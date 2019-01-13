Тоттенхэм Хотспур

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Трансляция
С конца
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'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу «МЮ» после 45 минут. Первый тайм прошёл в равной борьбе, а под 45-й минуте манкунианцы поймали соперника на контратаке и вышли вперёд.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'45
'43
'43
'41
Сиссоко вернулся на поле, но через минуту вновь упал на газон. Нужна замена.
'39
Сиссоко получил повреждение. Похоже, что дёрнул заднюю поверхность бедра. Нужна помощь медиков.
'37
Кейн сыграл в стенку с партнёром и прострелил в штрафную! Янг оказался первым на мяче, опередив Эриксена.
'35
Уинкс решился на удар из-за пределов штрафной — мяч улетел на трибуну.
'33
По владению мячом преимущество у «Тоттенхэма» — 60% на 40%. И по ударам впереди хозяева — 5:4.
'31
«Тоттенхэм» забил из офсайда! Триппьер навесил с правого фланга, Алли сделал скидку во вратарскую, а Кейн в борьбе с защитником протолкнул мяч мимо де Хеа! Но Гарри забрался во «вне игры».
'29
«Шпоры» разыграли комбинацию перед штрафной. Эриксен пяткой сделал скидку в штрафную, а Хын Мин залез в офсайд.
'27
Погба по центру дошёл до штрафной и упал в борьбе с Сиссоко. Всё было в рамках правил.
'25
Триппьер с углового навесил в центр штрафной! Кейн принял мяч, развернулся, но пробил в защитника.
'23
Алли подобрал отскок, дошёл до лицевой и прострелил! Мяч от ноги Матича ушёл на угловой.
'21
Погба из глубины пытался сделать заброс на ход Марсьялю — Льорис выбежал к границе штрафной и забрал мяч.
'19
«МЮ» владеет мячом и создаёт моменты. Есть преимущество у команды Сульшера.
'17
Марсьяль! Подхватил мяч, на скорости вошёл в штрафную, финтами раскидал защитников и пробил в ближний угол — Льорис ногой отразил мяч!
'15
Гости провели атаку левым флангом и заработали угловой. Подача Янга не дошла до Лингарда.
'13
Рашфорд взял инициативу на себя, вошёл в штрафную и пробил по воротам! Льорис уверенно забрал мяч.
'11
Момент у «МЮ»! Янг навесил с правого края, мяч отскочил к Лингарду, который из угла вратарской пробил выше перекладины!
'9
Триппьер навесил с углового, Уинкс подобрал отскок и с радиуса штрафной послал мяч намного выше цели.
'8
Хын Мин промчался по левому флангу и сделал проникающую передачу в штрафную, но у Уинкса не получился удар с острого угла.
'6
Алекс Фергюсон с трибуны наблюдает за ходом игры.
'5
Невысокий темп на первых минутах, манкунианцы перекатывают мяч на чужой половине поля без продвижения вперёд.
'3
Эррера сделал заброс в направлении Рашфорда, Льорис выбежал из ворот и опередил соперника.
'1
Матч начался! «Шпоры» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 22-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.