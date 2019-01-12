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Трансляция
С конца
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'24
'22
Хэйден выполнил разрезающую передачу в штрафную «Челси», но защита была начеку и выбила мяч.
'20
Прошла дальняя передача верхом на Атсу из глубины поля, но он был в офсайде.
'18
Ещё один угловой заработали «синие», но теперь Виллиан просто неудачно навесил.
'16
Перес получил мяч на правом фланге, прошёл вперёд и выполнил неточную передачу в центр.
'14
Виллиан выполнил навес к ближней штанге, где Рюдигер нарушил правила в борьбе с соперником.
'13
Азар с мячом прорвался в штрафную и заработал угловой.
'11
Аррисабалага легко забрал мяч в руки после прострела с фланга.
'9
'5
Виллиан на скорости прошёл к штрафной по левому флангу и прострелил к воротам, но защита перехватила мяч.
'3
Жоржиньо переборщил с силой навеса на Азара, бельгиец не успел к мячу.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.