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Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Ванкувер КэнаксФлорида Пантерз
не начался
05:30
Калгари ФлэймзАризона Койотс
не начался
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Цмоки-Минск Калев
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16:00
Автодор Парма
не начался
17:00
Зенит Нижний Новгород
не начался
18:00
ВЭФ Зелена Гура
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НБА / регулярный чемпионат
21:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
не начался
21:00
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:30
Атланта ХоуксМилуоки Бакс
не начался
02:00
Орландо МэджикХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Даллас МавериксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Денвер НаггетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсКливленд Кавальерс
не начался
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Отбиться от сорок: «Челси» принимает «Ньюкасл». LIVE

Онлайн-трансляция матча 22-го тура АПЛ «Челси» — «Ньюкасл»

Лондонский «Челси» принимает на своем поле в матче 22-го тура Английской премьер-лиги «Ньюкасл». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
22-й тур  |   12 января 20:30   |  1 тайм
Челси
1:0
Ньюкасл Юнайтед
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
Родригес 9'
Ритчи 24'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кепа Аррисабалага
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
3 (з)   Маркос Алонсо
2 (з)   Антонио Рюдигер
30 (з)   Давид Луис
5 (п)    Жоржиньо
7 (п)   Н'Голо Канте
17 (п)   Матео Ковачич
10 (н)   Эден Азар
11 (н)   Педро Родригес 9'
22 (н)    Виллиан
12 (в)   Мартин Дубравка
22 (з)   Деандре Йедлин
2 (з)   Киран Кларк
6 (з)   Джамал Ласcеллс
20 (з)   Флорьян Лежён
11 (п)   Мэтт Ритчи 24'
36 (п)   Шон Лонгстафф
14 (п)   Айзак Хэйден
30 (п)   Кристиан Атсу
17 (н)   Айосе Перес
9 (н)   Хосе Саломон
Запасной состав
13 (в)   Вилли Кабальеро
27 (з)   Андреас Кристенсен
33 (з)    Эмерсон
44 (з)   Этан Ампаду
8 (п)   Росс Баркли
18 (н)   Оливье Жиру
20 (н)   Каллум Хадсон-Одой
41 (в)   Фредди Вудман
5 (з)   Фабиан Шёр
18 (з)   Федерико Фернандес
19 (з)   Хавьер Манкильо
25 (з)   Джейми Стерри
7 (п)   Джейкоб Мёрфи
21 (н)    Хоселу
Удары
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Владение мячом
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'24
Ритчи сбил Аспиликуэту на фланге.
'22
Хэйден выполнил разрезающую передачу в штрафную «Челси», но защита была начеку и выбила мяч.
'20
Прошла дальняя передача верхом на Атсу из глубины поля, но он был в офсайде.
'18
Ещё один угловой заработали «синие», но теперь Виллиан просто неудачно навесил.
'16
Перес получил мяч на правом фланге, прошёл вперёд и выполнил неточную передачу в центр.
'14
Виллиан выполнил навес к ближней штанге, где Рюдигер нарушил правила в борьбе с соперником.
'13
Азар с мячом прорвался в штрафную и заработал угловой.
'11
Аррисабалага легко забрал мяч в руки после прострела с фланга.
'9
ГОЛ! Луис с левого фланга отличный навес к линии штрафной выполнил. Педро Родригес обработал мяч, в борьбе с защитником прошёл ближе к воротам и здорово пробил обводящим в левый угол!
'5
Виллиан на скорости прошёл к штрафной по левому флангу и прострелил к воротам, но защита перехватила мяч.
'3
Жоржиньо переборщил с силой навеса на Азара, бельгиец не успел к мячу.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.