Манчестер СитиВулверхэмптон
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Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЭспаньол
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКолорадо Эвеланш
не начался
03:30
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзБаффало Сэйбрз
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Бруклин НетсБостон Селтикс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсШарлотт Хорнетс
не начался
05:00
Юта ДжазДетройт Пистонс
не начался
06:00
Сакраменто КингзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
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Тоттенхэм Хотспур Манчестер Юнайтед

Не отстать от «Ливерпуля»: «Тоттенхэм» пропустил от «МЮ». LIVE

Онлайн-трансляция матча АПЛ «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
22-й тур  |   13 января 19:30   |  перерыв
Тоттенхэм Хотспур
0:1
Манчестер Юнайтед
Стадион «Уэмбли», Лондон | Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Рашфорд 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Уго Льорис
2 (з)   Киран Триппьер
33 (з)   Бен Дэвис
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
5 (з)   Ян Вертонген
8 (п)   Гарри Уинкс
17 (п)   Мусса Сиссоко 43'
20 (п)   Деле Алли
23 (п)   Кристиан Эриксен
10 (н)   Гарри Кейн
7 (н)   Сон Хын
1 (в)   Давид де
18 (з)   Эшли Янг
23 (з)   Люк Шоу
2 (з)   Виктор Линделёф
4 (з)   Фил Джонс
31 (п)   Неманья Матич
14 (п)   Джесси Лингард
21 (п)   Андер Эррера
6 (п)   Поль Погба
10 (н)   Маркус Рашфорд 44'
11 (н)   Антони Марсьяль
Запасной состав
22 (в)   Пауло 
3 (з)   Дэнни Роуз
6 (з)   Давинсон Санчес
21 (з)   Хуан Маркос
11 (п)   Эрик Ламела 43'
52 (п)   Оливер Скипп
18 (н)   Фернандо Льоренте
22 (в)   Серхио Ромеро
20 (з)   Диогу Далот
8 (п)   Хуан Мата
15 (п)   Андреас Перейра
17 (п)    Фред
39 (п)   Скотт МакТоминай
9 (н)   Ромелу Лукаку
Самоечитаемое
Трансляция
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'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу «МЮ» после 45 минут. Первый тайм прошёл в равной борьбе, а под 45-й минуте манкунианцы поймали соперника на контратаке и вышли вперёд.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'45
ГОЛ! Манкунианцы совершили перехват. Погба со своей половины поля тут же сделал шикарную передачу вперёд, Рашфорд обработал мяч, ворвался в штрафную и аккуратно пробил в дальний угол!
'43
Ламела вышел вместо Сиссоко.
'43
Вынужденная замена у хозяев.
'41
Сиссоко вернулся на поле, но через минуту вновь упал на газон. Нужна замена.
'39
Сиссоко получил повреждение. Похоже, что дёрнул заднюю поверхность бедра. Нужна помощь медиков.
'37
Кейн сыграл в стенку с партнёром и прострелил в штрафную! Янг оказался первым на мяче, опередив Эриксена.
'35
Уинкс решился на удар из-за пределов штрафной — мяч улетел на трибуну.
'33
По владению мячом преимущество у «Тоттенхэма» — 60% на 40%. И по ударам впереди хозяева — 5:4.
'31
«Тоттенхэм» забил из офсайда! Триппьер навесил с правого фланга, Алли сделал скидку во вратарскую, а Кейн в борьбе с защитником протолкнул мяч мимо де Хеа! Но Гарри забрался во «вне игры».
'29
«Шпоры» разыграли комбинацию перед штрафной. Эриксен пяткой сделал скидку в штрафную, а Хын Мин залез в офсайд.
'27
Погба по центру дошёл до штрафной и упал в борьбе с Сиссоко. Всё было в рамках правил.
'25
Триппьер с углового навесил в центр штрафной! Кейн принял мяч, развернулся, но пробил в защитника.
'23
Алли подобрал отскок, дошёл до лицевой и прострелил! Мяч от ноги Матича ушёл на угловой.
'21
Погба из глубины пытался сделать заброс на ход Марсьялю — Льорис выбежал к границе штрафной и забрал мяч.
'19
«МЮ» владеет мячом и создаёт моменты. Есть преимущество у команды Сульшера.
'17
Марсьяль! Подхватил мяч, на скорости вошёл в штрафную, финтами раскидал защитников и пробил в ближний угол — Льорис ногой отразил мяч!
'15
Гости провели атаку левым флангом и заработали угловой. Подача Янга не дошла до Лингарда.
'13
Рашфорд взял инициативу на себя, вошёл в штрафную и пробил по воротам! Льорис уверенно забрал мяч.
'11
Момент у «МЮ»! Янг навесил с правого края, мяч отскочил к Лингарду, который из угла вратарской пробил выше перекладины!
'9
Триппьер навесил с углового, Уинкс подобрал отскок и с радиуса штрафной послал мяч намного выше цели.
'8
Хын Мин промчался по левому флангу и сделал проникающую передачу в штрафную, но у Уинкса не получился удар с острого угла.
'6
Алекс Фергюсон с трибуны наблюдает за ходом игры.
'5
Невысокий темп на первых минутах, манкунианцы перекатывают мяч на чужой половине поля без продвижения вперёд.
'3
Эррера сделал заброс в направлении Рашфорда, Льорис выбежал из ворот и опередил соперника.
'1
Матч начался! «Шпоры» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 22-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.